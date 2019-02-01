Если тебя приглашают, ты не одинока...

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«О, одиночество, как твой характер крут», - пела героиня «Иронии судьбы». Но мужчины Ида-Вирумаа оказались круче.

7 мая в Кохтла-Ярвеском Центре культуры чествовали женщин-ветеранов.

А еще в восьмидесятых годах молодая София Ротару пела: «Было.., но прошло». Да, было. В 1992 году, когда «старый режим» приказал долго жить, а новый – только начинался, тогдашний генеральный директор производственного объединения «Эстонсланец» Вяйно Вийлуп был, как сам он вспоминал, «назначен премьер-министром Тийтом Вяхи председателем Кохтла-Ярвеского горсобрания». Первое, что он решил сделать, отменить 8 марта, мотивируя тем, что это, дескать «большевистский праздник». Но «декоммунизация», как говорят в очень узких кругах, «не проканала», и ян - мужское начало в китайской философии – взяло верх в независимой Эстонии.

А мужчины в стране, несмотря ни на какие политические катаклизмы, оставались и остаются мужчинами. Да еще какими! Даже, находясь в самом почтенном возрасте, они поздравляют своих дам с Международным женским днем. Вот и в этом году они сумели сделать женщинам праздник.

Министр одиночества

В январе прошлого года в Великобритании создали Министерство одиночества. Настолько эта проблема влияла на жизнь общества, что премьер-министр Тереза Мэй сочла необходимым учредить такую должность.

В Эстонии старики мало чем отличаются от своих английских ровесников – разве что размером пенсии. Но наши пожилые люди, закаленные «ударным коммунистическим трудом» на сланцевых шахтах и карьерах, химических предприятиях, привыкли преодолевать трудности, граничащие с нищетой. Их сегодня гнетет не столько нехватка материальных средств, сколько это самое одиночество.

Как рассказала журналисту 8 марта мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко, власть в городе с помощью общественных организаций делает многое, чтобы пожилые люди, составляющие примерно 22 процента от общего числа жителей, не чувствовали себя одинокими.

Мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко (справа), председатель горсобрания Рийна Иванова и руководитель ветеранской организации Валерий Тумко.

Это мэр сказала во время праздника, устроенного 8 марта для женщин, которым, мягко выражаясь, уже «за»… Мэр отметила, что для поддержки пожилых людей в городе работают Центр пенсионеров, Содружество ветеранов и пенсионеров. Последним руководит Валерий Тумко, которого пожилые люди называют «министром одиночества». Вот и этот праздник с помощью города он сумел организовать так, что дамы расходились с чувством, что они еще нужны кому-то в этой жизни, кроме своих родственников.

Кстати, о родственниках. Хотя в праздник принято говорить только о хорошем и радостном, Людмила Янченко отметила, что, к сожалению, сегодня наблюдается картина, когда взрослые дети бросают своих стареньких родителей. Мэр объяснила это явление «изменившимся менталитетом». Валерий Тумко подобрал же более емкое определение, которое здесь процитировать невозможно. Однако факт остается фактом: 130 человек приютил один лишь городской дом престарелых, но еще многие обитают в других подобных учреждениях. Поэтому Содружество ветеранов и пенсионеров Кохтла-Ярве – это не только городское «Министерство одиночества», но и организация, постоянно напоминающая молодым о том, что именно старики сделали для государства, города, заслужив, чтобы их помнило и уважало молодое поколение.

Шахтерское трио исполняет серенаду любимым дамам.

На празднике 7 марта городские власти по традиции вручили наиболее активным дамам благодарственные письма, а Центр культуры Кохтла-Ярве подготовил для них тоже традиционный праздничный концерт силами своих творческих коллективов.

Одна из тех, кто получила благодарственное письмо и подарок – 88-летняя Мария Зиновьевна Кудрина, которая 16-летней девушкой пошла работать на шахту «Кява-2», потом перешла на сланцевый карьер. Она сказала, что власти Кохтла-Ярве, Содружество ветеранов и пенсионеров города не дают скучать старикам, а это сегодня главное – чувствовать, что тебя не забыли.

Женщины-шахтеры стали «музейной редкостью»

Мария Зиновьевна Кудрина вместе со своими ровесницами – ветеранами шахт и сланцевых карьеров из Кохтла-Ярве, Силламяэ и Нарвы стала участницей праздника, который устроило для них 8 марта Объединение ветеранов производственного объединения «Эстонсланец». И вот тут мужчины - бывшие проходчики, горнорабочие показали себя истинными джентльменами: дамам дарили стихи, песни и цветы, даже поцелуи.

Сотрудники Эстонского Народного музея снимают для истории жизнь пенсионеров-горняков.

Руководитель Объединения ветеранов шахт и карьеров – бывший горный инженер Алексей Георгиевич Киселев рассказал, что на свой праздник бывшие шахтеры пригласили телевизионную съемочную группу Эстонского Народного музея из Тарту. Координатор Терье Анепайо и оператор Майдо Селгмяэ снимают фильм о жизни шахтерских пенсионеров. На празднике они взяли интервью у Марии Зиновьевны Кудриной, рассказавшей на камеру о своей богатой на события жизни.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов