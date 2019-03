Station Narva на Tallinn Music Week: мы миксуем «серьезную повестку дня с серьезным весельем»

Дата публикации: Вчера, 09:00 Просмотрено: 140

С 25 по 31 марта Таллинн захлестнет волна шоу-кейс фестиваля музыки и городской культуры Tallinn Music Week (TMW). Из 28 стран приедет 170 артистов с целью представить свое творчество не только рядовым слушателям, но и международным продюсерам. Традиционно многие эстонские фестивали делают на TMW свои сцены, чтобы публике было проще определиться с планами на лето и осень. 30 марта Station Narva, впервые прогремевший в сентябре прошлого года, порадует гостей TMW своей смелой и провокационной подборкой артистов.

Фестиваль современной музыки и городской культуры Station Narva впервые прошел в Нарве в сентябре прошлого года. Его главной площадкой стал Кренгольм. TMW

Мы поговорили с руководителем по коммуникации и куратором фестивалей TMW и Station Narva Ингрид Кохтла о том, чего нам ждать от Station Narva в этом году.

- Какие цели ставит перед собой Station Narva 2019?

- Быть одним из самых интересных, смелых и новаторских фестивалей музыки и городской культуры не только в Ида-Вирумаа, но и во всей Эстонии.

Наполнить Нарву музыкой и искусством международного уровня, захватывающими беседами и объединяющими разные поколения и национальности встречами. Привлечь сюда еще больше людей как из Эстонии, так и из соседних стран, чтобы они смогли открыть для себя этот абсолютно уникальный регион. Были времена, когда многие считали, что Эстония заканчивается в Раквере. Я верю, что в прошлом году мы все же сумели сделать Нарву «ближе» для многих жителей Эстонии, разрушив множество ментальных барьеров и разногласий. Мы точно не планируем делать этот фестиваль очередным выездным мероприятием таллиннских хипстеров. Мы хотим привлекать еще больше местных партнеров и единомышленников.

- Чему научил опыт первого фестиваля: есть ли какие-то особенности в проведении мероприятий в Нарве?

- Думаю, мы даже превзошли ожидания в плане реализации одной из основных целей фестиваля — предложить нарвитянам новые звуки, впечатления и знакомства. Гостей из разных стран и городов тоже было достаточно много: в основном была слышна эстонская речь, но было много и русских, финнов, англоговорящих людей.

Хочу процитировать одно из ведущих музыкальных изданий Великобритании. Drowned In Sound: «Нарва удивляет. Наверное, уместно будет заметить, что слова куплета из сингла Echo & the Bunnymen «Bring on the Dancing Horses» в эту ночь получили воплощение. Ведь «Трепещи и скажи слова / Каждой лжи, что ты слышал» можно отнести к тому, как большинство людей воспринимают этот город».

- После первого фестиваля к вам наверняка подходили люди и говорили: «Обязательно пригласите в следующий раз такого-то музыканта». Насколько вы учитываете пожелания публики?

- Да, мы прислушиваемся к пожеланиям, но все же мы не выполняем «заказы», потому что иначе фестиваль потеряет свое лицо. Например, в прошлом году выступающие артисты были объединены чем-то, на первый взгляд, неосязаемым: все они идеально подходили под индустриальный пейзаж Кренгольма. Когда-то крупнейший в мире производственный комплекс будто был создан для выступления хедлайнера фестиваля Echo & the Bunnymen. В клуб «Ро-Ро» мы позвали играть тех, на чьих концертах публика обычно подпевает. Думаю, многие нашли на этом фестивале своих новых любимых артистов.

- 30 марта в Таллинне на TMW 2019: Station Narva Stage можно будет услышать абсолютно разные коллективы от панка до нью-вейва и басовой музыки. Такая эклектика необходима для того, чтобы было проще продавать билеты?

- Однозначно нет! Сегодня на фестивалях и в клубах принято смешивать различные стили. Я отталкивалась как от модели TMW, так и Station Narva: мы представляем смелых и интересных артистов из Эстонии (в том числе русскоязычную сцену и выходцев из Нарвы), России, Скандинавии и Западной Европы. Можно сказать, мы миксуем «серьезную повестку дня с серьезным весельем». С одной стороны, у нас выступает ставшая известной в Лос-Анджелесе российская группа Pompeya – в ее музыке чувствуется горьковатый привкус ностальгии по поста-панку и синти-попу. С другой стороны, можно будет увидеть постоянно меняющихся эстонских анархо-панков Psychoterror, а также выступит даже еще более смелый, известный в Берлине, русский квир-коллектив Sado Opera. На Station Narva встречаются не только разный саунд и стили, но и разные поколения и идентичности, которых объединяет смелое, бескомпромиссное умонастроение и тоска по будущему.

Олеся Ротарь,

Таллинн,

специально для «ВП»

