«Любимая школа! Не убий любопытство!..»

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В конце 2018 года евродепутат Яна Тоом провела конкурс – предложила учащимся в возрасте от 12 до 19 лет порассуждать на тему «Школа нашего будущего». На конкурс поступило 42 работы. Лучшими были признаны эссе Ники Назаровой (Нарва-Йыэсуу), Алексея Герасимова (Таллинн) и Романа Золотарева (Таллинн), их наградили поездкой в Брюссель в январе.

Призовая поездка в Брюссель : Роман Золотарёв, Ника Назарова и Алексей Герасимов в зале заседаний Европарламента с евродепутатом Яной Тоом. Фото: архив Яны Тоом

Нике Назаровой 17 лет, она живет в Нарве-Йыэсуу и учится в Нарве. «Я художник-самоучка, – говорит она, – люблю книги, комиксы, кино и мультфильмы. В детстве писала сказки, в средней школе мечтала стать писателем. Сейчас предпочитаю рисовать комиксы и небольшие иллюстрации».

После гимназии Ника собирается поступать в один из британских университетов и учиться анимации: «Однажды я обязательно создам собственный короткометражный мультфильм или графический роман!»

Эссе Ника отослала в последний момент: «Написала эссе за пару часов в школьной библиотеке, отправила, недолго думая и ничего не ожидая. Занялась учебой, мучительным поиском подарков и подготовкой к праздникам. Первого января стали известны результаты – и мои старания были вознаграждены. Не нужно бояться пробовать что-то новое, сложное и страшное на первый взгляд. Иначе никогда не узнаешь, чем это приключение могло бы завершится».

Из эссе Ники Назаровой:

Мы привыкли думать, что будущее – понятие далекое и расплывчатое, это не завтра и не следующий год. Может быть, через десять лет будущее и наступит, но точно не сейчас. Из-за этого мы склонны откладывать важные решения на потом. Это и тебя касается, любимая школа! Поэтому, чтобы стать лучшей школой в будущем, стоит начать меняться уже сейчас...

Научи быть детективом. Не пора ли перестать запихивать в наши бедные головы безликие факты, которые ничего не значат или не будут значить ничего уже через 5 лет?! Покажи, как учиться самому. Поверь, интернет не так уж и бесполезен, если знать, что искать нужно глубже первой статьи на Википедии. Покажи самые авторитетные научные журналы; научи всегда спрашивать и сомневаться в источниках информации; помоги нам отличить миф от реальности. И я тебе обещаю: желтые газеты, экстрасенсы и жулики будут дрожать от страха перед теми, кого не могут одурачить.

Не убий любопытство. Даже самое скучное знание может стать удивительным, нужно только постараться это показать. Примени воображение!

Современные музеи и то справляются с этим лучше тебя. Покажи нам фокус, научный эксперимент; отвези нас в заповедник; пускай самый обыкновенный предмет заставит нас узнать что-то необыкновенное. Чудеса скрываются повсюду вокруг нас, просто позволь нашим глазам загореться от интереса, и наше любопытство никогда не погаснет.

«Я люблю учиться, – говорит Ника. – Есть что-то замечательное в детском любопытстве, которое не совсем во мне угасло. Я обожала биологию – она показывала мне обыденные вещи под углом, который я не могла представить. У каждой букашки, сорняка, пачки дрожжей оказывалась своя история. Удивительная история эволюции, адаптаций и вымираний, классификаций и латинских названий! Поэтому мне так жаль, что формальное обучение высасывает все веселье из учебного процесса. Зазубриваешь правила и определения к проверочной работе, а потом благополучно выбрасываешь из головы все ненужное. И цикл повторяется раз за разом, превращая учебу в серую неразделимую массу. Но если показать применение все тех же знаний на практике, результат будет иной. Проекты, молодежные обмены, игры и документальные фильмы отлично справляются с этой задачей».

Говорят, молодежь сегодня апатична и мало чем интересуется за пределом интернета. Так ли это? «Мне сложно судить обо всем поколении, – отвечает Ника, – я могу назвать безразличной ко всему только себя. Но на это есть причины. В основной школе мне приходилось несладко, меня дразнили. Я не могла изменить обстоятельства и вместо того, чтобы бороться, замкнулась в уютном воображаемом мирке. К счастью, все меняется. Теперь моя зона комфорта не заканчивается дверьми моего дома. Я стала членом ученического представительства. Когда мне было 16 лет, голосовала на местных выборах. Работала волонтером, когда в Нарве открывали Vaba Lava. Ездила в Литву, чтобы участвовать в проекте. Сейчас помогаю команде центра неформального обучения VitaTiim выпустить журнал. Пускай это немного, но я не перестаю узнавать что-то новое и становиться опытнее. Расту над собой, стараюсь сделать что-то полезное для мира вокруг».

Из эссе Ники Назаровой:

И самое главное. Ученики – индивидуумы, пускай у них и нет устоявшегося мнения о мире. Не создавай копий, поощряй разговоры, позволь нам ощущать свободу и не бояться нашей индивидуальности. Может, математика и царица наук, но я гуманитарий...

«НЦ»

Роман Золотарёв (Таллинн) В гимназии я стал замечать, что в системе образования есть много чего такого, что меня не устраивает. Система оценивания, мотивация, рабочие отношения в парах «учитель – ученик» и «ученик – ученик»... Живущая практически в стадии овоща система электронных учебников OPIQ. Отвратительный проект «формирующего оценивания», безразличие части учителей к своим предметам, дети, не понимающие, чем занять свободное время. В качестве эпиграфа я взял слова Альбера Камю: «Школа готовит нас к жизни в мире, которого не существует», – они как нельзя лучше описывают дух современного школьного образования. Школы меняются, но скорость изменений ничтожно мала: сколько не бейся о цифровую стену, итог один – большинство гимназистов заканчивают выпускной класс с полным хаосом в голове. Из эссе Романа Золотарёва: По опыту обучения в многоязычной среде я могу с уверенностью сказать, что преподавание 100% на эстонском не работает. Нельзя заставлять детей «долбиться» над непонятным материалом по биологии или химии на неродном языке. Как понять сложные термины и определения на эстонском, если даже на русском это вызывает проблемы? Оптимальным решением мне кажется многоязычное образование. Следует оставить часть предметов на русском, например, точные науки. Гуманитарные дисциплины можно перевести полностью на эстонский. Это и навыки языка улучшит, и словарный запас пополнит, и заставит детей говорить на красивом эстонском, не употребляя пресловутое davai. Не стоит забывать и об английском... Самые легкие предметы могут быть и на английском уже с начальной школы.