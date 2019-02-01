Работа волонтеров оценена по достоинству

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Министр внутренних дел Катри Райк вручила 2 марта в Нарвском колледже благодарственное письмо сформированной в декабре прошлого года организации Iga elu, занимающейся розыском пропавших людей.

Алексей Непримеров и Ксения Клочкова, также учредительница Iga elu и владелица частного приюта для животных (на сегодня их там более 60, включая экзотических лам), убеждены в том, что поддержка властей поможет справиться в том числе и с проблемой брошенных «меньших братьев». Фото: Сергей Трохачев

Это была очень скромная церемония – без излишних фанфар. «Наша дружба начиналась несколько трудно, – заметила Катри Райк, – даже несколько бурно. И все же, минуя первичное недопонимание, труд волонтеров был исключительно скоро осознан на правительственном уровне. Работа нарвских добровольцев показывает, что гражданское общество у нас есть», - подчеркнула Катри Райк. И добавила: «Меня очень тронуло, как народ к вам относится, как простые люди вас хвалят и любят». Купить такую любовь, уверена министр, никому не под силу, она возникает на гребне доверия со стороны граждан.

Встречи с волонтерами будут продолжаться и далее с участием префекта Ида-Вирумаа. На практике это означает (будем надеяться, что соответствующий закон или поправки к таковому будут вскоре приняты), что в случае чрезвычайной ситуации с вызовом по первому сигналу добровольцы будут работать бок о бок с полицией. К чему, собственно, они и призывали в петиции, адресованной Рийгикогу, собравшей, как положено по закону, более тысячи подписей (см. подробнее «НГ» от 19.12.2018), и получившей теперь пусть не окончательный, но адекватный ответ.

Только то государство, которое прислушивается к гласу народа, имеет шанс на дальнейшее позитивное развитие. Поэтому субботняя встреча стала знаменательным шагом в установлении полезного гражданского сотрудничества. Тем более, что в беседе с министром были озвучены также и проблемы бездомных животных. Eсли приют для кошек Kassituba в Нарве поддерживается и функционирует, то соответствующее пристанище для собак пока отсутствует. Пусть бродячих четвероногих пока немного, – в городе собак любят: это общеизвестно, – но все-таки они есть. Сегодня волонтеры Iga elu, – а их почти тысяча, и они постоянно на связи друг с другом через facebook, – успешно справляются с передержкой одинокой собачки, но заглянуть в будущее целесообразно уже сейчас, считает учредитель Iga elu Алексей Непримеров.

Сергей Трохачев