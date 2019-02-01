Культурная столица: ни «да», ни «нет», кто даст ответ?

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По-прежнему остается неясным вопрос о том, отказались ли нарвские власти от борьбы за титул Культурной столицы Европы 2024 года.

Антон Праткунас: «Фракция будет добиваться ответов на свои вопросы». Фото: архив редакции

На последней сессии городского собрания, прошедшей 21 марта, члены оппозиционной фракции «Наша Нарва» ожидали услышать ответы на свой запрос от 21 февраля относительно ситуации, сложившейся с проектом «Культурной столицы 2024», однако в результате остались в недоумении.

Антон Праткунас, член фракции «Наша Нарва» Нарвского городского собрания:

- Ещё месяц назад мы отправили запрос с вопросами о том, на каком этапе находится заявка, кто несет личную ответственность за подготовку и качество заявки, требуются ли городу дополнительные финансовые средства, какова судьба подписей народной инициативы, переданных горсобранию. В повестке собрания было заявлено, что ответы на наш запрос даст мэр. К моменту ответа функции мэра исполнял уже Алексей Евграфов, который не принимал непосредственного участия в процессе подготовки заявки. Не секрет, что микрофоны в зале горсобрания работают на запись, а не на аудиторию. В зале было шумно, и, честно говоря, я не разобрал, что коротко сказал и.о. мэра по этому вопросу. А главное: в системе документооборота отсутствует официальный ответ на наш запрос, так что у нас нет возможности ознакомиться с ним.

Однако, подчеркнул депутат Праткунас, несмотря на то, что Тармо Таммисте, на имя которого был подан запрос, уже не исполняет обязанности мэра, управа в любом случае должна была подготовить ответ. Фракция будет добиваться ответов на свои вопросы, тем более, что представители правящей фракции Ирина Янович и Алексей Воронов уже не раз заявляли, что Нарва своими силами подготовит заявку, несмотря на отказ выигравшей тендер фирмы Shiftworks заключать договор о подготовке соответствующей документации.

Напомним, что 14 марта городская управа Нарвы подготовила проект решения о роспуске комиссии, занимавшейся подготовкой к участию в конкурсе за звание Культурной столицы Европы 2024 года, ссылаясь на отсутствие финансирования. До настоящего дня никакой официальной реакции на этот проект не поступило.

Комиссия была создана в 2018 году с целью координировать работу, связанную с подготовкой заявки на участие в конкурсе на звание Европейской культурной столицы.

В состав комиссии входят: от управы — Тармо Таммисте (до 15 марта занимавший кресло мэра), руководитель Отдела культуры Виктория Лутус и ее заместитель Дмитрий Вергун, главный архитектор Нарвы Иван Сергеев, городской художник Денис Полубояров, главный специалист Отдела культуры Юлиана Янно, советник по внешним связям горуправы Татьяна Лаанвеэ, от депутатского корпуса - руководитель городского собрания Ирина Янович, ее заместитель Лариса Оленина, руководитель комиссии по культуре и спорту Галина Вологдина и ее заместитель Владимир Бутузов, а также продюсер Марис Хеллранд и представитель фирмы Creativity Lab OÜ Рагнар Сийл.

Софья Боборенко





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