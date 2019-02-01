Бассейн еще послужит

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Эти пять 25-метровых дорожек в спортивной школе «Энергия», 40-летний юбилей которых был отпразднован в прошлую пятницу, привели к высшим наградам наверняка уже несколько десятков, если не сотен спортсменов.

Работу систем очистки, объясняет Иван Маштаков Алексею Евграфову и Тармо Таммисте, обеспечивают 22 служащих, которые порой сами вытачивают необходимые детали на токарном станке, установленном здесь же, в «сердце» бассейна. Фото: Сергей Трохачев

Бассейн 40 лет назад официально принял нынешний директор «Энергии» Иван Маштаков. Первым его распоряжением, рассказал он собравшимся гостям, среди которых были мэр Тармо Таммисте, вице-мэр Алексей Евграфов, заместитель заведующего Отделом культуры горуправы по вопросам спорта Дмитрий Вергун и депутат горсобрания Владимир Бутузов, было закрытие малой ванны, выложенной глазурованной плиткой, которая местами отходила, и острые края создавали реальную опасность. Да и с водой оперировали по старинке: заливали из шланга, добавляли хлор из баллона, и «месяц вода стояла», потом цикл повторялся, поскольку фильтров тогда не было.

Появились же они после капитального переоборудования в 1996 году. В настоящее время обеспечена постоянная циркуляция воды, и, соответственно, очистка. На каждое, скажем так, «человеко-посещение» расходуется 30 литров свежей воды. Надлежащая гигиена, таким образом, соблюдается, тем более что анализ воды берется три раза в день – «мы сами его делаем», – подчеркнул Иван Сергеевич. Раз в месяц воду проверяет специализированная организация, а два раза в год – Департамент здоровья.

«Вентиляция осталась советская», – отметил Иван Маштаков. Конечно, кое-какие детали сменили, но полная реконструкция обошлась бы в миллион с лишним евро, что, понятно, не подъемно. Однако старая система работает добротно, надо лишь внимательно за ней приглядывать.

В ходе торжественной части молодые пловцы, воспитанники тренера Сергея Изотова, который работает в бассейне с первого дня, – всего же подготовкой спортсменов занимаются 6 тренеров, – продемонстрировали собравшимся четыре основных стиля плавания.

Город, безусловно, нуждается в новом бассейне, заметил мэр Тармо Таммисте. Однако и нынешний, уверен Иван Маштаков, вполне способен проработать еще столько же лет, сколько ему исполнилось.

Сергей Трохачев