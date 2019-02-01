За два года работы в Нарве программа SPIN оказала поддержку более чем сотне подростков⁩

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В субботу основанная на спорте развивающая программа SPIN отметила праздничным турниром два года своей деятельности в Нарве. По поводу праздника в гости к Нарвским группам приехали и команды SPIN из Кохтла-Ярве. Всего в турнире участвовало шесть команд мальчиков и три команды девочек, которые успели сыграть между собой 18 игр.

В зачёте мальчиков одержали победу ребята из Кохтла-Ярве, а именно, команда ФК Ахтме, которые провели весь турнир без поражений. Второе место заняла команда из Нарвы под названием Нарвские тигры.

Среди девочек победа осталась в городе Нарва, так как местные ДТС (Dream Team SPIN) победили в финальной игре в итоге занявшую второе место команду ФК Ярвелона со счётом 1:0.

"В играх было видно как ребята боролись до последнего, ну а вне поля было много радости и общения, - описала происходившее член руководства программы, Снежана Столярова. - Было радостно наблюдать как ребята, которые в нашей программе с самого начала, выросли и развили многие навыки. Видим в командах больше командного духа, поддержку по отношению друг к другу, совместную работу. Также ощущалось уважение к соперникам и поддержка по отношению к тем, кто непосредственно находился на поле".

"Разумеется ребятам пришлось столкнуться и со сложностями, но ведь именно они воодушевляют нас на развитие и преодоление себя, - добавила тренер команды Нарвские тигры, Юлиана Зимина. - Футбол учит совместному решению проблем, и от такого турнира остаются воспоминания прежде всего о дружелюбной конкуренции и позитивных эмоциях".

Программа SPIN — это основанная на спорте развивающая программа, которая на данный момент работает помимо Нарвы и Кохтла-Ярве, ещё в Тарту, Раквере, Таллинне и волости Виймси. Программа для участников бесплатна и каждую неделю на тренировки в разных городах Эстонии приходит несколько сотен подростков. Последние данные научного исследования показывают, что у участников программы улучшается успеваемость в школе в среднем на 9 %, оценка за поведение на 7%, и у 30% участников улучшается выполнение школьных обязательств. У тех участников, кто посещает программу два сезона подряд, уменьшается готовность к рискованному поведению на 18% и импульсивность на 16%, а навык самоконтроля повышается на 12%.

За два года работы в Нарве программа SPIN оказала поддержку более чем сотне подростков

Два года назад в Нарве начала работу получившая международное признание основанная на спорте развивающая программа SPIN. За это время удалось привлечь к еженедельным тренировкам по футболу и сессиям, развивающим различные социальные навыки, более ста подростков.

“Самой большой ценностью программы является научно доказанное позитивное влияние на участников. Нашей целью является не просто развитие футбольных навыков, а скорее воспитание в молодёжи хороших граждан. Системный подход к развитию различных полезных жизненных навыков помогает ребятам улучшить успеваемость в школе, развить навыки самоконтроля, уменьшить импульсивность и готовность к рискованному поведению“, — рассказала о влиянии SPIN член руководства программы, Снежана Столярова.

С целью отметить два года успешной работы в Нарве и подвести промежуточные итоги в субботу, второго марта в 12.00 в спортивном холле Нарвы состоится праздничный футбольный турнир. Помимо нарвских групп программы SPIN в турнире примут участие и гости из Кохтла-Ярве, где программа начала работу на полгода раньше.

Программа SPIN приглашает журналистов и других заинтересованных в программе лиц прийти на торжественное открытие турнира и общую игровую разминку всех участников, которые состоятся с 12.00 до 13.00. На месте на вопросы будет готова ответить создатель развивающих социальные навыки сессий Снежана Столярова, а также тренер футбольного клуба Нарва Транс, а в прошлом звёздный игрок с большим опытом Максим Грузнов.

Программа SPIN — это основанная на спорте развивающая программа, которая на данный момент работает помимо Нарвы и Кохтла-Ярве, ещё в Тарту, Раквере, Таллинне и волости Виймси. Программа для участников бесплатна и каждую неделю на тренировки в разных городах Эстонии приходит несколько сотен подростков. Последние данные научного исследования показывают, что у участников программы улучшается успеваемость в школе в среднем на 9 %, оценка за поведение на 7%, и у 30% участников улучшается выполнение школьных обязательств. У тех участников, кто посещает программу два сезона подряд, уменьшается готовность к рискованному поведению на 18% и импульсивность на 16%, а навык самоконтроля повышается на 12%.

Программа SPIN финансируется в Нарве Британским советом, Европейским социальным фондом и Министерством внутренних дел. По всей Эстонии программу поддерживают Европейский социальный фонд, Министерство внутренних дел, детский фонд UEFA и Фонд Влияния Heategu.

Дополнительная информация:

Снежана Столярова

snezana@spinprogramm.ee

+372 5623 2023

www.spinprogramm.ee