Макет Старой Нарвы пока будет храниться в коробках

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Федор Шанцын приостановил разбор макета Старой Нарвы, но уложить его по коробкам все равно придется в ближайшем времени. В середине марта нарвские власти рассчитывают получить разрешение на работы по реновации ратуши.

Сейчас Федор Шанцын переключается на новые этапы работы над макетом. И просит нарвитян помочь ему: нужны фотографии Ивангорода и Нарва-Йыэсуу, Кренгольма и Парусинки — начиная с послереволюционного времени и до 1956 года. Снимки можно принести в редакцию нашей газеты, после пересъемки они будут возвращены. Фото: Татьяна Завьялова

Информацию о том, что процесс разборки макета приостановлен, Федор Шанцын (на снимке) подтвердил нашей газете в понедельник, 11 марта. Напомним, что на прошлой неделе на портале rus.err.ee появился материал о том, что мастер уже разбирает и упаковывает макет, готовя его к переезду. В тот же день появилось и опровержение – автор макета сообщил газете «Северное побережье», что никаких ясных и конкретных сроков для переезда из ратуши ему никто не назвал.

- Я практически ничего не упаковал - только два маленьких городских квартала. Никаких сроков мне не дали, потому что они (нарвские городские власти) даже еще не определились с местом, - сказал он журналисту.

Упаковать и подготовить к транспортировке

Макет планируется перевезти в бывший детский сад по адресу Энергия, 4в, пояснил в понедельник на традиционном инфочасе вице-мэр по городскому хозяйству Алексей Евграфов.

- Хочу подчеркнуть, что куда бы мы ни перевезли макет – на склад, в Художественную галерею и т.д. – его сначала необходимо разобрать. Для этого депутаты выделили средства в бюджете нынешнего года. По согласованию с Федором были куплены специальный стеллаж и коробки для складирования. Шанцын должен упаковать макет и подготовить его к транспортировке. Макет необходимо вывезти из ратуши, так как в скором времени там планируется начать строительные работы. Я говорил Федору, что это надо сделать в течение февраля, - сказал вице-мэр.

Он ещё раз заверил журналистов, что никто не планирует отправлять Старую Нарву в утиль, но макет необходимо разобрать и складировать.

Евграфов рассказал, что у директора Нарвского музея Иво Пости появилась идея разместить центральную часть макета (не весь макет, а только часть) в Художественной галерее. Но прежде необходимо сделать ремонт помещения и оборудовать мастерскую для Шанцына. На это требуется порядка 70 тысяч евро, а главное – нужно время.

По предварительной оценке, строительные работы в ратуше могут начаться уже в июле этого года.

Не решены вопросы собственности

Вице-мэр также отметил, что прежде, чем принимать решение, городские власти должны решить с мастером ещё один щепетильный вопрос - вопрос собственности. Шанцын заявил права на 60 процентов макета и предъявил городским властям ряд условий. Мастер, со своей стороны, опасается, что как только он передаст все права на макет городу, его детище может оказаться «похороненным» в коробках.

Софья Боборенко

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