Мифы о квартирном товариществе

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С появлением в Эстонии более 20 лет назад квартирных товариществ как нового для людей явления, с новыми правилами и непонятными общественными отношениями, возникли и связанные с товариществами мифы, которые укрепились в сознании квартирособственников и передаются «из уст в уста».

Фото: agentuurketa.org

Мифология о квартирном товариществе не является безобидной, она часто препятствует осуществлению прав и обязанностей членов КТ, приводит к ошибочным решениям и судебным искам. Всё потому, что мифология далека от действующего законодательства. Поскольку в Эстонии членами квартирных товариществ стали все собственники квартир в многоквартирном доме, пора разоблачить некоторые мифы.

Миф о доме как собственности КТ

Многие квартирособственники верят, что жилой дом со всеми техническими коммуникациями и земельный участок принадлежат квартирному товариществу, которое и должно за дом отвечать. Поэтому они мало интересуются состоянием дома, равнодушны к делам товарищества, поскольку уверены, что каждый отдельный квартирособственник за дела КТ не отвечает. На самом деле, весь дом целиком, с крышей, лифтами и фасадами, с трубами водоснабжения и канализации, с системой вентиляции и теплоснабжения, с земельным участком находится в долевой собственности всех собственников квартир этого дома. Товариществу не принадлежат здание или его технические коммуникации. Товариществу делегированы только хозяйственные обязанности квартирособственников по содержанию дома и земельного участка в порядке, а собственностью КТ является лишь оборудование для исполнения своих обязанностей, например, компьютер, газонокосилка и денежные средства товарищества в банке.

Однако делегирование хозяйственных функций товариществу не означает, что с собственников квартир снимается их собственная обязанность по содержанию всего дома в надлежащем порядке, таким образом, чтобы никому не причинялся вред. Эта обязанность собственников должна состоять из активных действий, например, в своевременном принятии на собраниях решений, необходимых для обслуживания дома; в постоянном контроле каждым собственником всех систем в квартире и в доме и в информировании товарищества о выявленных проблемах. Если из-за ненадлежащего обслуживания дома протекает, например, крыша и причиняется ущерб квартире или лицу, либо сосулька с крыши повредит человеку, то все собственники квартир отвечают за ущерб солидарно с КТ.

Марина Сухнёва, юрист KETA ÕIGUSBÜROO OÜ, магистр права

Миф «моя квартира-моя крепость»

Некоторые собственники квартир уверовали в миф, что их собственность неприкосновенна, и они могут перекраивать свою квартиру как угодно и без спросу: расширять квартиру за счёт лоджии или лестничного пролёта, соединять несколько комнат или даже две квартиры в одну, менять или срезать радиаторы, переносить технические коммуникации и т.п. Инициаторы таких самовольных ремонтов часто действуют без проектной документации, представителей товарищества в квартиру не пускают, отказываются от дополнительной оплаты за «прирезанную» в личное пользование площадь. Они же, в случае плановой замены систем водо- или теплоснабжения, препятствуют доступу строительного подрядчика в квартиру или требуют от товарищества возместить расходы на евроремонт частей своей квартиры. Действительно, 32 статья Конституции Эстонской Республики провозглашает, что собственность неприкосновенна, и каждый имеет право свободно владеть, пользоваться и распоряжаться своей собственностью. Но во второй части этой же статьи предусмотрена также возможность на основании закона ограничивать права собственности для защиты общих интересов.

В Эстонии действуют законы, которые в интересах всех квартирособственников ограничивают права отдельного собственника квартиры. Так, Законом о вещном праве не допускается существенное изменение долевой собственности, например, перестройка несущих стен и технических коммуникаций в квартире, включая радиаторы отопления, без согласия всех квартирособственников дома. В Законе о квартирной собственности и квартирном товариществе установлена обязанность собственника допускать в квартиру представителей КТ или строителей, если это необходимо для содержания долевой собственности в порядке (ликвидация аварий, ремонты). Если член КТ препятствует указанным работам, ему придётся заплатить неустойку за простой строителей, а, возможно, и возместить вред, причинённый аварией другим квартирособственникам. При этом, собственник не вправе требовать от КТ возмещения расходов для восстановления демонтированной в квартире в ходе ремонта самовольной застройки, примером которой является «короб» в ванной комнате, закрывающий технические коммуникации дома, доступ к которым должен быть по проекту всегда обеспечен.

Миф о неограниченных полномочиях КТ

Широко распространён миф о том, что квартирное товарищество может и должно решать все проблемы дома. Поэтому квартирособственники требуют от председателя решительных действий, если соседи по подъезду шумят или заливают квартиру, или оказалось занято парковочное место, или хочется увеличить прихожую за счёт лестничной площадки. На самом деле, полномочия квартирного товарищества ограничены законом в соответствии с целями этого объединения собственников квартир, созданного для хозяйственного обслуживания дома. Товарищество полномочно заниматься и решать на общих собраниях только вопросы, связанные с содержанием дома и земельного участка в порядке. Товарищество не полномочно решать вопросы, которые отнесены к исключительной компетенции квартирособственников.

Есть ряд вопросов, связанных с проживанием в многоквартирном доме, которые собственники квартир должны решать самостоятельно. Собственник должен сам вызывать полицию, если соседи шумят и нарушают правила общественного порядка, благоустройства или содержания домашних животных, установленных местным самоуправлением. Председатель правления КТ не обязан заниматься такими вопросами. За повреждение квартир соседей отвечает прежде всего собственник, из квартиры которого произошёл залив или пожар, а вовсе не товарищество. Поэтому оформление документации происшествия и расчёты соседей между собой за повреждение квартиры – это обязанность самих собственников, а не квартирного товарищества.

Марина СУХНЁВА, магистр права, Keta Õigusbüroo OÜ

(из книги Марины Сухнёвой «100 вопросов о квартирном товариществе» http://www.marinasuhnjova.com/)