+Галерея. Высокий стиль может сделаться общедоступным

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Арт-фестиваль «Душа женщины» (The soul of a woman) - совместный проект художника Эдуарда Зеньчика и модельера Дианы Денисовой, состоявшийся 8 марта в Нарвском колледже Тартуского университета - отчетливо показал, что мир от кутюр вовсе не является чем-то заоблачным.

Арт-фестиваль «Душа женщины» - совместный проект художника Эдуарда Зеньчика и модельера Дианы Денисовой. Фото: Сергей Трохачев

Родившийся в Силламяэ Эдуард Зеньчик, член Союза русских художников Эстонии и общества силламяэских художников «Апрель», а также член союза фотографов Эстонии, не нуждается в особом представлении. За плечами – свыше тысячи картин, число персональных выставок измеряется едва ли не сотнями. Его работы хранятся не только в музейных фондах Эстонии, но и в частных коллекциях любителей искусства многих стран мира. На выставке в Нарвском колледже художник представил 30 порой совершенно фантастических, но неизбывно чудесных женских ликов, как нельзя более соответствовавших атмосфере традиционного праздника.

Но оказывается, эти прекрасные образы, многие из которых сродни иконописи или же вызывают в памяти портреты эпохи Возрождения, способны творчески вдохновить другой жанр искусства – высокую моду.

Живопись становится повседневно осязаемой

Диана Денисова из Таллинна, ученица прославленного Вячеслава Михайловича Зайцева, обладательница трех дипломов о высшем образовании и входящая в топ-десятку ведущих модельеров Эстонии, знакома с Эдуардом Зеньчиком уже 15 лет. «Поначалу тихонечко, издалека приглядывались друг к другу», – рассказала она нашему корреспонденту. А потом, месяца четыре назад, по инициативе Эдуарда родился этот проект. Суть его проста:

живописные наряды, представленные на полотнах Эдуарда, Диана переносит на ткань, придавая одежде эффектную стилистику и неожиданную цветовую гамму.

«Да, но ведь это – мода, которая традиционно «очень далека от народа»?

«Верно, в определенной степени это эксклюзив», – соглашается Диана. Но тем не менее это не совсем haute couture (мир от кутюр — прим. ред.), где только 11 процентов одежды делается на машинке, а все остальное – ручная работа.

Модели Дианы все-таки рассчитаны на относительно широкое распространение. «Дело в том, что люди все очень разные. В некоторых платьях есть декоративные, может быть, даже театральные элементы, – подчеркивает она, – которые можно убрать». И в итоге получается одежда, вполне пригодная для повседневности. «Любая моя вещь, – уверена Диана, – может войти в жизнь, и женщине в ней удобно и комфортно».

Как тут было не удержаться от законного вопроса: «А вы свое носите?». Немедленно последовал ответ: «Конечно, только свое в основном и ношу». И, добавила Диана: «Как говорила великая Шанель, я никогда не делаю чего-то такого, что не могла бы надеть сама». Нет, конечно, при замысле модели Диана имеет в виду женщин вообще, но первым судьей выступает исключительно она. То есть: «Вы для себя и есть модель?» – «Конечно, так обычно и бывает, – объяснила Диана. – Как я могу что-то создать, под чем нельзя поставить свою подпись? Это ведь то же самое, что подпись художника на картине или автора романа в книге. Поэтому я не могу выпустить в жизнь нечто такое, что не нравится мне самой».

Живопись и мода сопровождались музыкой

Понятно, что центральным событием фестиваля, организованного компанией Lynx Maker под руководством Елены Кивистик, стал элегантный показ от Дианы Денисовой, представившей 19 моделей платьев, созданных в гамме картин Эдуарда Зеньчика. Помогли в показе модельные агентства JK Club и Angel Models Agency, а также команда визажистов и парикмахеров – Ольга Захарова, Марина Кроун, Виктория Соболь, Любовь Клинк, Юлия Куслап, Анна Туйск и Дарья Новожилова.

Но это было чуть позже, а в самом начале праздника в фойе зрителей встречала чудесная скрипка Натальи Виницкой и настоящая шотландская волынка Екатерины Кузнецовой.

И, безусловно, одним из хитов вечера стал концерт теперь уже хорошо нам известной гостьи из Великобритании Джордан Джексон (см., напр., «НГ» от 12.09.2018), которая выступила и соло, и вместе с вокальным ансамблем «Якуб-бэнд-А» хорового отделения Нарвской музыкальной школы под руководством Аллы Якубовой. Принято считать, что музыка Джордан, которая и композитор, и исполнитель, это слияние разных стилей: джаза, соул, поп и регги. Однако в концерте прозвучали композиции, где эти стили – пусть не все, но частично – ощущались в рамках одной и той же песни. И похоже, что столь же широкая импровизация становится характерной для ансамбля Аллы Якубовой. Скептики, наверно, возразят: мол, эклектика. Да, бездумное перемешивание жанров ведет разве что к дешевой попсе. Но осознанное и гармоничное уравновешивание стилей в музыке способно расширять гуманитарную культуру человека вплоть до – а почему бы и нет? – бесконечности.

Главное – цель

Данное мероприятие было благотворительным. Каждый мог сделать взнос в поддержку центра «Матвейка», деятельность которого направлена на помощь семьям, имеющим детей с особыми потребностями. Это важно, подчеркнула руководитель центра Рита Тернос. Потому что успехи подопечных налицо: танцевальная студия центра «Happy Hearts», в команде которой сегодня 15 ребят и пятеро из них танцуют на колясках, завоевала 1-е и 2-е места на международном конкурсе инклюзивных танцев «Inclusive Dance» в Москве в прошлом году. А в мае нынешнего года танцоры планируют участвовать в отборочном туре этого престижного конкурса, который состоится на этот раз в Сочи.

Гости фестиваля увидели также премьеру 45-минутного документального фильма Олега Беседина «Воспоминания о будущем. Музей в человеке», рассказывающий о художнике Эдуарде Зеньчике. Съемки этой уникальной ленты проходили в течение нескольких лет в Ида-Вирумаа и по всей Эстонии с использованием видео- и фотоархива художника.

Равнодушных не осталось

Вплоть до того, что один из гостей фестиваля Всеволод Юргенсон, член Совета столичного района Мустамяэ, пообещал собравшимся, что будет всячески содействовать тому, чтобы день 8 марта стал бы выходным. Очень важно, что итогами праздника были удовлетворены спонсоры проекта, которых насчитывается почти десяток. В частности, Ольга Парамонова от имени администрации гостиницы «Ингер» отметила «отличную организацию, широкий масштаб и серьезный формат фестиваля» и выразила надежду на следующую встречу, которая, кстати, планируется как в столице, так и за рубежом.

Сергей Трохачев

Фотогалерея: из архива Эдуарда Зеньчика, Сергея Трохачева