Бойцы трех городских клубов выиграли «Битву под Нарвой»

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На традиционном вечере, который состоялся 2 марта и по праву считается одним из лучших спортивных праздников в городе, нарвские боксеры и кик-боксеры победили в пяти поединках из шести.

Андрес Ойтсар (на фото справа) сумел переиграть более рослого соперника из Санкт-Петербурга. Фото: Сергей Трохачев

Можно сказать, что соревнования увенчались триумфом эстонских спортсменов, соперниками которых были достаточно титулованные бойцы из России, Белоруссии, Швеции и Литвы.

Организатор этого увлекательного турнира Александр Караваев, президент Федерации профессионального бокса Эстонии, как всегда сумел представить зрителям различные варианты как сугубо классического бокса по олимпийским и профессиональным правилам, так и кик-боксинга, на этот раз только профессионального.

Традиция олимпийского бокса – на высоте

Как известно, в Нарве давно и успешно работают две спорт­школы – «Паэмурру» и «Энергия». Вечер открылся поединком 20-летнего Павла Каманина, подопечного тренера Василия Панова из SK „Паэмурру”, со шведским боксером Аделем Белалия. Павел, неоднократный участник чемпионатов мира и Европы среди молодежи, член сборной Эстонии, был исключительно предусмотрителен, аккуратен и точен, вовремя парировал мощные боковые удары соперника, что в итоге принесло ему единогласную победу по очкам в трех положенных раундах.

Воспитанник спортивной школы «Энергия» и тренера Геннадия Толмачева, чемпион Эстонии Роберт Шибалов сразился с братом Аделя Адамом и также, хотя и не без труда, победил в том числе за счет не­ожиданных атак.

Кик-боксеров ожидают серьезные испытания

В профессиональных поединках по версии К-1 воспитанники клуба «Конкиро» чемпион мира по тайскому боксу Андрес Ойтсар и чемпион мира по кик-тай боксингу Даниил Гайдук (оба первенства проводились среди молодежи) оказались выше всяких похвал. Андрес против Максима Толебаева из Санкт-Петербурга все три раунда провел чрезвычайно рационально, экономно расходуя силы, но при этом неуклонно наращивая темп, и в итоге победил единогласно. Даниил в самом начале встречи четко реализовал тактическую схему, нанеся свой коронный удар с разворота в голову, и отправил в нокаут Руслана Казадаева из Минска.

Сергей Тимофеев, президент клуба «Конкиро» и тренер нарвитян, отметил в беседе с нашим корреспондентом, что он более чем удовлетворен результатами своих подопечных, которым в середине апреля в составе сборной Эстонии предстоит сразиться с китайскими профессионалами в Таллинне. Послужной список обоих спорт­сменов настраивает на оптимизм: на профессиональном ринге у Андреса 7 побед из 7, а у Даниила – те же 7 побед из 8, но три он завершил нокаутом.

Состоялись удачные дебюты

В боях по правилам профессионального бокса, которые предусматривали 4 раунда, Эдгард Пирисильд из Таллинна участвовал впервые и выиграл по очкам у дебютанта из Литвы Лукаса Улайса, продемонстрировав отменную собранность и точность ударов. Чемпион Эстонии, участник чемпионата Европы Семен Каманин, еще один воспитанник Василия Панова, встретился с грозным соперником – чемпионом Украины и финалистом первенства Европы среди молодежи Артуром Давиденко и буквально вырвал победу в немалой степени благодаря поддержке зала.

В целом «Битва под Нарвой» получилась красивым и эмоциональным зрелищем. Кроме напряженных боев, украшением турнира стало выступление детской танцевальной студии «Лайнс».

Сергей Трохачев