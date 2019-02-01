Наш опрос / «Скорых перемен не будет». Верите ли вы, что коррупционное дело в отношении Алексея Воронова имеет под собой серьезные основания?

СоциумНаш опрос / «Скорых перемен не будет». Верите ли вы, что коррупционное дело в отношении Алексея Воронова имеет под собой серьезные основания?
Дата публикации: Вчера, 12:23 Просмотрено: 317
В прошлый вторник был взят под стражу по подозрению в коррупции руководитель правящей фракции Нарвского горсобрания Kodulinn и член правления Narva Vesi Алексей Воронов. Это событие стало самой горячей новостью недели, и нарвитяне до сих пор обсуждают, как будет развиваться следствие и как коррупционный скандал отразится на политической ситуации в городе.
Верите ли вы, что коррупционное дело в отношении Алексея Воронова имеет под собой серьезные основания?
Произойдут ли раскол во фракции Kodulinn и создание новой коалиции в Нарвском горсобрании?
Катри Райк,
министр внутренних дел:
- Сейчас идет следствие и такие вещи, как обоснованность доказательств - в компетенции следственных органов, которым, я, впрочем, полностью доверяю.
Да, были случаи, когда коррупционные дела не доходили до суда или же разваливались в суде, длились не один год. Но были и такие дела, в том числе и в Ида-Вирумаа, в которых подозрения оказались обоснованными и в итоге был вынесен обвинительный приговор. Как будет развиваться данное дело - сейчас сказать заранее никто не может.
Произойдет ли раскол? Это зависит от 20 человек из фракции Kodulinn. Мне известно из прессы, сейчас Яна Тоом и нарвские центристы ведут переговоры с членами фракции о создании новой, центристской фракции в Нарвском горсобрании и о создании коалиции, в которую могли бы войти и члены Meie Narva. От Meie Narva тут ничего не зависит.
Но меня поразило - то, что перемен ждут рядовые нарвитяне и события последнего времени их серьезно волнуют. Сейчас можно сказать одно: ждать быстрых перемен точно не стоит.
Владимир Калинкин,
активный горожанин:
- Криминальная полиция в игры не играет. Уверен, что это не политический заказ, а их нормальная работа.
Мнение нарвитян по этому вопросу, если судить по комментариям на порталах и в социальных сетях, едино: если из этой истории выйдет пшик, будет общее разочарование.
Городское собрание в Нарве работает абсолютно недемократично уже давно. Никогда не считалась с оппозицией и оголтело «рулила» бывшая центристская коалиция. Затем члены новой правящей фракции Kodulinn Narva вышли из центристов для того, чтобы не отдавать власть никому.
Поэтому я и не верю, что они вдруг прозреют и будут вместе с оппозицией дружно решать городские проблемы. Никакого союза с оппозицией они просто не приемлют, и в этом — исток их безнаказанности, а результат последней — коррупция. Нарвитяне же хотят честной, прозрачной власти. Доживем ли до этого — не знаю.
Яна Тоом,
председатель Нарвского округа Центристской партии:
- Во-первых, у нас в стране существует презумпция невиновности, и, пока не доказано обратное - Воронов невиновен. Сейчас никому неизвестно, сколько продлится следствие, и к чему оно в итоге придет. Но, поскольку это не первый коррупционный скандал, связанный с Алексеем Вороновым, можно говорить об определенном стиле ведения дел.
Переговоры нарвских центристов с членами фракции Kodulinn о создании новой коалиции городского собрания идут, и это все, что можно сказать о них в прессе на сегодняшний день. Никаких подробностей давать не будем. Любое неосторожное слово может сыграть негативную роль.
Но на положительный результат переговоров мы надеемся, потому что в конечном итоге все мы заинтересованы в одном - в том, чтобы в Нарве жилось хорошо - всем, а не только отдельным людям или группам.
Сергей Горлач,
независимый депутат Нарвского горсобрания:
- По той скудной информации, которая публикуется в СМИ, невозможно сделать вывод о том, имели ли место серьезные основания.
Надеюсь, что компетентные органы во всем разберутся. Хотя мне не очень нравится то, как работает система. Предыдущее дело о коррупции в Нарвском горсобрании, которое было начато еще в прошлом августе, тянется до сих пор. Поэтому многие полагают так: отсидит человек два месяца под арестом - и вернется на работу, а виноват он или нет - узнаем через несколько лет.
Перемены в городском собрании будут, это точно. Потому, что многие члены фракции Kodulinn уже давно недовольны тем, как сейчас ведутся дела в городском собрании. И они хотят перемен. Но я не очень верю, что эти перемены произойдут именно под руководством центристов, потому что у них нет сейчас сильных местных лидеров, и пройдет, наверное, еще много времени, пока такие фигуры появятся.
Алексей Мяги,
член фракции Kodulinn Нарвского горсобрания:
- От комментариев по первому вопросу воздержусь. Потому что считаю преждевременным давать какие-либо комментарии до вынесения судебного решения.
Оснований для раскола фракции Kodulinn на данный момент нет никаких. И фракция, и городское собрание, и его комиссии сейчас работают в обычном режиме, и на эту работу никак не повлиял тот факт, что один из членов горсобрания (председатель фракции — ред.) был арестован. У председателя фракции есть заместители, и они прекрасно справляются со своими обязанностями.
Опрос подготовила Ирина Токарева