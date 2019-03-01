Cнижать темп в хоккее опасно

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Команда PSK во втором матче полуфинальной серии кубка Эстонии уступила на своем поле 17 марта столичному «Викингу» в чрезвычайно упорной борьбе со счетом 6:7, выиграв, однако, накануне в Таллинне 4:2.

Эта атака нарвской команды во втором периоде завершится голом. Фото: Сергей Трохачев

На практике это значит, что шансы есть, поскольку игры в серии ведутся до трех побед. Что касается минувшей встречи, то первые два периода, особенно второй, не только не предвещали грядущего поражения, но, напротив, прошли с явным превосходством нарвской команды. Собственно, уже на 2-ой минуте Никита Пузаков после передач Павла Кулакова и Александра Титова открыл счет, и, хотя гости одну шайбу отквитали, в самом конце 20-минутки Александр Работинский вывел команду вперед.

Во втором периоде нарвские хоккеисты, ведя 2:1, организовали впечатляющую серию искрометных атак, перемежаемых мощными бросками издали. Началось все с очень быстрого и эффектного прорыва Георгия Васильева, забившего третий гол после точных передач Титова и Александра Сапрыкина. Затем последовали еще два успешных броска Егора Невзорова и вновь Никиты Пузакова, которому на этот раз помог с передачей Васильев. И, хотя соперникам удалось отыграть одну шайбу, реализовав численное преимущество, период завершился со счетом 5:3.

В первой четверти завершающего периода нарвские хоккеисты несколько снизили скорость, атаковали явно реже. Гости же, наоборот, прибавили в темпе, что и принесло им успех на 6-й минуте, когда вновь помог численный перевес. А в середине периода таллиннцы сравняли счет – 5:5. Почти немедленно последовал ответный гол Ильи Ильина, но нарвская команда недолго пребывала впереди и, к сожалению, вратарь Даниил Сеппенен, который в общей сложности отра­зил около 40 бросков, пропустил в конечном итоге две безответных шайбы.

В принципе, за оставшиеся до финального свистка две с лишним минуты можно было сравнять счет, и тогда последовало бы дополнительное время, а в случае ничейного результата – серии буллитов. На этот раз не получилось, но мы, наверно, не ошибемся, если отметим, что эта встреча оказалась исключительно зрелищной и по-настоящему боевой схваткой достойных соперников.

Таким образом на сегодня у обеих команд по одному очку. Если сопоставлять количество заброшенных и пропущенных шайб, то небольшое преимущество имеет PSK, которая в таллиннском матче днем ранее лучше всего проявила себя как раз в заключительном периоде, забив два гола, авторами которых стали Андрей Александров и Никита Пузаков (ранее отличились Илья Ильин и Александр Работинский). Правда, в кубковых матчах этот фактор особой роли не играет, но все же вселяет некоторую уверенность.

Следующую встречу с «Викингом» подопечные тренеров Раиса Давлеткильдеева и Владимира Ципровского проведут в столице 23 марта, ответный матч состоится в Нарве на следующий день, в воскресенье.

Сергей Трохачев