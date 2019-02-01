Легионеры «Нарва Транс»: кто они и откуда

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Поскольку в команде «Нарва Транс» появились новые легионеры из-за рубежа, в беседе с президентом клуба Николаем Бурдаковым мы сосредоточились в первую очередь именно на этом аспекте, затронув, впрочем, и другие насущные проблемы.

Николай Бурдаков особо подчеркнул, что «Нарва Транс» – единственная в Ида-Вирумаа команда, выступающая на профессиональном уровне. Фото: Сергей Трохачев

Главный вопрос нашего издания звучал примерно так: каков алгоритм действий по привлечению игроков извне?

Легионер – это приглашенное лицо

Прежде всего, отметил Николай Константинович Бурдаков, «мы не приобретаем игроков за деньги, мы их приглашаем». Но не сразу: сначала руководство клуба изучает рекомендации знакомых агентов, а также других, связанных с футболом людей, которым можно доверять. После этого игрока приглашают на просмотр, наблюдают в деле, и, если складывается ощущение, что игрок действительно нужен, следует официальное приглашение.

Излишнее увлечение иностранцами в принципе невозможно, так как для эстонских клубов в чемпионате страны существует лимит – не более 5 легионеров в одной команде.

– В составе «Транса» – основном и дублирующем – есть также и россияне: рассматриваются ли они в качестве легионеров?

– Безусловно, таковым является любой спортсмен из-за рубежа, - подтвердил Николай Бурдаков, - однако у нас есть игроки, которые имеют российское гражданство, но считаются футболистами Эстонии, поэтому они не входят в данный лимит.

Иными словами, это обычный вариант, когда граждане РФ живут и работают в Эстонии на законных основаниях.

Есть еще один интересный момент. По истечении 7 лет зарубежный футболист перестает быть легионером и «приравнивается к игроку, родившемуся в Эстонии». Вот кстати, 29-летний полузащитник Ири (строго говоря, Би Сеши Елисе Ири), уроженец республики Кот-д`Ивуар, выступающий за «Транс» с 2012 года и обретший в Нарве семью, уже не считается легионером.

Некоторые детали отбора

– Если мы видим, что у нас нет игрока необходимого уровня, – объяснил Николай Бурдаков, – мы ищем его вне Эстонии. По рекомендации агентов происходит отбор: в этом году, например, рассматривали 10 кандидатов. Главное условие: иностранный футболист должен быть гораздо сильнее местных.

– Как появился в команде в начале года нападающий из США 23-летний Эрик Маквудс?

– В свое время в «Трансе» играл Александр Чекулаев из Латвии, установивший, между прочим, бомбардирский рекорд Эстонии – 46 голов за сезон (до сих пор не побит!). Затем – с таким-то блестящим показателем! – играл на Мальте, на Кипре, в Ирландии, всегда поддерживая добрые отношения с клубом, а по завершении карьеры возвратившись в Латвию, стал агентом и установил тесные связи с американскими коллегами.

Эрик Маквудс на презентации команды 7 марта в Нарвском колледже ТУ отметил, что совсем не боится снега: наоборот, ему он нравится. Фото: Сергей Трохачев

Потом, рассказывает Николай Константинович, в Швеции состоялись «выставочные игры» со шведскими командами, для участия в которых прибыло 30 американских игроков. Их удалось непосредственно понаблюдать, и Эрик Маквудс приглянулся больше других, что и завершилось приглашением его в Нарву и подписанием контракта. А поскольку всяческое publicity – неотъемлемая часть американской культуры, то вот уже и «Голос Америки» снял сюжет об Маквудсе, и, соответственно, о тренировочном процессе, о клубе, да и о Нарве в целом (как только появится ссылка, – сообщим читателям).

С Эриком удалось пообщаться на презентации команды 7 марта. Доволен ли он жилищными условиями? Да, более чем. А как насчет зарплаты?

Поменьше, конечно, чем в США, признался Эрик, но вполне достаточно, учитывая уровень цен, который в Эстонии ощутимо ниже.

Зимой футболисты не отдыхают

Тренировки проводятся на единственно возможном пространстве – стадионе «Калев-Фама». Не очень-то удобно: холодно, снега в этом году много. В столице, заметил Николай Бурдаков, имеется целых 4 крытых холла. Неудивительно, что почти весь эстонский футбол сконцентрирован в Таллинне, если иметь в виду высшую лигу. Из 10 команд, разыгрывающих первенство страны, 5 сугубо таллинских и одна из Маарду, которая, естественно, пользуется столичными возможностями. Плюс – многие игроки из Пайде и Курессааре также тренируются в Таллинне, поскольку они отсюда родом, а местных в составах этих команд довольно мало. Сами по себе остаются таким образом «Таммека» из Тарту, «Нарва Транс» и частично «Тулевик» из Вильянди.

«Приходится бороться с таллинской системой», – резюмировал президент «Нрава Транс».

Предвидя неудобные вопросы

– Скептики всегда найдутся и, скорее всего, не преминут спросить: а зачем вам вообще легионеры? Что, своих не можете вырастить?

– Очень даже можем, и специалисты клуба многое в этом плане делают. Более 200 детей занимаются ныне в футбольной школе «Нарва Транс», причем 10 детских и юношеских (в том числе женских) команд выступают в чемпионате Эстонии, а это, между прочим, многократные разъезды, и нам приходится сложнее, чем всем другим, потому что мы – окраина, - замечает Николай Бурдаков.

В нынешнем году, добавляет он, на всех детей было отпущено 17000 евро, что категорически недостаточно, а ведь есть еще пять тренеров! Конечно, платят родители, но это всего 15 евро в месяц за ребенка. И все же работа продолжается.

Некоторые материальные аспекты

Детский футбол финансируется не из городского бюджета, хотя город, конечно, помогает, но существует за счет средств, которые государство отпускает на спортивные клубы. Для клуба «Нарва Транс» соответствующая строка в бюджете однако предусмотрена: в 2019 году на покрытие расходов по содержанию стадиона «Калев-Фама запланирована сумма 89980 евро, что на уровне утвержденного бюджета 2018 года.

– Возникает резонный вопрос: а на сколько процентов бюджетные средства отвечают потребностям клуба?

– Если посчитать абсолютно все, то получится процентов 15-20, - полагает Николай Бурдаков.

Откуда же прочее? Варианты есть. Команда 16-ть раз играла в европейских кубках (последний – в прошлом году), где за участие УЕФА платит деньги, порой немалые: в зависимости от показанного результата сумма для чемпиона страны может достигать 800000 евро. Клуб «Нарва Транс» чемпионом, правда, не был, но все же некоторую поддержку получал. Есть еще надежные партнеры, например, фирма Fama Invest, которой руководит Олег Углов. «В принципе мы не отказываемся ни от какой помощи, - подчеркивает Николай Константинович, - поскольку бороться со столичными командами очень тяжело, но не сдаемся и не отчаиваемся».

Прочие изменения в составе

С 4 января в качестве главного тренера «Транса» приступил к работе 36-летний Дмитрий Калашников из Латвии, который, считает Николай Бурдаков, «достаточно хорошо знает эстонский чемпионат». Линию защиты усилил давний игрок нарвской команды Роман Нестеровский, который последние два года выступал за столичные клубы. Кроме того в новом сезоне за «Транс» выступают два эстонца, а именно: 26-летний Марко Меэритс, действующий вратарь сборной сыгравший в ней 12 матчей, и 23-летний Йозеп Салисте, двукратный чемпион Эстонии в составе таллинской «Флоры». Добавился еще легионер – Абдулайе Диалло из Сенегала, которого хорошо знает Калашников, поскольку работал с ним в латышской «Елгаве».

Завершая тему, Николай Бурдаков отметил, что пока без легионеров не обойтись. Меньше всего их у столичной «Флоры», но этот клуб обладает возможностями отбирать лучших по всей Эстонии.

Пока команда «Нарва Транс» в первом матче чемпионата Эстонии с соперниками из Курессааре отметилась 9 марта при очень скверной погоде боевой ничьей – 0:0, хотя упорно атаковала в завершении второго тайма, а также и в добавленное время.

Наша справка: Николай Бурдаков сам бывший футболист. Приехал в Нарву из Белоруссии в 1967 году 17-летним выпускником средней школы. Начал с автослесаря на транспортном предприятии, которым в настоящее время руководит уже 20 лет. Более 25 лет назад создал здесь футбольную команду (тогда это была мощная автобаза, где работали более полутора тысяч человек), играли на первенстве города, добились права участвовать в чемпионате Эстонии поначалу во второй лиге. Николай Константинович сам играл, был капитаном команды и даже тренером, то есть человеком, который способен профессионально оценивать уровень футболистов.

Сергей Трохачев