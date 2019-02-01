Команда «Нарва Транс» укомплектована и готова к сезону

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Поскольку у нарвитян появились новые легионеры из-за рубежа, в беседе с президентом клуба Николаем Бурдаковым мы сосредоточились в первую очередь именно на этом аспекте, затронув, впрочем, и другие насущные проблемы.

Николай Бурдаков особо подчеркнул, что «Нарва Транс» – единственная в Ида-Вирумаа команда, выступающая на профессиональном уровне. Фото: Сергей Трохачев

Главный вопрос нашего издания звучал примерно так: каков алгоритм действий по привлечению игроков извне?

Легионер – это приглашенное лицо

Прежде всего, отметил Николай Константинович, «мы не приобретаем игроков за деньги, мы их приглашаем». Но не сразу: сначала руководство клуба изучает рекомендации знакомых агентов, а также других, связанных с футболом людей, которым можно доверять. После этого игрока приглашают на просмотр, наблюдают в деле, и если все в порядке, то есть игрок действительно нужен, следует официальное приглашение.

Излишнее увлечение иностранцами в принципе невозможно, так как для эстонских клубов в чемпионате страны существует лимит – не более 5 легионеров в одной команде.

Есть один интересный момент. По истечении 7 лет зарубежный футболист перестает быть легионером и «приравнивается к игроку, родившемуся в Эстонии». Так например, 29-летний полузащитник Ири (строго говоря, Би Сеши Елисе Ири), уроженец республики Кот д-Ивуар, выступающий за «Транс» с 2012 года и обретший в Нарве семью, теперь уже не считается легионером.

Некоторые детали отбора

Как, например, появился в команде в начале года нападающий из США 23-летний Эрик Маквудс (см. «НГ» от 9 января)?

В свое время, рассказал Николай Константинович, в «Трансе» играл Александр Чекулаев из Латвии, установивший, кстати, бомбардирский рекорд Эстонии – 46 голов за сезон. Затем играл за рубежом, всегда поддерживая добрые отношения с клубом, а по завершении карьеры, возвратившись в Латвию, стал агентом и установил тесные связи с американскими коллегами. Позже в Швеции состоялись «выставочные игры», для участия в которых прибыло 30 американских игроков. Их удалось непосредственно понаблюдать, и Эрик Маквудс приглянулся больше других, что и завершилось приглашением его в Нарву.

Другие изменения в составе

С 4 января в качестве главного тренера «Транса» приступил к работе 36-летний Дмитрий Калашников из Латвии, который, считает Николай Бурдаков, «достаточно хорошо знает эстонский чемпионат» (см. «НГ» от 28.12.2018). Линию защиты усилит давний игрок нарвской команды Роман Нестеровский, последние два года игравший в столичных клубах. Кроме того в наступающем сезоне за «Транс» выступят два эстонца, а именно: 26-летний Марко Меэритс, действующий вратарь сборной республики, и 23-летний Йозеп Салисте, двукратный чемпион Эстонии. Будет и легионер – Абдулайе Диалло из Сенегала.

Больше подробностей болельщики смогут узнать на презентации нового состава «Нарва Транс», которая состоится в Нарвском колледже 7 марта в 18.00. А 9 марта нарвитяне сыграют дома первую игру чемпионата страны с командой Курессааре.

Сергей Трохачев