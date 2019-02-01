+Галерея. Городской художник Нарвы оформил спектакль в популярном московском театре

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Городской художник Нарвы и с некоторых пор по совместительству директор Художественной галереи Нарвского замка Денис Полубояров выступил в роли художника-постановщика и художника по костюмам спектакля «Алиса в стране чудес» в Московском Губернском театре.

Денис Полубояров говорит, что спектакль «Алиса в стране чудес»- это его первая работа над драматической сказкой. В Национальном балете Шотландии он оформлял сказку «балетную» - «Спящую красавицу». Фото: Светлана Зайцева

Премьера спектакля по мотивам знаменитой сказки Льюиса Кэрролла прошла в Москве 24 февраля. Побывать на ней художнику не удалось: в этот воскресный праздничный день Полубояров открывал в Нарвской Художественной галерее выставку из фондов музея «Эстонское искусство 100», приуроченную к празднованию 100-летия Эстонской Республики.

После того как галерею покинул последний ее посетитель, мы немного поговорили с Денисом о его московском проекте.

- Денис, ну то, что ты театральный художник с именем, то, что оформлял в свое время спектакли в Национальном оперном театре «Эстония», в Королевской опере в Национальном балетном театре Шотландии, 12 лет проработал художником-постановщиком в театрах Великобритании, поставил несколько спектаклей в Глазго, принимал участие в большом международном оперном проекте «Война и мир» (в нём были задействованы города Эдинбург, Глазго, Ростов-на- Дону), нам известно. Но каким образом тебя вдруг нашли в Нарве и пригласили в Москву?

- Как ты знаешь, вдруг ничего не бывает, - отвечает Полубояров.– Современный мир таков, что легко быть на связи со своими друзьями и коллегами в какой бы точке мира ты не находился. Ну, а велико ли расстояние между Нарвой и Москвой? Одна ночь на поезде. С режиссером-постановщиком «Алисы» Сергеем Виноградовым мы знакомы давно, выпустили несколько спектаклей в театре Армена Джигарханяна, где я до переезда в Нарву работал главным художником-постановщиком. И появилась новая возможность совместной работы, нас пригласили как уже сложившийся творческий коллектив на постановку «Алисы».

- Приглашение, бесспорно, лестное…

- Приглашение для меня очень важное, так как на таком посту, как городской художник, просто необходимо постоянно расширять свой кругозор, быть готовым к любому творческому вызову. Так что оформление спектакля в одном из ведущих московских театров - это отличная практика.

- Опять же, не забывай, - добавляет Полубояров, - в Москве я был представлен как городской художник Нарвы, так что, можно сказать, косвенно рекламировал наш город. И это тоже одна из моих профессиональных задач.

- Тебе приходилось часто бывать в Москве за время осуществления проекта?

- Работа художника-пос­та­новщика в большей степени дистанционная, постоянного присутствия художника в театре не требуется, - рассказывает Денис. – Я получаю задание от режиссера. Собственно, режиссер должен сказать тебе «код спектакля» – то есть раскрыть его идею, главный месседж, который мы посылаем нашему зрителю, то, вокруг чего все будет крутиться. А затем я начинаю делать эскизы, разрабатывать макет декораций, придумывать световое решение, грим и прочее. На художнике-постановщике лежит все визуальное решение спектакля. Отсылаю свои разработки по интернету. Когда надо было, приезжал в Москву. Либо брал дни в счет отпуска, либо вечером в пятницу уезжал в Москву и рано утром в понедельник возвращался в Нарву, шел на службу.

- Не слабый рабочий ритм…

- Творческая работа – такой сильный допинг, что ты не чувствуешь усталости. Тем более, я работал с человеком, который понимает меня с полуслова.

- Но как написано в театральной программке, в спектакле «Алиса в стране чудес» ты еще и художник по костюмам. Судя по фотографиям, все персонажи одеты ну очень по-английски, в старых добрых традициях туманного Альбиона…

- Более того, большинство костюмов и аксессуаров, например, шляпы, мы заказывали в Англии, их изготавливали из настоящего английского сукна, фетра в маленьких фирмах, которые уже лет 150 как занимаются этим делом.

- Не слишком ли шикарно даже для московского именитого театра?

- Представь себе: сшить костюмы в Англии было дешевле, чем сделать это в Москве! Я уж не говорю о качестве исполнения. К сожалению, в 1990-е годы российские театральные мастерские почти утратили свое мастерство, многие профессионалы просто уехали из страны. Хотя сейчас появляются замечательные молодые мастера, но стоимость театральных костюмов может быть просто запредельная. К слову, один из героев спектакля читает газеты; так вот они у нас тоже самые настоящие — английские, конца XIX века. Казалось бы, деталь, так же, как и настоящие английские пенсне, лорнет, перчатки , но тем не менее все это вкупе помогает создать ощущение достоверности: да, это Англия, это Кэрролл.

- Если не секрет, каков же в таком случае был бюджет спектакля?

- Только костюмно-деко­рационная и постановочная части составили около 100 тысяч евро. И это считается еще не большим бюджетом.

- Есть ли надежда, что когда-нибудь мы в Нарве (или на худой конец в Таллинне) увидим «Алису в стране чудес» или какой-то другой спектакль Московского Губернского театра?

- Я не могу ответить на этот вопрос. Но не исключено. «Алиса» готовилась именно как спектакль для гастролей. Вообще же, из разговоров со своими московскими коллегами узнал, что многие из них были наслышаны о планах Нарвы стать Культурной столицей Европы в 2024 году, и эта идея их вдохновляла – многие собирались сделать какие-то свои проекты в связи с этим.

Светлана Зайцева

Фотогалерея: Московский Губернский театр