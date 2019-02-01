Наш опрос / «Скорых перемен не будет». Верите ли вы, что коррупционное дело в отношении Алексея Воронова имеет под собой серьезные основания?

Дата публикации: Вчера, 12:23 Просмотрено: 317

В прошлый вторник был взят под стражу по подозрению в коррупции руководитель правящей фракции Нарвского горсобрания Kodulinn и член правления Narva Vesi Алексей Воронов. Это событие стало самой горячей новостью недели, и нарвитяне до сих пор обсуждают, как будет развиваться следствие и как коррупционный скандал отразится на политической ситуации в городе.

Верите ли вы, что коррупционное дело в отношении Алексея Воронова имеет под собой серьезные основания?

Произойдут ли раскол во фракции Kodulinn и создание новой коалиции в Нарвском горсобрании?

Катри Райк,

министр внутренних дел:

- Сейчас идет следствие и такие вещи, как обоснованность доказательств - в компетенции следственных органов, которым, я, впрочем, полностью доверяю.

Да, были случаи, когда коррупционные дела не доходили до суда или же разваливались в суде, длились не один год. Но были и такие дела, в том числе и в Ида-Вирумаа, в которых подозрения оказались обоснованными и в итоге был вынесен обвинительный приговор. Как будет развиваться данное дело - сейчас сказать заранее никто не может.

Произойдет ли раскол? Это зависит от 20 человек из фракции Kodulinn. Мне известно из прессы, сейчас Яна Тоом и нарвские центристы ведут переговоры с членами фракции о создании новой, центристской фракции в Нарвском горсобрании и о создании коалиции, в которую могли бы войти и члены Meie Narva. От Meie Narva тут ничего не зависит.

Но меня поразило - то, что перемен ждут рядовые нарвитяне и события последнего времени их серьезно волнуют. Сейчас можно сказать одно: ждать быстрых перемен точно не стоит.

Владимир Калинкин,

активный горожанин:

- Криминальная полиция в игры не играет. Уверен, что это не политический заказ, а их нормальная работа.

Мнение нарвитян по этому вопросу, если судить по комментариям на порталах и в социальных сетях, едино: если из этой истории выйдет пшик, будет общее разочарование.

Городское собрание в Нарве работает абсолютно недемократично уже давно. Никогда не считалась с оппозицией и оголтело «рулила» бывшая центристская коалиция. Затем члены новой правящей фракции Kodulinn Narva вышли из центристов для того, чтобы не отдавать власть никому.

Поэтому я и не верю, что они вдруг прозреют и будут вместе с оппозицией дружно решать городские проблемы. Никакого союза с оппозицией они просто не приемлют, и в этом — исток их безнаказанности, а результат последней — коррупция. Нарвитяне же хотят честной, прозрачной власти. Доживем ли до этого — не знаю.

Яна Тоом,

председатель Нарвского округа Центристской партии:

- Во-первых, у нас в стране существует презумпция невиновности, и, пока не доказано обратное - Воронов невиновен. Сейчас никому неизвестно, сколько продлится следствие, и к чему оно в итоге придет. Но, поскольку это не первый коррупционный скандал, связанный с Алексеем Вороновым, можно говорить об определенном стиле ведения дел.

Переговоры нарвских центристов с членами фракции Kodulinn о создании новой коалиции городского собрания идут, и это все, что можно сказать о них в прессе на сегодняшний день. Никаких подробностей давать не будем. Любое неосторожное слово может сыграть негативную роль.

Но на положительный результат переговоров мы надеемся, потому что в конечном итоге все мы заинтересованы в одном - в том, чтобы в Нарве жилось хорошо - всем, а не только отдельным людям или группам.

Сергей Горлач,

независимый депутат Нарвского горсобрания:

- По той скудной информации, которая публикуется в СМИ, невозможно сделать вывод о том, имели ли место серьезные основания.

Надеюсь, что компетентные органы во всем разберутся. Хотя мне не очень нравится то, как работает система. Предыдущее дело о коррупции в Нарвском горсобрании, которое было начато еще в прошлом августе, тянется до сих пор. Поэтому многие полагают так: отсидит человек два месяца под арестом - и вернется на работу, а виноват он или нет - узнаем через несколько лет.

Перемены в городском собрании будут, это точно. Потому, что многие члены фракции Kodulinn уже давно недовольны тем, как сейчас ведутся дела в городском собрании. И они хотят перемен. Но я не очень верю, что эти перемены произойдут именно под руководством центристов, потому что у них нет сейчас сильных местных лидеров, и пройдет, наверное, еще много времени, пока такие фигуры появятся.

Алексей Мяги,

член фракции Kodulinn Нарвского горсобрания:

- От комментариев по первому вопросу воздержусь. Потому что считаю преждевременным давать какие-либо комментарии до вынесения судебного решения.

Оснований для раскола фракции Kodulinn на данный момент нет никаких. И фракция, и городское собрание, и его комиссии сейчас работают в обычном режиме, и на эту работу никак не повлиял тот факт, что один из членов горсобрания (председатель фракции — ред.) был арестован. У председателя фракции есть заместители, и они прекрасно справляются со своими обязанностями.

Опрос подготовила Ирина Токарева