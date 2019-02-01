Поможем детям-танцорам на колясках осуществить мечту!

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В интернете запущено онлайн-пожертвование для сбора средств в поддержку развивающего центра «Матвейка», деятельность которого направлена на помощь семьям, имеющим детей с особыми потребностями. Мы хотим собрать деньги для участия детей в отборочном туре международного фестиваля инклюзивного танца «Inclusive Dance» в мае 2019 года в городе Сочи.

С каждым годом видов деятельности у некоммерческой организации MTÜ Pereprojekt, которая развивает центр «Матвейка», становится все больше, причем в совместную деятельность все чаще вовлекаются и здоровые дети - часто это братья и сестры особых детей, посещающих центр.

В центре работают кружки - танцевальный, вокальный, спортивный, кружок по песочной терапии, проводятся различные мастер-классы. Совсем недавно их танцевальная студия «Happy Hearts», где занимаются 15 ребят, из которых пять танцуют на колясках, завоевала 1-е и 2-е места на международном конкурсе инклюзивных танцев „Inclusive Dance“ в Москве. В мае 2019 года юные танцоры планируют снова принять участие в отборочном туре этого престижного конкурса, который состоится на этот раз в Сочи (см. больше: http://inclusive-dance.ru/ru/). В Эстонии не проводятся соревнования и конкурсы по такому виду танцев, поэтому профессиональные выступления возможны только за рубежом.

Понятно, что любые поездки команды обходятся значительно дороже, чем аналогичные поездки здоровых детей, и организовать перемещения довольно трудно из-за большого количества инвалидных и танцевальных колясок. Дети могут принимать участие в конкурсах только в сопровождении своих родителей и дополнительных помощников. В настоящее время расходы на поездку лежат полностью на родителях, а пошив конкурсных костюмов и оплата тренировочного процесса на организации MTÜ Pereprojekt.

Если данный проект будет поддержан в сумме 2000 евро, частично покроются расходы на дорогу в Сочи. С прибавлением каждой тысячи прибавятся и возможности нарвской группы.

Если данный проект будет поддержан в сумме 3000 евро, то станет возможным покрыть транспортные расходы на дорогу в Сочи и обратно 14 танцорам, 5 из которых танцуют на колясках, и двум хореографам.

Если в ходе проекта будет собрана сумма 5000 евро, то это позволит оплатить транспортные расходы и плату за участие и проживание в течение двух концертных дней и дня приезда (3 ночи) 14 детей-танцоров и 2-х хореографов.

Свои пожертвования вы можете сделать через платформу www.hooandja.ee/ru/projekt/matveika

Елена Кивистик,

продюсер проекта