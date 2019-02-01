Биатлонистка оказалась удачливее в эстафете

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На чемпионате Европы среди юниоров, который завершился в Норвегии 10 марта, единственная представительница Нарвы в сборной Эстонии София Балабанова наилучшим образом проявила себя в коллективной гонке.

На первом огневом рубеже в эстафете София Балабанова не допустила ни одного промаха. Фото: СШ "Энергия"

Сначала были индивидуальные гонки за Кубок Международного союза биатлонистов, которые Софии не особо удались. В первом спринте она финишировала 91-й из 103 участниц. Во втором, отметил тренер Евгений Вшивцев, стреляла получше и вышла на 77-е место.

Далее последовал непосредственно чемпионат Европы. Дистанцию 12,5 км София начала многообещающе, но потом случилось непредвиденное – упал туман, да еще такой густой, что мишеней практически не было видно. Более опытные спортсмены как-то справились, но в целом результаты по стрельбе сразу упали процентов на 80, подчеркнул тренер. Итогом стало 95-е место из 107.

Зато на следующий день была так называемая mix-эстафета, когда девушки и юноши бежали по два этапа, каждый протяженностью, соответственно, 6 и 7,5 км. София хорошо справилась с первым этапом, почти не использовала запасные патроны, сэкономив таким образом по 10-12 секунд на каждый выстрел. Итоговое 15-е место из 25, может быть, и не выглядит весомым, но надо отметить, что эстонские спортсмены оставили позади команды из Канады, США, Латвии, Румынии, Казахстана. Победили же в эстафете российские биатлонисты, а за ними последовали норвежцы и немцы.

Состоялась еще одна гонка в спринте, и, видимо, сказалось предельное напряжение, вылившееся на деле в шесть штрафных кругов по 150 метров каждый, и в итоге здесь София оказалась на 105-м месте из 112.

«В принципе для опыта это очень даже неплохо», – считает Евгений Вшивцев. В Норвегии спортсмены пробыли почти две недели, тренируясь и соревнуясь на отменных трассах, что очень важно в преддверии первенства Эстонии, которое начнется 16 марта в Хаанья, а также Балтийского кубка в Кавголово.

Сергей Трохачев