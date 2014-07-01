Дата публикации: Сегодня, 17:26

В прошедшие выходные дни в Нарвском спортивном центре проходил юбилейный, ставший уже традиционным, 10 открытый кубок города Нарва по футзалу "NARVA FUTSAL CUP 2017". Турнир проводился в рамках дней - "НАРВА - Осенняя столица Эстонии".

В футзальном фестивале приняло участие 12 коллективов. География участников была, как никогда обширная. От Таллинна, Силламяэ, Нарвы, Ивангорода, Кингисеппа, Гатчины до Санкт-Петербурга.

На первой стадии турнира все игры проводились в подгруппах. Чтобы продолжить борьбу за главный трофей соревнований, необходимо было занять место в подгруппе не ниже, чем второе.

Представители всех команд уверяли организаторов, что именно их коллектив попал в группу "смерти". Настолько ровным оказался состав подгрупп. Хотя даже в такой ситуации, по мнению специалистов и болельщиков, на кубке были свои фавориты и аутсайдеры.

В первой подгруппе встретились: Cosmos ( Tallinn ), MFK Jamburg ( Kingisepp ), Narva SK Ganza , NPK ( Narva ), FC NPM Silmet ( Sillamae ), а также King Line ( Gatsina ).

Во второй подгруппе играли: Narva United ( Narva ), FC NPM Silmet 2 ( Sillamae ), Nevski Front ( Sankt - Peterburg ), Ivangorod , Elikort ( Gatsina ) ,а также команда Dina ( Sillamae ).

К концу первого игрового дня ни одна из команд не смогла твердо и уверенно заявить о своем выходе в полуфинал. Вся борьба продолжилась во второй день турнира. Первыми из группы В в четвертьфинал вышли наши гости из Гатчины - Elikort . Команда Nevski Front продолжила свой путь со второго места. Из группы А на выход претендовало несколько команд. Но, из фаворитов только Cosmos подтвердил свой уровень и смог уверенно выйти из группы. Со второй позиции вышли силламяэские мастера футбола в зале - NPM Silmet ( Sillamae ). Третья ступенька оказалась занята ребятами из российской Гатчины - King Line .

Первый полуфинальный поединок между Cosmos и Nevski Front стал малоголевым. Только один забитый гол позволил серебряным призерам чемпионата Эстонии 2016 - Cosmos шагнуть в главный финал "NARVA FUTSAL CUP 2017". Игроки Nevski Front - многократные чемпионы мира среди полицейских по футзалу. Их игра оставила самое приятное впечатление всем болельщикам и игрокам на турнире. Во втором полуфинальном поединке наши гости из Гатчины - Elikort уверенно выиграл у команды Triobet Liiga чемпионата Эстонии - FC NPM Silmet ( Sillamae ), который был представлен в самом оптимальном составе. Этот поединок изобиловал жесткой борьбой на каждом участке поля. Эмоции порой зашкаливали через край. Обе команды старались пробиться в финал турнира. Но это удалось лишь Elikort.

Матч за третье место получился на редкость спокойным! Более опытные футзалисты из Санкт-Петербурга проводя очень симпатичные контратаки, быстро забили два гола и довели игру до победы 2-1 и завоевали бронзовые медали.

Нешуточная борьба на каждом участке площадки, страсть и желание стать победителем "NARVA FUTSAL CUP 2017", все это присутствовало в главном матче чемпионата. В начале поединка атаки Cosmos носили более острый характер, чем у их соперников из Гатчины. Пропущенный мяч поставил Elikort в трудное положение. Задача была не только сравнять счет, но при этом еще не пропустить грозную контратаку соперников. С первой задачей россияне справились, сумев забить столь необходимый гол. Вторая задача оказалась невыполнимой! Резкая вылазка таллиннцев и опять мяч в воротах Elikort . К сожалению для многочисленных болельщиков из Гатчины, сравнять счет игроки их команды так и не сумели. А это означало, что обладателем главного трофея - "NARVA FUTSAL CUP 2017" стал коллектив из Таллинна " Cosmos ". Браво, ребята!

Игроки футзального клуба из Эстонии отлично подготовились к стартующему через неделю чемпионату Эстонии по футзалу 2017-2018 года.

Все номинанты получили призы и награды из рук председателя нарвского городского собрания Александра Ефимова от партнеров 10 открытого международного чемпионата города Нарва по футзалу - "NARVA FUTSAL CUP 2017".

Первыми были награждены арбитры, отлично поработавшие на сложных матчах, Роман Триал, Андрей Бажуков, Артем Петрунин и Иван Василяко.

Лучшие игроки чемпионата

1. Narva SK Ganza - Максим Наганов

2. Nevski Front - Евгений Жаров

3. Cosmos - Эрик Григорьев

4. Elikort - Владимир Масько

5. Ivangorod - Николай Вакар

6. Narva United - Дмитрий Шелехов

7. NPK - Иван Василяко

8. Dina - Витас Малишаускас

9. King Line - Сергей Шлык

10. FC NPM Silmet 2 -Алексей Черкасов

11. FC NPM Silmet - Рустам Рустамов

12. MFK Jamburg - Александр Миронов

Победители в отдельных номинациях

Лучший вратарь турнира - Владислав Белогрудов, Elikort , Гатчина

Лучший нападающий - Евгений Жаров, Nevski Front

Лучший бомбардир - Эрик Григорьев, Cosmos

Лучший игрок чемпионата - Михаил Штрубковский, Cosmos

Приз от магазина Sportland выиграл Мартин Кумм.

Информационная поддержка

портал Seti.ee

портал Stena.ee

портал Tema.ee

газета "Город"

газета "Виру проспект"

Партнеры "Narva Futsal CUP - 2017"

Нарвский спортивный центр (Андрей Шилин)

Вода предоставлена компанией Saku Late

Магазин "FISH SPORT" и "FISH HUNTER" (Эдуард Заборовский, Зинаида Заборовская)

Магазин "Euronics" (Андрей Бажуков)

Магазин мебели "Smart moobel" (Александр Дмитриев)

Магазин "Sportland" (Merle Mehist)

Клуб "Golden Club" ( Олег Бочин )

Магазин "Kamiin ja Pliit" (Leho Matsi)

Магазин " Stokker " (Олег Кашин)

Спонсоры: Отдел культуры и спорта нарвской городской управы, фирма " Stonerex "( Leho Matsi ), а также фирма " CarStudio " (Евгений Кирсанов)

Генеральный спонсор турнира - AS STV

По информации от Олега Курочкина, ФК "НАРВА ТРАНС"



