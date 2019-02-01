Уезд – театр, а дети в нем - актеры

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С 18 по 20 марта в Йыхвиском Концертном доме проходил фестиваль школьных театров, в котором участвовали двадцать театральных коллективов из Кохтла-Ярве, Силламяэ, Нарвы, Йыхви, Мяэтагузе, Иллука. На суд жюри было вынесено тридцать постановок, которые показали дети и молодые люди из основных школ и гимназий.

Члены жюри (слева направо) режиссер театра «Lepatriinu» Елена Вахер, драматург Лебит Притс и актриса Екатерина Новоселова.

Чтобы не интриговать читателя, скажем сразу: гран-при фестиваля был присужден театральному коллективу Ярвеской Русской гимназии, которым руководит талантливый режиссер Татьяна Кундозерова. Высокую оценку заслужила ее постановка «В мире животных и людей», в которой «эзоповым языком» рассуждают о высоком звери и птицы. В основе пьесы лежат «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха и «Звериные истории» Дона Нигро.

Руководитель Йыхвиского Центра культуры и интересов Анне Уттендорф – многолетний идейный вдохновитель фестиваля школьных театров не смогла точно сказать, какой он по счету.

- Точно, свыше двадцати лет этому смотру школьных театральных коллективов. Начинался фестиваль еще в Кохтла-Нымме, затем в Кохтла-Ярве, а в Концертном доме Йыхви он проходит в шестой раз. Фестиваль, как и прежде, поддержали Ида-Вируского отделение Эстонского Капитала культуры, волостное управление Йыхви, а также наш Центр культуры и интересов.

Анне Уттендорф говорит, что нынешние дети и молодые люди, выходящие на фестивальную сцену, отличаются от первых участников фестиваля своим отношением к жизни. «Прежние были более романтичными, а нынче дети - прагматики. И репертуар тогда был менее сложный, но тоже романтичный.

Сегодня же дети и подростки рассуждают со сцены о таких материях, о которых двадцать лет назад говорили взрослые. Но, как и двадцать лет назад, мы видим, что наши дети талантливы, и задача взрослых – поддерживать и развивать этот талант. Вот, к примеру, руководитель театрального коллектива нашего Центра культуры и интересов Наталья Лесина. Она живет и работает учителем в Нарве, и всю себя отдает работе с подростками в театре.

Коллектив Натальи Лесиной показал на фестивале «триллер» под названием «Убийство по ошибке». Для чего надо было выносить на сцену «парад пороков»? – был задан вопрос постановщику.

- Для того, чтобы в жизни их становилось меньше. Дети посредством своего таланта передают зрителю мысль о том, что жить надо по-людски, а не «по понятиям».

Нарвитянка Наталья Лесина руководит театральным коллективом в Йыхви.

Нарвитяне обратились к классике

Жан Батист Поклен Мольер – имя, которое на нынешних афишах даже профессиональных театров появляется довольно редко. А уж в школьном театре – тем более. Но вот коллектив Нарвского отделения Ида-Вируского Центра профессионального образования показал «Лекаря поневоле».

- Почему вы обратились к французской классике? - спросил журналист руководителя коллектива Анну Терещенко.

Анна Терещенко (слева) почти 20 лет руководит молодежным театральным коллективом из Нарвы.

- В этом году нашему молодежному коллективу исполняется 19 лет. Он был основан, когда дети еще учились в школе, потом вместе со своими артистами я перешла в Центр профобразования.

- А какой ваш принцип, как руководителя молодежного любительского театра?

- Главное – приобщить подростков, молодых людей к культуре, творчеству. Многие, конечно, не свяжут в дальнейшем свою жизнь с театром, но он оставит глубокий след в их душах. Есть у нас примеры, когда наши выходцы стали профессиональными актерами. Например, Глеб Савчук, окончивший в Питере Академию театрального искусства. К нам он пришел учиться на повара, а стал актером – снимается у Михалкова, играет в театре.

- Так почему Мольер?

- У меня есть принцип: я никогда не повторяю свои постановки. Но тут «грянул юбилей»: десять лет назад я поставила «Лекаря поневоле», и решила поступиться принципом, возобновить постановку.

- Не потому ли, что члены жюри отмечали, что на нынешнем фестивале репертуар слабее, и вы решили нажать на классику?

- Нет, я исходила из возможностей актерского состава. Много пришло новых ребят.

- А не сложно было?

- Наоборот, легко. Вот в прошлом году было, действительно, трудно: мы ставили «Забыть Герострата» Григория Горина.

- Главный вопрос: чем ваши двадцать актеров-любителей отличаются от «нормальных» молодых людей?

- Тем, что они добрее к этому миру, более тепло относятся друг к другу, не сидят часами-месяцами в виртуальных сетях, а общаются в реальной жизни.

Вениамин Юхименко в спектакле нарвитян «Лекарь поневоле» играет Жеронта.

Всем сестрам – по серьгам

Порадовали зрителя нарвитяне и другими спектаклями. Театральная студия «16 комната Нарвского Дома творчества школьников, которой руководят Виталий и Ольга Катунцевы, показала сказки «Жила-Была Сыроежка», «Заколдованный принц». Старшие дети сыграли спектакль «Требуется мама», поднимающий серьезные нравственные проблемы.

Старшая группа нарвского Дома творчества школьников играет спектакль «Требуется мама».

Естественно, для руководителей коллективов и актеров-любителей была важна оценка их работ членами жюри. Но, как и в предыдущие годы, для них не менее важен был и анализ постановок, который сразу после показа проводили профессионалы. Они обращали внимание на удачные режиссерские и актерские находки, а также и на изъяны. Понятно, что от любителей требовать то, что должны делать на сцене профессионалы, бесперспективно. Но все же основы техники речи, сценического движения совершенствовать не мешает. Да и подбор репертуара, как отметили члены жюри, в этом году оказался менее удачным. Это говорили председатель жюри – профессиональная актриса из Таллинна Екатерина Новоселова и драматург Лембит Притс.

В среду были подведены итоги конкурса.

По итогам конкурса первые места заняли:

1-4 классы победитель "16 комната" из Нарвы, руководители Виталий и Ольга Катунцевы;

5-9.классы. – Силламяэская Ваналиннаская школа, руководитель Ирина Пархоменко;

9-12 классы – Ярвеская Русская гимназия Кохтла-Ярве, руководитель Татьяна Кундозерова.

А теперь о судьбе коллектива, завоевавшего гран-при, и его руководителя Татьяны Кундозеровой. Театральный проект, который она многие годы вела в Ярвеской Русской гимназии Кохтла-Ярве, оказался на грани закрытия. С вводом в строй в Кохтла-Ярве новой государственной гимназии, прекращает свое существование Ярвеская Русская гимназия, а вместе с ней и театральный коллектив, который прославил город на многочисленных международных конкурсах. Татьяна Кундозерова несколько лет назад даже провела эксперимент, который назывался «Вся школа - театр». Она в одной постановке вывела на сцену всех учеников гимназии, которые сыграли целостный спектакль. Профессиональные критики были удивлены: ведь такое они увидели впервые в жизни. Но, если учесть, что Шекспир все-таки сказал: «Весь мир – театр, а люди в нем - актеры», то в каком жанре играется эта современная пьеса, в которой ведутся политические споры о том, какой быть новой гимназии: двуязычной, или в ней будут учить только на государственном? Что это? Комедия? Трагедия? Трагикомедия?

Постановкам Татьяны Кундозеровой свойственно глубокое философское звучание. И на вопрос, что будет с ее школьным театром дальше, Татьяна Кундозерова ответила философски, с подтекстом:

- Дальше? Мы везем свой спектакль в Пайде. А затем коллектив, вероятно, расформируется, как и гимназия.

А вот как на этот же вопрос ответила вице-мэр Кохтла-Ярве по вопросам культуры и образования Нина Алексеева.

- Дети пойдут учиться в государственную гимназию, если Татьяну попросят дальше вести коллектив, то будет вести. Я пока ничего не могу сказать…

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов