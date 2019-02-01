Стрелки пребывают вне конкуренции

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Итог воспитанников спортивной школы «Паэмурру» на личном и командном чемпионате Эстонии среди юношей по стрельбе из пневматического оружия, завершившегося 9 марта в Хаапсалу, – 9 медалей в личном зачете и призовые места – в командном.

(Слева направо) Анастасия Олевич, Анастасия Бобылева и Катрин Смирнова могут меняться местами, но пьедестал, как правило, остается за ними. Фото: Елена Полуэктова

В стрельбе из винтовки у девушек весь пьедестал заняли нарвитянки: чемпионкой стала Анастасия Бобылева, обладательница серебряной медали – Катрин Смирнова, а бронзовой – Анастасия Олевич. Их успех почти повторили юноши: Артем Эрт и Михаил Иванов заняли, соответственно, 2-е и 3-е места.

В стрельбе из пистолета у девушек опять же весь комплект медалей оказался «нарвским». Победила Милана Пятницкая, а за ней последовали Александра Моисеева и Александра Егорова. Егор Шахин выиграл «серебро».

Не менее важен был командный зачет. У «винтовочников» выступили четыре команды – по две у юношей и девушек. Первый состав – Артем Эрт, Михаил Иванов и Федор Секаев – занял 1-е место, второй – Артем Плотников, Кирилл Румянцев и Дмитрий Романов – добился «бронзы». Вышеназванная тройка девушек, естественно, победила, но не подвела и вторая команда в составе Анастасии Кушковой, Любови Ивановой и Маарики Финне, ставшая серебряным призером.

В стрельбе из пистолета вновь доминировали женские коллективы. Александра Моисеева, Александра Егорова и Марта Фролова победили, а Милана Пятницкая, Дарья Землянухина и Анна Хуссу заняли 2-е место. Впрочем, и юноши – Егор Шахин, Иван Булаевский и Никита Даргель – без медалей не остались, отвоевав «серебро».

Отдыхать не пришлось

На следующий день там же в Хаапсалу состоялся открытый чемпионат спортивного союза Jõud, где нарвские стрелки вновь отличились. На винтовке девушки пьедестал не упустили, хотя и расположились в ином порядке – Анастасия Олевич, которая, будучи 15-летней, выполнила норматив мастера спорта международного класса (suurmeister), Анастасия Бобылева и Катрин Смирнова. У юношей здесь победил Федор Секаев, а Михаил Иванов вторично взял «серебро».

В стрельбе из пистолета первенствовала Александра Моисеева, на 13 очков улучшив свой предыдущий результат.

Сергей Трохачев