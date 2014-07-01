Организаторами языковых кафе желают видеть и местных жителей

Дата публикации: Сегодня, 15:32

Фонд интеграции объявил открытый тендер на поиск организаций для проведения языковых кафе в 2018 году в таллиннских районах Мустамяэ, Ласнамяэ и Хааберсти, а также в городах Маарду, Палдиски, Кейла, Нарва, Силламяэ, Кохтла-Ярве (в районах Ярве и Ахтме), Йыхви, Кивиыли и Пюсси.

Если раньше Фонд интеграции искал лиц, способных организовать языковые кафе по всему уезду, то теперь желает найти таких организаторов для отдельных городов и городских районов.

По словам руководителя Фонда интеграции Ирене Кяосаар, общеуездные языковые кафе были способны организовать, прежде всего, крупные языковые фирмы, вследствие чего остался невостребованным потенциал местных исполнителей.

Ирене Кяосаар:

- Я верю, что благодаря привлечению мелких некоммерческих организаций, библиотек и культурных центров качество языковых кафе, скорее, вырастет, ведь местные организаторы не могут позволить себе посредственный уровень. В Фонде интеграции мы хотим, чтобы языковое кафе было местом с приятной атмосферой, где люди по-настоящему хотели бы попрактиковаться в эстонском языке.

Таким образом, помимо крупных фирм Фонд интеграции призывает к участию в тендере также и местных организаторов. Главным предварительным условием для организующего языковое кафе лица является знание эстонского языка, а также не менее чем годичный опыт преподавания взрослым эстонского языка в качестве второго или иностранного языка.

Языковые кафе финансирует Европейский социальный фонд.

С документами тендера «Консультирование в рамках самостоятельного изучения эстонского языка в языковых кафе» можно ознакомиться на сайте Фонда интеграции.

По информации Фонда интеграции