Болезнь Паркинсона – не означает приговор

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Нарвское общество людей с этим недугом, объединяющее более 50 человек, существует с 2010 года, достаточно активно развивается и последовательно реализует свои планы, формируя сознательную установку на здоровый образ жизни, информированность по поводу болезни, обучение больных и их близких.

Эллен Воронова (изначально Эллен Пост), этническая эстонка, родилась в 1942 году в Иваново, с 1945 года проживает в Нарве. Имеет среднее медицинское образование, с 18 лет, вплоть до июня 2017 года, работала в Нарвской городской больнице, а также, промежуточно, в детской поликлинике и поликлинике завода «Балтиец». Начиная с 2014 года является руководителем Нарвского общества людей с болезнью Паркинсона. Фото: из частного архива

Не за горами 11 апреля – Всемирный день борьбы с этой болезнью, поскольку именно в этот день, в 1755 году родился ее первооткрыватель, лондонский врач Джеймс Паркинсон. Если же учесть то, что данное заболевание, которое традиционно считалось исключительно возрастным, имеет тенденцию к омоложению (до 40 – с ранним началом или до 20 лет – ювенильная форма), представляется небесполезным побеседовать на эту тему с руководителем Нарвского общества Эллен Вороновой.

Когда и зачем было создано общество?

В общем, неожиданно. Раздался вдруг в 2010 году, когда Эллен Воронова дежурила в больнице, звонок из Таллинна с сообщением о том, что во всех городах Эстонии уже действуют соответствующие объединения, а в Нарве – ничего! Очень быстро, в ноябре, оформилось юридически Нарвское Паркинсоническое общество – Narva Parkinsoni Selts.

На сегодня здесь числится 54 человека. Реально людей с таким диагнозом больше, уверена Эллен, но многие стесняются обращаться.

Суть вопроса

Болезнь Паркинсона, отмечает Воронова, это хроническое заболевание центральной нервной системы, распространенное повсеместно на планете. Признаками являются дрожание рук и ног, замедленность движений, трудности в начале движения, нарушение равновесия. Болезнь эта развивается медленно, и на фоне ухудшения здоровья у всех заболевших наблюдается депрессия. Логично, что во всех странах люди, страдающие этим недугом, объединяются в общества, чтобы можно было поделиться опытом, как лучше справиться с той или иной проблемой.

Джеймс Паркинсон (1755 – 1824), английский врач, химик и геолог, родился в семье аптекаря и хирурга Джона Паркинсона. По окончании Лондонской медицинской и зубоврачебной школы в 1778 году стал ассистентом отца. В 1817 году издал ставшее впоследствии фундаментальным «Эссе о дрожательном параличе». Базовые выводы он сделал на основании личных наблюдений за шестью людьми в районе Хокстон, при этом лично обследовал лишь двоих, но этого оказалось достаточным, чтобы составить классическое описание болезни, лишь впоследствии, по инициативе французского невролога Жана-Мартена Шарко (1825 – 1893), названной его именем.

Излечения нет, но полноценная жизнь возможна

Профессор Патрик Льюис в биографической статье, опубликованной в 2017 году в специальном издании Journal of Parkinson’s Disease, отмечает: «Вероятно, он [Джеймс Паркинсон] обрадовался бы диапазону лекарственных средств, которые ныне используются для облегчения симптомов, столь четко описанных им в своем эссе. Но, без сомнения, он был бы изумлен и разочарован тем, что все еще не существует лечения этого печального заболевания, которое он впервые выявил два столетия назад».

Да, болезнь Паркинсона пока неизлечима, хотя имеется достаточно много лекарств для снятия отдельных симптомов, например, леводопа, синтезированная в начале 1960-х годов и вполне себя зарекомендовавшая. Не выяснены окончательно причины заболевания: что здесь главное – старение, генетическая предрасположенность, воздействие факторов окружающей среды?..

Однако, является ли все это поводом для пессимизма? Едва ли, уверена Эллен Воронова.

Надо чаще встречаться

«Общение – лучшее средство от депрессии и одиночества», – считает наша собеседница. Нарвское общество практикует различные виды активности: поездки на конференции, экскурсии в парк Ору, Пюхтицкий Успенский монастырь, летние и зимние реабилитационные лагеря Эстонского Паркинсонического союза, куда съезжаются также пациенты из Пярну, Тарту, Валги, Раквере, Йыхви, Пыльтсамаа и Сааремаа, ежемесячные занятия Школы здоровья в Нарвской городской библиотеке, а также разнообразные беседы. конкурсы, викторины и т.д.

Финансово обществу помогает Департамент социальной помощи Нарвской горуправы, определенную сумму выделяет головная контора в Йыхви, как-то выручают членские взносы. В год все равно получается крайне мало, не более тысячи евро. Поэтому столь ценно участие в деятельности общества докторов Юлле Крикман из Тарту, Инны Рубанович из Таллинна, сотрудников аптеки Benu. Изрядно выручил закончившийся к настоящему времени проект, в рамках которого раз в неделю проходили занятия с тренером в бассейне школы «Энергия».

Не стоит замыкаться в себе

В этом абсолютно убеждена Эллен Воронова и призывает всех людей с диагнозом болезни Паркинсона обращаться в Нарвское общество по телефону 56254875. Наш лозунг: «Вместе мы будем сильнее» (Koos me oleme tugevam), – подчеркивает она.

Сергей Трохачев