+Галерея. Неформальная обстановка — лучший способ изучения языка

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В субботу в Нарвском колледже прошла вторая ярмарка эстонского языка «Ku-Ky», организованная Нарвским домом эстонского языка и ЦУ Фонд интеграции. Ее организаторы сделали упор на качестве учебных материалов и пригласили к участию специалистов высочайшего уровня, работающих в сфере обу­чения эстонскому языку.

Пираты играли с малышами, незаметно приобщая их к эстонскому языку.

Как рассказала нашему корреспонденту руководитель Нарвского дома эстонского языка Маргарита Кялло, к участию в ярмарке пригласили специалистов, занимающихся разработкой учебных материалов и различных методик обучения эстонскому языку.

Маргарита Кялло:

- Мы привозим сюда все новинки. Иногда люди жалуются, что нет хороших учебных материалов, но это не совсем так, они есть и их нужно искать. Как и любой другой продукт, этит материалы бывают разного качества. Сегодня наша цель - показать лучшие имеющиеся в этой сфере материалы. Все приглашенные участники ярмарки - специалисты высочайшего уровня. Это авторы учебников и других пособий Леэло Кингисепп, Маре Китстник, Малль Пести. Работают на ярмарке и представители тартуского музея Rahva muuseum, имеющего помимо экспозиций множество образовательных программ.

Игра как лучший метод обучения

На ярмарке работали 8 обучающих комнат. Мастер-классы в них давали как учителя Дома эстонского языка, так и приглашенные специалисты. Побывать на них было интересно не только изучающим язык, но и учителям, которым продемонстрировали различные игровые способы изучения эстонского языка. На сегодняшний день клиент у Дома эстонского языка - очень требовательный, и простыми курсами грамматики, вроде «ма- и да-инфинитив», уже не обойтись. Мастер-класс под названием «Юхан» провела доктор эстонской филологии и автор учебников Маре Китстник, пришедшая к выводу о том, что эффективнее всего обучение языку идет в неформальной обстановке, через игру, когда мозг человека как бы отключается от стереотипов, стандартов и правил и начинает впитывать информацию на подсознательном уровне.

В другой аудитории знакомили с играми, которые можно использовать для изучения языка. Кроме того, прозвучал рассказ о доступных возможностях, помогающих изучать язык в повседневной жизни, на которые не нужно тратить ни время, ни деньги.

Предусмотрели организаторы и возможность прийти на ярмарку целыми семьями: детей развлекали специально приглашенные костюмированные пираты, которые играли с малышами в элементарные игры, приобщавшие их к другому языку.

«Говори со мной»

Одна из участниц ярмарки - Наталья Киттам, представлявшая новые инфотехнологии, рассказала нашей газете о приложении «Räägi minuga», которое можно закачать в свой телефон. С помощью этой новинки можно увидеть весь спектр языковых кафе, находящихся поблизости, а также найти людей, которые захотят стать партнерами для общения.

Наталья Китам:

- Это первые в Эстонии социальные сети для изучения языка. Мы разработали эмблему и раздали около тысячи значков с нею, увидев который, эстонец обязательно будет с улыбкой и радостью общаться с вами на эстонском языке. Проблема ведь в практике, а не в недостатке курсов. Бесполезно учить язык, если его не использовать. А для этого нужны люди, с которыми можно говорить. Наше приложение, а им пользуются 4 тысячи человек, помогает найти партнера для языковой практики. Помогать практиковаться в эстонском языке уже готовы 1600 человек. Поверьте, есть эстонцы, которые хотят знать русский, соответственно, эти люди интересны друг другу. С партнером, которого для вас подбирает система, комфортно и легко общаться: он говорит четко, медленно, его не раздражают ошибки собеседника. Также приложение поможет найти места, где можно практиковаться в эстонском. В Нарве это кафе Muna и Александровская церковь.

Любопытно, что идея этого приложения родилась у гимназистов русской школы, где работает Наталья Китам. А теперь в той же школе начинается разработанный в сотрудничестве с Тартуским университетом курс правильного произношения.

«Учу язык, чтобы свободно общаться»

Мы пообщались и с группой юношей-гимназистов, пришедших на ярмарку по совету своих учителей эстонского языка.

Владислав:

- Мне нравится изучать эстонский язык, да и просто интересно узнавать о культуре и традициях эстонского народа. Я не собираюсь уезжать из Эстонии и хочу углубиться в изучение языка, чтобы в будущем свободно на нем разговаривать. Моя цель - закончить гимназию с категорией В2, после чего сдать экзамен на уровень С1, и лучше это сделать до поступления в вуз, чтобы было легче учиться.

Сверстники Владислава Олег, Артем и Вениамин сказали, что на ярмарке посетили языковое кафе как с обычным занятием, так и с игровым. На занятиях они поняли, что их знания нуждаются в развитии, а формат мероприятия оценили как многогранную возможность получить полезную информацию для изучающих язык.

Дом эстонского языка предлагает лагеря и поездки

В завершение приведем информацию о планах Нарвского дома эстонского языка, которыми с нами поделилась его руководитель.

Маргарита Кялло:

- Наш Дом эстонского языка предлагает не только курсы, кафе, но и различные мероприятия. Например, просмотр эстонского кино, который раз в месяц после регистрации можно посетить бесплатно. Также ежемесячно проходят встречи с гостями, обсуждения. Cвежие новости о готовящихся мероприятиях можно узнать из интернет-страницы Eesti keele majad и нашей одноименной странички в FB.

Летом мы будем проводить различные лагеря, поездки, чтобы отправить людей в те места нашей республики, где будет происходить полное погружение в эстонский язык. Так, на Сааремаа пройдет лагерь как для семей, так и только для взрослых. Планируются двухдневные туры в Тарту - в музей национального искусства. Участие в программах для наших клиентов бесплатное. Об условиях участия расскажут наши консультанты, которые сидят на первом этаже по адресу Кересе, 3. От желающих участвовать в наших программах потребуется составить мотивационное письмо. На основании этих писем будет проведен конкурс.

Наталья Соболева

Фотогалерея: Наталья Соболева