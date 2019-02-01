Биатлонисты соревнуются и ожидают стрельбища

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В Отепя 23 февраля прошел четвертый этап молодежной серии Кубка Värska originaal. Спортсмены нарвской «Энергии» без наград не остались, а их результаты с большой долей вероятности могут значительно возрасти на последнем этапе.

Серебряным призером четвертого этапа стала Ксения Прибыловская (слева), бронзовым – София Балабанова (справа), которой в ближайшее время предстоят юниорские старты на Кубке Международной федерации биатлона, а также на чемпионате Европы в Норвегии. Фото: СШ "Энергия"

Как и прежде, данный этап проходил в формате индивидуальной гонки, когда каждый промах наказывается штрафным временем от 30 секунд до 1 минуты в зависимости от дистанции и возраста: у старших это именно минута. В старые времена бывало и похуже, отметил тренер Евгений Вшивцев, тогда за промах могли наказать и десятью минутами.

Однако индивидуальная гонка – классика биатлона, и тем интереснее результаты, показанные тогда, при нестабильной субботней погоде, когда гулял порывистый ветер, температура колебалась от минуса к плюсу, периодически выпадал снег, словом, надо было преодолеть жесткие условия природы.

Многое удалось без переноски оружия

Самые юные, 13-летние, на дистанции 4 км в первый раз стреляли по большой мишени диаметром 11 см, подобранной специально для мотивации детей.

Здесь победил Арсений Пустошный, который ни разу не промахнулся «по крупному» и лишь разок отделался 30 секундами в стрельбе по маленькой мишени.

Одноклубники постарше в группе 15-летних бежали 6 км и стреляли трижды из положения лежа. У юношей отличился Алексей Ярушкин, занявший 4-е место, причем на лыжах он шел хорошо, но не выдержал порыв ветра при стрельбе. Виолетта Коноплева отыгралась в плане призовых мест среди девушек, заняв 2-е место, а вслед за ней последовали Мария Михеева и Олеся Румянцева.

С винтовкой за плечами

Напомним, что если юные спорт­смены просто бегут на лыжах, а оружие поджидает их на огневом рубеже, то их сверстники постарше должны нести этот груз весом не менее 3,5 кг на себе. Так 17-летние должны были одолеть дистанцию 7,5 км и стрелять из 4-х положений: по два раза вперемежку лежа и стоя, и наказание при этом составило уже 45 секунд за промах. Марк Ильин занял 2-е место, а Ульяна Юрлова была четвертой.

Дистанция для 19- и 22-летних девушек, стартовавших вместе, составила 10 км, и здесь у младших второй финишировала Ксения Прибыловская, до того выигравшая (как, кстати, и Виолетта Коноплева) второй этап в январе (см. «НГ от 16 января). На 3-м месте была София Балабанова. У самых старших победила Алина Бочтарева. Юноши бежали в общей сложности 12,5 км, и Григорий Фоминых, победитель второго этапа, на этот раз занял 3-е место, допустив 7 промахов.

Некоторые итоги и перспективы

Непосредственно накануне соревнований, в пятницу, нарвские биатлонисты провели на месте лишь одну тренировку со стрельбой, а до этого три недели «оружия в руках не держали», как подчеркнул Евгений Вшивцев. Ксения Прибыловская в силу учебной загруженности прибыла совсем поздно и даже пострелять не успела. В то время как на лыжах нарвские биатлонисты бегают отменно. Достаточно сказать, что уже на следующий день, 24 февраля, у себя дом на Ореховой горке в лыжных гонках Алексей Ярушкин финишировал вторым в абсолютной возрастной категории. А вот со стрельбой похуже. И так длится уже много лет. Но вскоре, надо полагать, весной, после ввода в строй стрельбища, «начнем работать, как положено», считает Евгений Иванович. Не ежедневно, конечно, но 3-4 раза в неделю. Работы близятся к завершению, и формальные аспекты как будто улажены. Во всяком случае специальная комиссия замерила децибелы от производимых выстрелов (по вновь действующему правилу, звук не должен мешать жителям ближайших домов) и сочла, что все в порядке.

Введение в строй полноценной биатлонной трассы ознаменуется юбилейной датой – 40-летием отделения биатлона, основанного стараниями тренеров Евгения Вшивцева, Евгения Волошина и Рафика Азизбаева в рамках Кренгольмской детской спортивной школы в 1979 году.

Летом состоится завершающий пятый этап кубка Värska originaal. Нарвскому клубу светит неплохой командный приз – 5 тысяч патронов. В Отепя участники получили в награду помимо дипломов особые лыжные перчатки – вещь ценная, 25-30 евро за пару.

Обязательно надо отметить, что Виолетта Коноплева по результатам прошедшего сезона отобрана для стажировки в Швеции, где 7 марта начнется чемпионат мира по биатлону среди взрослых и где устраивается тренировочный лагерь для будущих звезд с тестовыми соревнованиями.

Всего два места выделил на Эстонию Международный союз биатлонистов, и среди мальчиков этой чести удостоился Ивар Вшивцев, внук Евгения Ивановича, проживающий в Отепя.

Сергей Трохачев