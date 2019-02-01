Tallinn Music Week: глубокое погружение в городскую культуру

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С 25 по 31 марта в Таллинне проходил традиционный фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW) — яркая неделя демонстрации талантов, любознательности, созидательности, свободы и равенства.

Фестиваль музыки и городской культуры Tallinn Music Week — всегда ярко и эмоционально.

В этом году организаторы TMW официально пригласили стать гостями фестиваля группу журналистов русскоязычных медиа Ида-Вирумаа. Среди них была и ваш корреспондент.

В 2009 году фестиваль TMW начинался как потребность познакомить публику, в первую очередь, с эстонскими музыкантами и исполнителями. К одиннадцатому году своего существования TMW вырос до самого крупного в регионе Балтийского моря фестиваля городской культуры, который помимо насыщенной музыкальной программы предлагает таллиннцам и гостям столицы возможность принять участие в публичных дискуссиях, посетить выставки и кинопоказы, мастер-классы для детей, познакомиться с фуд-трендами. TMW стал важным местом притяжения творческих людей со всей Европы.

Дыхание жизни в бывших промзонах

В этом году основные мероприятия фестиваля были запланированы в одном районе – в окрестностях района Каламая, где главными центрами притяжения стали творческий городок Теллискиви, новое здание Эстонской академии художеств и строящийся квартал Ноблесснера.

Нарвитянам, безусловно, будет интересно познакомиться с новой концепцией использования бывших промышленных зон, активно применяемой ныне в столице. Бывшие паровозные депо и промышленные склады преобразились и превратились в район творческой индустрии, развлекательных клубов, точек питания и бизнес-инкубаторов. Именно таким предстает новый креативный район, созданный благодаря усилиям районной управы Пыхья-Таллинна и деньгам инвесторов.

Порт Ноблесснер - ещё один объект городской инфраструктуры, получивший новую жизнь. Сто лет назад в этом месте крупнейший в Европе нефтедобытчик Эммануэль Нобель (к слову, брат Альфреда Нобеля) и владелец машиностроительного завода Артур Лесснер возвели верфь для строительства подводных лодок. Из фамилий двух компаньонов родилось название «Ноблесснер». Когда-то давно, в 1913–1917 годах, здесь было построено 12 ультрасовременных на тот момент подводных лодок, теперь же территория размером в 15 гектаров усилиями инвесторов становится многофункциональным городским пространством, где уже возведен прибрежный жилой квартал, а исторические производственные здания реновируются, превращаясь в современные помещения для выставок и концертов.

Экскурсия по ярким и неоднозначным стрит-арт объектам творческого городка Теллискиви привлекла большое внимание. И не мудрено!.

С четверга, 28 марта, по субботу, 30 марта, яркие восходящие музыкальные звезды и уже зарекомендовавшие себя артисты представили публике свое творчество в абсолютно разных жанрах — от экспериментальной электроники и поп-баллад до звуковых экспериментов, танцевальных битов, фолка и современной академической музыки. В течение трех дней на 10 концертных площадках выступили 170 артистов из 28 стран от Эстонии и Японии до России и Канады. Стоит отметить, что спонтанно попасть на музыкальную программу пятничного вечера в качестве зрителя и слушателя было просто невозможно - все билеты были раскуплены заранее.

Вечерние программы предлагали посетителям на выбор различные музыкальные площадки: можно было остаться в одном клубе и насладиться любимым стилем, а можно было перемещаться из клуба в клуб, чтобы успеть увидеть и услышать как можно больше. Чтобы публика смогла успеть на максимальное количество выступлений, концертные площадки в этом году расположились на расстоянии короткой пешей прогулки друг от друга.

“Другая реальность”

В Академии художеств состоялась двухдневная конференция, в фокусе которой оказалась роль культуры как двигателя экономических процессов. Особое внимание было уделено роли искусства в развитии городов и регионов. Как отмечали многие дискутирующие, любой музыкальный фестиваль – это не гламурная тусовка «для своих», а серьезный проект, несущий большие риски для организаторов, однако и приносящий большой доход тем местам, где проходят эти события. Одна из инициаторов известнейшей финской конференции старт-апов Slash рассказала, что это мероприятие в свое время начиналось как социальное предпринимательство, как попытка дать молодежи новые направления поиска работы и смысла жизни. В итоге конференция превратилась в супер-выгодное коммерческое мероприятие, которое развивает предпринимательство по всей Европе.

Новое здание Эстонской академии художеств приняло участников конференции из разных стран, там же состоялось и большое аудиовизуальное путешествие EKA ÖÖ.

Также участники конференции пришли к выводу, что суть проведения культурных мероприятий в том, чтобы погрузить людей на пару дней в альтернативную реальность, наполненную музыкой, интересным общением, красотой, искусством. Эта «другая реальность» создает у людей желание творить, развиваться, наполнять свою жизнь позитивом. Именно такую цель ставят перед собой и организаторы музыкального фестиваля Station Narva, который пройдет осенью этого года в Нарве.

Также в ходе конференции прошли мастер-классы от специалистов музыкальной индустрии, обмен опытом и мнениями, знакомство представителей музыкальной индустрии с молодыми исполнителями, которые могут получить хороший старт благодаря участию в фестивале. Одним из примеров является нарвский парень Роман PTF1987 Емельянов, выступивший в прошлом году на фестивале Station Narva и попавший в сферу интереса европейских продюсеров.

Не только музыка

Центр детской литературы Эстонии пригласил детей 7-16- лет и их родителей принять участие в мастер-классах, чтобы испытать радость творчества и еще больше подружиться с миром музыки. В этом году большинство мастер-классов было посвящено народной музыке.

В рамках фестиваля в различных местах Таллинна проходили дневные бесплатные концерты. В Viru Keskus, в Эстонской академии художеств, представительстве Telia в Kristiine Keskus, Таллиннской художественной гимназии, в Humalakoda на рынке у Балтийского вокзала, в дизайнерском агентстве Velvet, книжном магазине Puänt, пивоварне Põhjala Tap Room и Leila Baar можно было бесплатно послушать выступления артистов. Программа TMW включала также публичные беседы, мероприятия для детей, экскурсии, посвященные искусству и дизайну, а также программу "Вкусы", представляющую подборку из лучших ресторанов района Пыхья-Таллинн. В квартале Ноблесснера можно было наблюдать игру теней и света, созданную при помощи звуковых и световых инсталляций студентами Академии художеств. За один вечер можно было посетить семь арт-галерей, Центр документальной фотографии Юхана Кууса и галерею Академии художеств. Эта часть фестиваля была организована Эстонским центром развития современного искусства. В программе “Таллиннского четверга” были представлены разнообразные выставки и новые проекты как эстонских, так и зарубежных художников. В течение всего вечера в галереях у посетителей была возможность побеседовать с галеристами и художниками.

Квартал Ноблесснер, где на берегу моря уже возведены жилые дома с великолепными видами. Всего более 200 квартир плюс торговые и бизнес-помещения, подходящие как для ресторанов и кафе, так и для современных выставочных и музыкальных залов.

Софья Боборенко

Фото: Софья Боборенко и TMW