Гимназисты и школьники Эстонии говорили на одном языке красок

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Пятьдесят участников творческого турнира по изобразительному искусству собрались 5 апреля в фойе Кохтла-Ярвеского Центра культуры, где для них были приготовлены мольберты с ватманом, кисти и краски. Тема требовала от юных художников не только навыков, но и откровенности. Ведь звучала она так: «Parimad asjad elus» («Хорошие вещи в жизни»). То есть, участники должны были на бумаге поделиться самым сокровенным. Оказалось, что у молодых людей, независимо от национальности и того, на каком языке они говорят и учатся, ценности, в основном, одинаковые. Были и такие ребята из «дальних краев», которые ни слова не понимают по-русски, но это в Кохтла-Ярве им не мешало – все участники из русских школ более или менее уверенно, но говорили на эстонском.

Вот что сказала после конкурса член жюри, преподаватель художественного отделения Кохтла-Ярвеской Школы искусств, заведующая Виртуальным филиалом Государственного Русского музея Санкт-Петербурга Ольга Жаркова.

- Это очень важное событие в жизни нашего северо-восточного региона и его молодежи. Такой творческий конкурс Ярвеская Русская гимназия организует в пятый раз. Он значительно расширил свою географию. Директору гимназии Светлане Владимировой и преподавателю изобразительного искусства Вирве Линдер удалось собрать участников почти со всей Эстонии. Если в первом конкурсе участвовало всего 15 человек, то нынче приехали состязаться полсотни юных художников от Нарвы до Пярну. Прибыли молодые люди из Таллинна, многих уездов, а также из разны волостей Ляэне- и Ида-Вирумаа. Уровень турнира с каждым годом растет, а предложенная участникам тема еще хороша тем, что дает возможность увидеть, что думает молодое поколение о «хороших вещах» - то есть о том, что для них является ценностями. Первые места занимают дом, семья, любовь, забота о близких, доброе отношение к животным.

Константин Долженков учится в 12-м классе Ахтмеской гимназии. Его работа выбивалась из общей идиллии, а на вопрос, что для него является самым ценным в жизни, юноша ответил: «Свобода»!

Костя Долженков из Кохтла-Ярве и Алиса Родионова из Йыхви.

Что он хотел сказать рисунком, на котором костлявая рука закрывает человеку рот?

- Что нельзя наступать на свободу мысли, свободу слова. Эта работа против стремления закрыть человеку рот, против цензуры, - ответил Костя.

- А что такое несвобода?

- Это зависимость от кого-то, когда человек не может свободно куда-то уехать, взять и сказать что-то, когда его постоянно что-то или кто-то ограничивает.

- В Эстонии есть свобода?

- Есть, но не полная. Полной свободы нет нигде. И вообще свобода, как говорили во времена Французской революции, это когда ты можешь делать все что угодно, если это не мешает другим.

Нарвитянка Катя Чушева.

Главный урок преподал турнир по изобразительному искусству: творчество сближает людей разных национальностей. Искусство – тот инструмент интеграции, который помогает стать полноправным членом общества.

Члены жюри – старейший художник города Лейли Пууре, Ольга Жаркова, Юрате Кастрицкая, заведующая галереей Белый Зал Музея сланца Хельги Коплиорг, руководитель художественного отделения Кохтла-Ярвеской Школы искусств Аарне Ханни, журналист Теэт Корстен определили победителей. По итогам конкурса среди гимназистов первое место заняла Хелен Кярт из Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве, а среди учеников школ основной ступени победителем стала Роми Лийв из Раквереской Реальной гимназии.

Организаторы конкурса выразили признательность тем, кто помог провести пятый турнир по изобразительному искусству. Среди спонсоров – Кохтла-Ярвеское городское управление, Эстонский Капитал культуры, различные торговые сети, предприятия и фирмы региона.

Как сказала одна из организаторов турнира Вирве Линдер, работы победителей будут экспонироваться на выставке в галерее Кохтла-Ярвеского городского управления.

Член жюри - художник Ольга Жаркова.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов