Сумо и дзюдо: суть одна, виды разные

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Спортсменка из нарвской «Энергии» Алина Мехиляйнен дважды стала серебряным призером как на Кубке Европы по сумо среди взрослых 16 марта, так и на юниорском чемпионате Эстонии по дзюдо 17 марта.

Награду Алине Мехиляйнен вручил президент Европейской федерации сумо Дариуш Розум. Фото: СШ "Энергия"

Первые соревнования – West-Viru Open 2019, – которые прошли в спортивном комплексе «Винни» (20 км от Раквере), были весьма ответственными, поскольку собрали 97 спортсменов из 9 стран, включая восемь сумоистов, занимающих ведущие места в европейском рейтинге. Алина Мехиляйнен выступила в весовой категории до 55 килограммов, при том что собственный ее вес 44 кг. Это допустимо, объяснил нашему изданию тренер Иван Новицкий, когда более легкие разряды попросту отсутствуют. Тем весомее серебряная награда, так как она ко всему прочему дает Алине возможность участвовать в апрельском чемпионате Европы, который состоится в Таллинне.

В спортивных единоборствах нет резкого деления на сугубых сумоистов и дзюдоистов, что и доказала Алина Мехиляйнен на первенстве республики по дзюдо в Выру, повторив предшествующее достижение. Еще одно «серебро» завоевала ее одноклубница Дарья Токманцева. В более молодом классе «В» (2004-2006 гг.р) Кристина Карпенко стала чемпионкой, а Даниил Гаврилин и Анна Потапова – бронзовыми призерами.

Сергей Трохачев