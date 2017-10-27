+Галерея. В Нарве прошел «энергетический» пленэр

Дата публикации: Сегодня, 11:20

27 октября на Нарвской ГЭС «ТГК-1» прошел пленэр «Техника в разной технике» с участием художников из России и Эстонии.

За работой нарвский художник Анатолий Романов. Фото: Виктория Павлова

Авторы могли выбрать для работы разные точки – в машинном зале и на берегу реки Нарва, с которой открывался живописный вид на станцию.

– Я практически каждый день вижу ГЭС, но побывала на ней впервые. Меня безусловно поразил сам энергообъект, но в еще большей степени – красота и мощь воды. Связь с этой стихией проходит сквозь всю мою жизнь. Много лет я трудилась дизайнером на Кренгольмской мануфактуре. В своей работе мне бы хотелось соединить виды станции и фабрики: стиль пламенеющей готики – энергия в камне, электростанция – энергия воды, – рассказала Тамара Барбарина, известная нарвская художница.

В 2017 году серия пленэров прошла на шести гидроэлектростанциях «ТГК-1» в Ленинградской области. Всего в них приняли участие 35 художников из Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Нарвы. Работы будут представлены в декабре в Санкт-Петербурге на специализированной выставке, приуроченной ко Дню энергетика.

– Всегда интересно, что получится у художников в итоге. Творческий человек, творец, имеет свой особенный взгляд. Может быть, мы увидим хорошо знакомый объект в новом свете. Такие мероприятия позволяют большому количеству людей узнать об энергетике и людях нашей профессии, – отметил Анатолий Медведев, директор Нарвской ГЭС ПАО «ТГК-1».

Проект «Техника в разной технике» — инициатива департамента по связям с общественностью «ТГК-1».

Cправка: ПАО «ТГК-1» — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. «ТГК-1».

Нарвская ГЭС ПАО «ТГК-1» расположена на реке Нарва в г. Ивангород. По плотине ГЭС проходит государственная граница между Российской Федерацией и Эстонской Республикой. Выработка электроэнергии в 2016 году — 568,503 млн кВтч

Виктория Павлова, пресс-служба ПАО «ТГК-1»