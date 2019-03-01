Реклама Подписка Наша редакция Недвижимость

СоциумГимназисты и школьники Эстонии говорили на одном языке красок

Дата публикации: Вчера, 17:46 Просмотрено: 100

Пятьдесят участников творческого турнира по изобразительному искусству собрались 5 апреля в фойе Кохтла-Ярвеского Центра культуры, где для них были приготовлены мольберты с ватманом, кисти и краски. Тема требовала от юных художников не только навыков, но и откровенности. Ведь звучала она так: «Parimad asjad elus» («Хорошие вещи в жизни»). То есть, участники должны были на бумаге поделиться самым сокровенным. Оказалось, что у молодых людей, независимо от национальности и того, на каком языке они говорят и учатся, ценности, в основном, одинаковые. Были и такие ребята из «дальних краев», которые ни слова не понимают по-русски, но это в Кохтла-Ярве им не мешало – все участники из русских школ более или менее уверенно, но говорили на эстонском.

Гимназисты и школьники Эстонии говорили на одном языке красок

Вот что сказала после конкурса член жюри, преподаватель художественного отделения Кохтла-Ярвеской Школы искусств, заведующая Виртуальным филиалом Государственного Русского музея Санкт-Петербурга Ольга Жаркова.

- Это очень важное событие в жизни нашего северо-восточного региона и его молодежи. Такой творческий конкурс Ярвеская Русская гимназия организует в пятый раз. Он значительно расширил свою географию. Директору гимназии Светлане Владимировой и преподавателю изобразительного искусства Вирве Линдер удалось собрать участников почти со всей Эстонии. Если в первом конкурсе участвовало всего 15 человек, то нынче приехали состязаться полсотни юных художников от Нарвы до Пярну. Прибыли молодые люди из Таллинна, многих уездов, а также из разны волостей Ляэне- и Ида-Вирумаа. Уровень турнира с каждым годом растет, а предложенная участникам тема еще хороша тем, что дает возможность увидеть, что думает молодое поколение о «хороших вещах» - то есть о том, что для них является ценностями. Первые места занимают дом, семья, любовь, забота о близких, доброе отношение к животным.

Константин Долженков учится в 12-м классе Ахтмеской гимназии. Его работа выбивалась из общей идиллии, а на вопрос, что для него является самым ценным в жизни, юноша ответил: «Свобода»!

Гимназисты и школьники Эстонии говорили на одном языке красок

Костя Долженков из Кохтла-Ярве и Алиса Родионова из Йыхви.

Что он хотел сказать рисунком, на котором костлявая рука закрывает человеку рот?

- Что нельзя наступать на свободу мысли, свободу слова. Эта работа против стремления закрыть человеку рот, против цензуры, - ответил Костя.

- А что такое несвобода?

- Это зависимость от кого-то, когда человек не может свободно куда-то уехать, взять и сказать что-то, когда его постоянно что-то или кто-то ограничивает.

- В Эстонии есть свобода?

- Есть, но не полная. Полной свободы нет нигде. И вообще свобода, как говорили во времена Французской революции, это когда ты можешь делать все что угодно, если это не мешает другим.

Гимназисты и школьники Эстонии говорили на одном языке красок

Нарвитянка Катя Чушева.

Главный урок преподал турнир по изобразительному искусству: творчество сближает людей разных национальностей. Искусство – тот инструмент интеграции, который помогает стать полноправным членом общества.

Члены жюри – старейший художник города Лейли Пууре, Ольга Жаркова, Юрате Кастрицкая, заведующая галереей Белый Зал Музея сланца Хельги Коплиорг, руководитель художественного отделения Кохтла-Ярвеской Школы искусств Аарне Ханни, журналист Теэт Корстен определили победителей. По итогам конкурса среди гимназистов первое место заняла Хелен Кярт из Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве, а среди учеников школ основной ступени победителем стала Роми Лийв из Раквереской Реальной гимназии.

Гимназисты и школьники Эстонии говорили на одном языке красок

Организаторы конкурса выразили признательность тем, кто помог провести пятый турнир по изобразительному искусству. Среди спонсоров – Кохтла-Ярвеское городское управление, Эстонский Капитал культуры, различные торговые сети, предприятия и фирмы региона.

Как сказала одна из организаторов турнира Вирве Линдер, работы победителей будут экспонироваться на выставке в галерее Кохтла-Ярвеского городского управления.

Гимназисты и школьники Эстонии говорили на одном языке красок

Член жюри - художник Ольга Жаркова.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов

 

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Вопрос:
два + восемь (ответ пишите цифрами)

Окрошка Читать все

В мире Читать все