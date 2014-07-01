Не важен акцент, важно желание общаться

Дата публикации: Сегодня, 11:52

Программа Аccess, действующая в Эстонии с 2015 года, а ещё раньше запущенная в десятках других стран мира, продолжает свою работу в Нарве, а с этого года открывается и в Силламяэ. Она осуществляется при поддержке правительства США и действует в нашем регионе при посредничестве Американского посольства в Таллинне. 19 октября 19 новых нарвских старшеклассников получили из рук Эда Данна, атташе по культуре Американского посольства, сертификаты о том, что они стали её участниками.

Новый набор программы Access в Нарве. Фото: Сергей БАШИЛОВ

Учебную часть проекта вновь осуществляет центр неформального обучения VitaTiim, организующий, среди прочего, языковые кафе для изучающих немецкий, английский, французский и эстонский языки.

Главное — мотивация

Координатор программы Аccess в Эстонии Наталья Клименкова сообщила, что в этом году все обратившиеся с ходатайствами о зачислении в группу в Нарве (а два года назад проводился отбор из примерно 60 молодых людей в возрасте 12-18 лет) стали участниками предстоящего, уже теперь очередного, двухлетнего внешкольного обучения. Что же оно включает в себя помимо овладения разговорным английским?

Наталья Клименкова:

-Главное для нас — интерес самого молодого человека к изучению языка, мы даже против того, чтобы подростка заставляли учить язык его родители. Если есть мотивация, то слабый английский не становится препятствием для того, чтобы попасть к нам в программу. Учащимся предстоят занятия по личностному росту, развитию качеств гражданина, приобретению опыта общения. Уже сейчас известно, что на осенних каникулах у нас состоится первая учебная поездка в Таллинн, где мы побываем в посольстве США, в центре неформального обучения Game Club Education, в офисе программы Prototron.

То, что в школе «минус», в Access Program - «плюс»

Наталья Клименкова рассказала, чем методика программы Аccess отличается от классического преподавания. Так, для работы в ней приглашают волонтёров из разных стран. Помогать в новом наборе станут молодые люди из Турции, Франции, Германии, Австрии, Испании, Словении, Латвии. Одна девушка прибудет даже с Канарских островов!

Наталья Клименкова:

-У них у всех разное произношение, и мы ставим это не в минус, а в плюс. Наши ученики должны быть готовы слышать и понимать английскую речь с разными акцентами. Если едешь в другую страну, то нужно быть готовым слышать не очень понятный английский. Это обычная ситуация. Второе преимущество обучения в возможности общения с носителями языка. Например, ассистент учителя Джилл приехала из США и только здесь начала учить русский язык. Для изучающих английский незнание учителем русского языка становится плюсом. Это помогает исключить искусственно созданную среду, когда педагог может легко переходить на родной язык учащихся.

Страх перед общением исчезает

По словам гимназистки Нарвской государственной Ваналиннаской школы Екатерины Ивановой, участницы первой группы Access (она составляла в Нарве 20 человек), ей трудно давался английский язык, но ее переполняло желание его знать и на нём общаться. Девушка нашла в интернете информацию о наборе, прошла собеседование и попала в группу. А этим летом получила диплом о прохождении двухгодичного курса в программе. «В школе больше изучают грамматику, — делает вывод Екатерина, отвечая на вопрос журналиста о различиях в методах обучения, - а Access дал нам непосредственно возможность общения».

Пропали неуверенность и страх, потому что неудачные попытки говорить на другом языке никто не обрывал строгой оценкой (часто волонтёры, участвующие в занятиях, сами не идеально говорят по-английски). Теперь и школьный педагог замечает, что её ученица лучше успевает по предмету. Побывав недавно в Люксембурге, где Екатерина имела возможность проверить свои языковые навыки, девушка поняла для себя, что может неплохо общаться по-английски.

Пожелаем успеха

«А меня сюда записала мама, - простодушно рассказала нам Элина Рысюкова, - чтобы я улучшила свой английский. В школе уроки проходят неинтересно: мы выполняем разные письменные задания, или читаем и переводим тексты. А в Vitatiim мы быстро усвоили много новых слов, которые раньше вообще не откладывались в голове».

Первое занятие состоялось еще 12 сентября, и юная нарвитянка со своей подругой Полиной Раменской совершенно довольны своими наставниками: «У нас, - говорят, - есть замечательная учительница Джилл, с ней очень интересно».

Сергей БАШИЛОВ

