Как распознать киберпреступников?

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На дискуссии, организованной Представительством Европейской комиссии в Эстонии и состоявшейся 21 февраля в Нарвском колледже, эксперты обсудили наиболее эффективные методы защиты от угроз современного киберпространства.

Вячеслав Брайм (на фото слева) предупреждает: всякий «честный» сайт должен обязательно содержать, как минимум, название компании и юридический адрес. Андрус Падар (в центре) предлагает каждую сомнительную новость проверять по нескольким независимым источникам. Дмитрий Мищенко (справа) убежден, что «особенно важно разъяснить родителям, как они могут направлять своего ребенка в интернет-пространстве таким образом, чтобы тот был там в безопасности». Фото: Сергей Трохачев

В нашей повседневной жизни интернет занимает едва ли не ведущую позицию, поэтому крайне важно знать, как сохранить в тайне свои личные данные и не стать жертвой киберпреступников или фейков.

Как не «попасть на деньги»?

Об этом детально рассказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Вячеслав Брайм. Статистические данные выглядят устрашающе. Ущерб от киберпреступлений за истекший год составил в целом 500 миллиардов долларов. Тем более важно сосредоточить внимание на особенно распространенных схемах «отъема или увода денег». Главное здесь – ни в коем случае не раскрывать личные данные, несмотря на заманчивые предложения от сайтов, которые внешне смотрятся вполне прилично, но на поверку оказываются поддельными (скажем, адрес не тот).

Здесь масса вариантов, заметил Вячеслав Брайм. Например, брачные аферы, когда некоей даме, разместившей свое фото на сайте, поступает предложение от якобы влюбленного мужчины, который готов приехать, да вот с деньгами туговато – билет, страховка, паспорт: нельзя ли помочь? Деньги высылаются, а дальше – тишина. Общий вывод: не доверять интернет-знакомствам, мыслить критически.

Еще одна схема – покупки через интернет. Здесь следует проявлять осторожность, так как есть серьезные фирмы с наработанной репутацией, а есть и многочисленные порталы частных объявлений. В этой среде орудуют мошенники, лихо продающие один и тот же товар великому множеству покупателей, пребывающих в совершенно разных странах.

Отказывайтесь от «деловых предложений»

Часто на электронный адрес поступают разнообразные завлекательные, причем обезличенные (отсутствие личного обращения уже должно насторожить!) предложения, касающиеся, например, инвестиций в какое-нибудь предприятие с обещанием фантастических прибылей, участия в неких тренингах, программах и тому подобном, для чего следует для начала зарегистрироваться, то есть опять же сообщить какие-то личные данные, а затем, как водится, перевести деньги.

Такого рода «деловые предложения» – тренд последнего года. В связи с чем следует помнить о том, что, во-первых, более 80 процентов мирового трафика электронной почты – это спам, отметил Вячеслав Брайм. Во-вторых, «ни одно учреждение не имеет права спрашивать по электронной почте ваши данные», подчеркнул Дмитрий Мищенко. А командир дружины киберзащиты Кайтселийта Андрус Падар напомнил историю 1995 года с Hansa Pank, когда там организовали систему денежных переводов через интернет и почти немедленно объявились мошенники из Силламяэ, умудрившиеся выкачать деньги у почти 200 человек.

Даже если вполне по-чест­ному просто играть на интернет-бирже, то, как показывает статистика рынка Forex, число людей, получающих прибыль, составило за последние месяцы от 8 до 9 процентов. Следовательно, около 92 процентов «свои деньги просто теряют», пояснил Вячеслав Брайм. Этот показатель следует запомнить навсегда, особенно, когда на наш электронный адрес приходит сообщение с гарантией феноменального обогащения.

Ведущий встречи, журналист Юрий Николаев рассказал собравшимся, что, например, бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на всякий случай заклеивал скотчем видеокамеру своего компьютера. Дмитрий Мищенко, образовательный технолог Эхтеской гуманитарной гимназии, в ответ на это заметил, хоть и не без юмора, что и он поступает так же: «Неизвестно, когда камера может включиться без моего ведома». И все же подавляющее большинство людей постоянно пребывает во всемирной паутине, где любого подстерегают опасности.

Сергей Трохачев