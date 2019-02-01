Европейская молодежь интересуется музыкой и социальным положением женщин

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Три лучшие идеи, разработанные на фестивале CONNECT 2019, получат по 2 500 евро от международной сети Amateo.

Участники дискуссии (слева направо): представитель сети Amateo Джим Тог (Великобритания), представитель Культурной ассоциации Хорватии Валентина Дачник, педагог музыкального училища им. Г. Отса Сийм Аймла (Эстония), Тамара Поморишки («Дом детства и юношества» из Праги), представитель миникульта Эстонии Эдуард Одинец и модератор встречи Гуидо Босуа - обсуждают вопросы сотрудничества между организациями на международном уровне.

Идеи были выработаны в процессе работы участников фестиваля, впервые прошедшего в Нарве с 15 по 17 марта. Первый грант получила организация из Брюсселя, которая пригласила участников из Эстонии (Таллиннского музыкального училища им. Геогра Отса), Германии, Хорватии и Чехии принять участие в музыкальном проекте «Путешествия в мир вымирающей музыки Европы». Второй грант был присужден некоммерческим организациям из Швеции, Голландии, Германии и Великобритании, изъявившим желание изучать социальное положение женщин в рамках театрального проекта «Желания – социальное положение женской идентичности в современном мире». Третий грант получил ещё один музыкальный проект под названием «Традиционная и современная музыка», который объединит фестивали Роттердама и Брюсселя. Приглашение принять участие в этих проектах получили все участники фестиваля.

Найти единомышленников

Фестиваль Connect 2019 собрал экспертов и молодежь из Европы и Эстонии. По словам организатора мероприятия Василия Голикова, представляющего Силламяэское общество защиты детей, главная цель мероприятия - объединить под одной крышей экспертов, специалистов и молодых людей, желающих развивать гражданское общество и творческую индустрию.

Василий Голиков:

- Мы начали готовить фестиваль ещё в то время, когда Нарва активно заявляла о желании побороться за титул Культурной столицы 2024, поэтому обсуждать заявленные темы было бы очень уместно именно в Нарве. Однако теперь город, по всей видимости, отказался от этой идеи, поэтому основной задачей CONNECT 2019 стало предоставить место и время для нахождения партнёров и разработки концепции международного проекта в области искусства с привлечением молодёжи.

Фестиваль открылся международной конференцией, на которой участники и приглашенные эксперты обсудили такие темы, как возможности развития креативной индустрии, сотрудничество между гражданским обществом, государством и креативными компаниями, поделились личным опытом сотрудничества с представителями других стран и национальных культур. Один из выводов дискуссии: из-за повышающейся конкуренции творческих коллективов становится необходимым самим формировать потребителей своего творчества, будь то театр, музыка, танцы или дизайн. Также на встрече обсудили, что означают для граждан ЕС программы «Креативная Европа» и «Столица культуры Европейского Союза»: какие вызовы привносит в жизнь сотрудничество между разными частями Европы, какие выгоды и преимущества дает государству развитие культуры. Так, например, уже сейчас культурный сектор в Эстонии стал отраслью экономики, он дает 3 процента ВВП, что можно сравнить с доходами от сельскохозяйственной отрасли и рыболовства.

Один из активных участников дискуссий конференции, член театральной группы Underworld Никита Наумов, отметил, что мероприятие для него оказалось интересным.

- Именно на таких встречах появляется возможность узнать о тех организациях, через которые можно искать единомышленников, налаживать связи, развиваться в такой области, как креативная (творческая) индустрия. Сам я нахожусь в поиске себя и дела, которым хотел бы заниматься, но до сих пор не понимал, где, с кем и как. Теперь у меня есть варианты, - поделился своими соображениями Никита.

На трех языках

В рамках фестиваля на площадке Vaba Lava («Свободная сцена») состоялись также молодёжные семинары, учебные визиты, творческие мастерские и выступления театральных групп. Всего в мероприятии приняло участие более сотни гостей из Швеции, Бельгии, Германии, Нидерландов, Хорватии, Словении, Великобритании, Чехии и других стран. Накануне отдельный семинар прошёл и для молодёжи в Таллинне.

На сцене Vaba Lava были показаны театральные постановки на эстонском, английском и русском языках - «Конек-Горбунок» театра «Туулевески», молодежный мюзикл-концерт «Аэлита 2.0 и ее друзья» театра «Метеорит», концерт-представление «Азбука современного эстонского театра» Cийма Аймла и Юргена Роосте, шведское представление «Освенцим сейчас и навсегда» молодёжного театра города Карлскога, «Лекарь поневоле» в исполнении театра Underworld Ида-Вирумааского центра профессионального образования.

Фестиваль CONNECT был организован Силламяэским обществом защиты детей в сотрудничестве с европейской сетью Amateo; при финансовой поддержке Европейской программы Креативная Европа, ЦУ Гражданского Общества Эстонии, представительства Совета министров Северных Стран в Эстонии, посольства Швеции, депутата Рийгикогу Дмитрия Дмитриева, Фонда Интеграции, Департамента молодёжи и спорта города Таллинна, Министерства культуры Эстонии и других учреждений.

Софья Боборенко

Фото: Софья Боборенко