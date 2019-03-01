Врачи-резиденты Даугавпилса: надежды, личный опыт и перспективы

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Нехватка врачей побуждает региональные медучреждения искать различные способы привлечения молодых кадров: квартиры, прибавки к зарплате, оплачиваемая резидентура и стипендии. Но работает ли это? Мы постарались разобраться, побеседовав со специалистами, а также обобщив мнения – тех, кому только предстоит сделать выбор, а также личный опыт резидентов, причем работающих не только в Даугавпилсе, но… и в Германии.

«Хочу вернуться, но...»

Даугавпилчанка Оливия учится на 3-м курсе медицинского факультета Рижского университета имени П. Страдиня (РСУ). На данный момент девушка еще не определилась с будущей специальностью, но признается, что ей интересно многое – от эндокринологии до травматологии, привлекает ее также общая хирургия. Не уверена она и в том, изберет ли по окончании университета родной Даугавпилс в качестве места прохождения резидентуры.

Оливия: «Я очень люблю свой город, и на данный момент все в жизни складывается так, что мне хотелось бы вернуться в Даугавпилс после основной учебы. Здесь живут мои друзья и близкие, поэтому я хочу видеть город процветающим, а также стать частью той силы, которая меняла бы жизнь в нем к лучшему. Но не буду скрывать, что некоторые сомнения по поводу дальнейших перспектив в родном городе также ощущаю».

Вместе с тем, девушка призналась, что о бонусах, которые полагаются даугавпилсским врачам-резидентам, ей известно немногое.

Оливия: «Слышала, что региональные больницы могут оплатить резидентуру, если им нужен специалист, но ты не попал на бюджетное отделение. Также знаю, что резидентам ДРБ выплачивают стипендии, им предлагают жилье. Но эту информацию я узнавала от других студентов, и никто в ней не был уверен. Понятия не имею, где и с кем можно подробнее изучить этот вопрос, чтобы спланировать свою дальнейшую жизнь и карьеру».

Уровень обучения в РСУ девушка оценивает высоко, однако считает, что практических навыков ей не хватает: «В Риге слишком много студентов и резидентов на несколько университетских больниц. Именно поэтому я полагаю, что полученный в Даугавпилсской региональной больнице (ДРБ) опыт был бы очень ценным, ведь здесь врачи могут уделить больше времени лично тебе, а также научить тебя самостоятельной работе, когда общаешься с пациентом один на один, а не целой группой студентов».

Говоря о планах на ближайшее будущее, девушка отметила, что уже этим летом планирует устроиться на работу в Даугавпилсскую бригаду «скорой помощи», а со следующего года будет искать работу в Риге, которую можно совмещать с учебой в РСУ.

Оливия: «Я думаю, что нашей больнице стоит зацикливаться не на привлечении резидентов (мне кажется, что предлагаемые условия и без того достойные), а лучше сфокусироваться на собственном развитии. Когда студент будет уверен в том, что в Даугавпилсе он сможет получить такие же качественные знания и умения, как в Риге, тогда у него и появится желание вернуться. Кроме того, многих пугает тот фактор, что практически все пациенты со сложными медицинскими случаями перенаправляются в Ригу, поэтому складывается ощущение, что у тебя не будет возможности научиться справляться с подобными ситуациями и пласт знаний, который можно получить в Риге, попросту будет утерян».

Есть своя программа поддержки

В 2016-м году Даугавпилсская региональная больница приобрела новый статус, став исследовательской и учебной клинической базой Рижского университета имени Страдыня.

Денис Васильев является действующим кардиологом Даугавпилсской региональной больницы, а также занимает должность директора по вопросам образования и науки. В беседе с вашим корреспондентом Денис, прежде всего, сообщил, что основную информацию будущие студенты и резиденты могут изучить на домашней странице ДРБ https://slimnica.daugavpils.lv/izglitiba-un-zinatne/ Здесь же представлен список специалистов, в которых медучреждение нуждается. Студенты-медики, осваивающие эти специальности, могут рассчитывать на поддержку, оказываемую Даугавпилсской региональной больницей совместно с Городской думой. К слову, на сегодняшний день самыми востребованными в ДРБ являются такие специальности, как челюстно-лицевой хирург, патологоанатом, гинеколог-онколог, неонатолог, детский хирург, детский инфектолог.

Справка: В данный момент в программе по привлечению молодых специалистов числится 6 студентов и 53 резидента, 46 из них имеют договор о дальнейшем сотрудничестве с больницей (33 учатся на бюджетных отделениях).

«Мы предлагаем сотрудничество студентам-медикам, начиная с 4-го курса. Как правило, к этому времени многие уже определяются с будущей специальностью, и в таком случае мы можем подписать с ними договор о дальнейшем сотрудничестве, - говорит Д. Васильев. - Так, будущие резиденты ДРБ уже на последних курсах обучения в университете получают стипендию в размере 43 евро в месяц».

Кстати, в ближайшем будущем ДРБ в сотрудничестве с РСУ планирует осуществить несколько проектов. Например, студенты-медики 6-го курса смогут на полгода стать «тенью» врача, чтобы на месте прочувствовать суть избранной специальности.

Договор с ДРБ предусматривает, что после окончания резидентуры все стипендиаты обязуются 5 лет отработать в ДРБ.

Какие же преимущества предлагаются студентам-медикам, заключившим договор о сотрудничестве с Даугавпилской региональной больницей?

Резиденты имеют возможность получать зарплату, на 30 % превышающую заработок «рядовых» врачей.

Получают компенсацию за транспортные расходы на поездки в Ригу в учебных целях.

Один раз в год они имеют возможность получить компенсацию за регистрацию участия в научно-исследовательской конференции.

Они могут рассчитывать на поддержку в социальных вопросах.

При поддержке Даугавпилсской думы резиденты могут получить квартиру в аренду (без права выкупа, оплата только за коммунальные платежи), а также претендовать на стипендию.

«Что до резидентов, которые учатся на бюджетном отделении, то они получают стипендию в размере 220 евро в месяц (не считая зарплаты). В свою очередь, нефинансируемые резиденты получают 365 евро в месяц (но при этом не получают зарплату)», - уточняет Васильев.

Кстати, резиденты, которые не заключили подобных договоров и при этом обучаются на платном отделении, самостоятельно оплачивают свою учебу и не получают зарплату.

Личный опыт даугавпилсских резидентов

Несмотря на неизменный интерес, который сфера медицины вызывает у молодых даугавпилчан – будущих выпускников школ – проблема кадров в местной больнице до сих пор стоит остро.

Даугавпилчанки Айя и Татьяна окончили Рижский университет имени Страдиня (РСУ) и решили продолжить обучение в резидентуре в родном городе. В настоящий момент Айя учится на 4-м курсе резидентуры по специальности «врач неотложной медицины», а Татьяна четвертый год изучает хирургию.

Девушки признаются, что планировали проходить резидентуру в Даугавпилсской региональной больнице, еще будучи студентками РСУ. Обе отметили, что это отличная возможность быть ближе к дому, а также шанс внести свой вклад в жизнь родного города.

Вместе с тем врачи-резиденты не отрицают, что приятным бонусом является вышеупомянутая программа самоуправления по привлечению молодых специалистов, которая предполагает стипендии в размере 220 евро в месяц. В свою очередь, от предоставленного жилья обе девушки отказались, так как на данный момент не видят в этом нужды.

Хотя клинической базой обучения для врачей-резидентов является ДРБ, определенную часть необходимых знаний приходится осваивать в университетских больницах Риги. Кроме того, врачи-резиденты ДРБ часто посещают различные медицинские конференции, курсы и мероприятия как в Латвии, так и за рубежом, которые частично оплачивает больница. Также в ДРБ используется такая современная форма обучения, как прямая трансляция происходящих в Риге лекций и конференций.

Говоря об отношениях в коллективе Даугавпилсской региональной больницы, Айя и Татьяна отмечают отзывчивость и поддержку своих наставников: «Врачи видят в нас своих будущих коллег, поэтому ни в коем случае не отталкивают, а наоборот, всячески поддерживают и дают ценные советы. Кроме того, по сравнению с рижскими больницами, где резидентов значительно больше, в ДРБ врачи имеют возможность уделить больше времени и внимания индивидуально каждому обучающемуся, и это большой плюс».

Говоря о пациентах ДРБ, молодые специалисты отмечают, что в Даугавпилсе и Латгалии наиболее остро стоит проблема одиноких пожилых людей, родственники которых находятся за границей. Многим из них после лечения тяжелых болезней необходим особый уход, и тут возникает проблема с тем, как это осуществить.

«С другими сложностями, пожалуй, сталкиваются все латвийские врачи – это и большой объем работы на одного врача, и неадекватные по отношению к вложенному труду зарплаты, а также переработки…Возможно, резиденты региональных больниц с региональными надбавками в настоящий момент находятся не в самой плохой ситуации», - считают девушки.

Договор с Даугавпилсской региональной больницей предусматривает, что после окончания резидентуры все стипендиаты обязуются 5 лет отработать в ДРБ.

А как у них?

Даугавпилчанин Янис также является выпускником Рижского университета имени П. Страдиня. В настоящий момент проживает в немецком городе Липпштадт, где второй год проходит резидентуру по специальности травматолог-ортопед. Работает в клинике Eichholz.

Янис: «Мысль о резидентуре в Германии у меня появилась еще на 4-м курсе, но в то же время я рассматривал варианты поступления в латвийскую резидентуру. Более обдуманно подошел к этому вопросу в конце 5-го курса из-за сомнений по поводу латвийской резидентуры (ее прохождения, оплаты и количества бюджетных мест). В начале 6-го курса нашел несколько фирм, которые помогают врачам с языком и документами, а затем в течение полутора лет изучал немецкий параллельно с работой и учебой, собирая все необходимые бумаги для экзамена на апробацию – разрешение работы в Германии».

Говоря о резидентуре в Германии, Янис отмечает, что она в корне отличается от нашей: «В Германии резиденты просто работают и в зависимости от клиники получают соответствующую специальность. На работе немцы поблажек не дают, поэтому если что-то пойдет не так, могут запросто уволить. Но это, конечно, зависит от больницы и коллектива. Так, сменив первую клинику на вторую, я увидел совершенно другое отношение к резидентам – помощь во всех вопросах, понимание и содействие в работе».

Янис признается, что скучает по родине, друзьям и предыдущей обстановке, но в тоже время понимает, что зарплаты в Латвии сильно уступают немецким. Так, в Германии зарплата резидента (в зависимости от семейного положения) на первом курсе может варьироваться от 2500 до 3500 евро в месяц.

«Я думаю над тем, чтобы после окончания резидентуры вернуться в Латвию. Но, если и вернусь, то точно не в Даугавпилс. К сожалению, все мои друзья оттуда уехали, поэтому в родном городе навещаю только родителей», - делится своими планами молодой человек.

В качестве выводов

Думаю, аргументы, которыми руководствуются студенты-медики, выбирая крупные клиники в столице или за рубежом, очевидны: перспективы, зарплаты, общий уровень жизни… И поспорить с этим, согласитесь, очень сложно.

Однако Даугавпилс (да и ряд других городов Латвии, в которых поняли, что поддержка молодых врачей – это долгосрочная инвестиция в благополучное будущее), как мы видим в последние годы, сдвинул ситуацию с мертвой точки, когда региональные медицинские учреждения очень долго пребывали в стагнации из-за многочисленных неумелых реформ и неграмотного руководства. И очень хочется, чтобы эти маленькие, но важные победы в деле возвращения медиков в регионы, достигли цели.

А пока… Не так давно, руководитель Латвийского общества врачей Илзе Айзсилниеце призвала решать проблему нехватки медперсонала в стране путем привлечения медиков из Украины и Белоруссии. По ее мнению, быстро освоив основы госязыка, они могли бы начать работать в Латвии. «Если наши медсестры уезжают работать в Норвегию и Германию, то мы можем привлечь работников из соседних стран», -- сказала Айзсилниеце. По ее мнению, несмотря на повышение зарплат, в стране по-прежнему очень не хватает медперсонала. Такова перспектива…

Катрина Орлова

Фото Юрия Дунайского

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