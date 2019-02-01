Куй карьеру, не отходя от кассы

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Ида-Вируский отдел кассы по страхованию от безработицы начал практиковать карьерные консультации для директоров школ региона. Самим педагогам такие консультации не очень-то и нужны – свою карьеру они уже сделали. А вот их ученикам, заканчивающим обучение, о возможностях, которые открывает для них рынок труда, знать не мешает.

Аннеки Теэлахк: у шахтеров и энергетиков шансы на трудоустройство есть. Фото: Евгений Капов

11 марта в рамках так называемой карьерной реформы консультанты кассы по безработице встретились с директорами школ Кохтла-Ярве, Йыхви и Кивиыли. Состоялась такая встреча и с руководителями школ и гимназий Силламяэ.

Практикует касса по безработице и общение с молодыми людьми, которые заканчивают срочную службу в Вируском батальоне Оборонительных Сил Эстонии. Многие получают в армии военную профессию, которая является специальностью двойного назначения – может пригодиться и в гражданской жизни. Например, в регионе есть нужда в профессиональных водителях. На встречах с военными сотрудники кассы по безработице рассказывают о вакансиях, требованиях, которые предъявляет работодатель, условиях труда. И будущие «дембеля» на таких встречах получают ответы на все свои вопросы.

При Ида-Вируском отделе кассы по безработице создана так называемая «карьерная группа» для работы с молодежью, в которую входят восемнадцать сотрудников. Руководит «карьеристами» консультант Диана Удалова.

Как рассказала журналисту руководитель Ида-Вируского отдела кассы по страхованию от безработицы Аннеки Теэлахк, в регионе к 11 марта на учете состояло 5998 человек, ищущих работу. 2348 из них – жители Нарвы.

В конце прошлого года стало известно, что концерн «Ээсти Энергия» сокращает 150 работников электростанций, шахты и сланцевого разреза. По словам руководителя кассы по страхованию от безработицы, никто из этих людей за помощью к ним еще не обращался.

- Пока мы только получили официальное уведомление от фирмы, но уже провели встречи с работниками шахты «Эстония» и разреза «Нарва». Пришли люди разного возраста, они проявили большую заинтересованность к наличию вакансий, условиям труда на возможных рабочих местах. В отличие от тех, кто не имеет никаких навыков, шахтеры и энергетики – опытные рабочие и специалисты, спрос на которых сегодня в регионе очень высок, - сказала Аннеки Теэлахк.

Евгений Капов