«Старость меня дома не застанет, я в дороге...»

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Директор университета третьего возраста Аста Селюнене со студентами факультета театра танца.

Университет третьего возраста в литовском Висагинасе скоро отметит свое 20-летие.

В 22-тысячном Висагинасе проживает 4165 человек в возрасте от 65-ти лет и старше, что составляет почти 22 процента взрослого населения от 18 лет.

Некогда самый молодой город Литвы, средний возраст которого в 80-е годы прошлого века составлял 27 лет, сегодня стремительно стареет, и развитие услуг социальной сферы становится одной из важнейших задач местной власти.

Но есть группы пенсионеров, которые вопреки быстротечным годам не требуют помощи социальных работников и при этом остаются активными членами общества, играя важную роль в городской жизни. Расскажем сегодня об этих людях.

Университет третьего возраста. Все началось с литовского языка

В Литве действует более 60-ти университетов третьего возраста, 50 из которых входят в Ассоциацию TAU – Trečiojo amziaus uneversitatas. Висагинский университет - Visagino TAU в 2020 году отметит свое 20-летие. И, конечно, он имеет свою, отличную от остальных литовских TAU, историю создания.

Слет литовских университетов третьего возраста в Висагинасе.

В конце 90-х – начале 2000-х годов в Литве были установлены категории знаний государственного языка, без которых невозможно занять ту или иную должность в государственном или муниципальном учреждении.

Обстановка в Висагинасе, где проживает 85 процентов некоренных жителей Литвы, приехавших строить ИАЭС со всего бывшего Советского Союза, в те годы была довольно напряженной – от людей требовалось знание государственного языка, а среда общения практически отсутствовала.

Асте Селюнене, которая руководила в те годы Службой контроля по соблюдению Закона о государственном языке, захотелось смягчить эту напряженность и помочь людям хотя бы на элементарном уровне освоить литовский язык.

«Когда я впервые услышала о том, что существуют университеты третьего возраста, то сразу подумала, что в такой общественной организации можно было бы преподавать литовский язык тем, для кого программы в Центре изучения государственного языка и экзамены на квалификационную категорию слишком трудны. Так был учрежден Висагинский университет третьего возраста (Visagino TAU). Люди изучали литовский язык в TAU с большим энтузиазмом, и мы с коллегами по Службе госязыка поощряли этот интерес, устраивая тестирование с выдачей сертификатов, которые, конечно, нельзя было приравнивать к официальным удостоверениям на знание литовского языка, но пенсионеры могли принести его домой и показать своим детям и внукам, таким образом, стимулируя их тоже взяться за изучение государственного языка», - вспоминает Аста.

Партнером университета сразу же выступил Клуб пенсионеров, который предложил создать факультеты здравоохранения, оздоровительной гимнастики, ихтиологии, изучения права.

Факультет оздоровительной гимнастики популярен с самого начала его основания.

С годами факультеты менялись – некоторые из них становились неактуальными, но вместо них появлялись новые, и количество их росло.

Сегодня в Visagino TAU действует 8 факультетов, которые посещают примерно 250 студентов. Неизменным остается интерес к изучению языков – теперь уже не только литовского – в TAU действуют факультеты немецкого и английского языков.

«Наши студенты навещают детей и внуков, уехавших жить заграницу, знание языков помогает в поездках, да и с внучатами хочется пообщаться - не все внуки-иностранцы хорошо говорят на литовском или русском языках», - говорит Аста.

С первых дней существования университета сохраняются факультеты здравоохранения, оздоровительной гимнастики, и уже несколько лет активно работают факультеты искусства, дизайна одежды и театра танца «Рута».

На факультете искусства готовятся к Казюкасу – главной литовской ярмарке года, которая проводится в начале марта, в день св. Казимира, покровителя Литвы.

«С годами приходит понимание, что процесс обучения в TAU - это в большей степени социальная функция, нежели эдукационная, - говорит А. Селюнене. - Конечно, пока человек учится, его мозг работает, и замедляется процесс старения. Но, кроме того, в университете третьего возраста встречаются люди с одинаковыми эмоциями и переживаниями – отъезд детей, потеря близких. Мне не раз признавались, что именно регулярное посещение университета позволило справится с трудностями, утратами и продолжать активную жизнь».

Деканы: художник, балерина, бывший директор КБО

Деканы Visagino TAU – Мария Щербакова, Нийоле Ключинскене, Надежда Острижнова

Аста Селюнене является директором Висагинского университета третьего возраста, а вот те, кто руководит факультетами, называются по-университетски – деканами.

«Это – уникальные люди», - говорит А. Селюнене, которая, кстати, возглавляет висагинскую сферу просвещения – она работает заведующей Отделом просвещения, культуры и спорта Висагинского самоуправления.

Аста Селюнене – руководитель висагинской сферы просвещения, поэтому она считает неэтичным участвовать и получать средства по проектам самоуправления для неправительственных организаций. Финансирование для Visagino TAU она старается получать из других фондов.

Среди деканов есть и коллега Асты – ст. специалист отдела просвещения Ирена Рокицкайте преподает в Visagino TAU немецкий язык. Добровольчество привлекает И. Рокицкайте ответным позитивом своих студентов.

Английскому языку пенсионеров обучает доброволец из США Вероника Пиддук, а остальные деканы уже находятся, так сказать, на заслуженном отдыхе, но со своими творческими профессиями так и не расстались.

Нийоле Ключинскене, бывшая балерина Национального литовского театра оперы и балета, организовала театр танца «Рута», который известен не только в Висагинасе, но и во всей Литве.

«Нийоле продолжает поддерживать связь с Национальным театром оперы и балета, который намерен принимать коллективы своих бывших актеров –планируется предоставить им свою малую сцену. И я думаю, что наш коллектив «Рута» будет там один из первых», - улыбаясь говорит А. Селюнене.

Мария Щербакова, народный художник Литвы, ведет факультет искусства. Она не просто талантливый художник, но и прекрасный педагог – ее возрастные ученики, многие из которых впервые берут в руки кисти на ее занятиях, спустя короткое время уже участвуют в выставках, которые Мария Александровна устраивает 3-4 раза в год.

Картина с весенней выставки факультета искусства

Надежда Острижнова, бывший директор комбината бытового обслуживания, а впоследствии преподаватель в центре профобучения профессии «Дизайн одежды», все свои знания отдает теперь студентам университета третьего возраста.

К 40-летию Висагинаса Надежда предложила сделать «Висагинский покров» - ковер в 315 кв. м, состоящий из 1240 оригинальных отдельных панно, который в День города покрыл центральную площадь Висагинаса.

Для «Висагинского покрова» нужно было сшить 1240 панно размером 50х50.

В этом панно нашли отражение история Литвы и Висагинаса, многонациональность города, культура тех мест, откуда прибыли в Литву висагинцы, и красивая природа нашей страны.

В работу над «Висагинским покровом», символическая роль которого (как и всякого покрова) - в защите и сохранности города, были подключены не только студенты других факультетов университета третьего возраста, но и многие висагинцы, включая детей. На память творцам остались буклеты с описаниями их панно, а сам «Висагинский покров» был внесен в Книгу рекордов Литвы.

Некоторые панно сохранены для истории, но большая часть их была выставлена на аукцион, средства от которого пошли на благотворительность.

Факультет дизайна создает тематические коллекции одежды, например, народов балтийских стран, или романтические коллекции для вечеров музыки и поэзии. Моделями для демонстрации коллекций выступают артисты театра танца, которые и сами не остаются без сценических костюмов факультета дизайна одежды.

«Наша Аста»

Так ласково называют Асту Селюнене (некогда считавшуюся грозным контролером-литуанистком) ее подопечные и члены общественных организаций сеньоров, которым неизменно помогает эта большая альтруистка и общественница. Аста, действительно, давно уже стала своей для Клуба пенсионеров, Клуба строителей, Общества людей с недугом.

А. Селюнене не только сама является добровольцем, но и умеет вовлекать в добровольчество других. В настоящее время она руководит проектом по совершенствованию знаний государственного языка в парах, в который требуются люди, владеющие литовским на уровне родного языка.

«Дорогие висагинцы, может быть, у вас есть несколько свободных часов в неделю, и вы хотите помочь другим висагинцам?», - обращается она через СМИ к носителям литовского языка.

Не все способны понять, зачем тратить свое время на помощь незнакомым людям. Аста поясняет «выгоду» добровольчества: «Отдавая другим, становишься богаче сам – тем, что приобретаешь новый опыт, навыки, новых знакомых и то неповторимое чувство, что тебя ждут и что кто-то очень нуждается в твоей помощи».

Висагинский университет третьего возраста уже прочно ассоциируется с именем Асты Селюнене. Почти 20 лет она несет нелегкую ношу: ищет фонды, готовит заявки на финансирование, администрирует проекты, проводит собрания, отчитывается в налоговой инспекции, решает возникающие проблемы и прочее, и прочее. Из-за всех этих добровольно взятых на себя административных функций Аста называет себя бюрократом, хотя, конечно, с таким альтруистом, как она, это слово совершенно не вяжется.

А. Селюнене говорит, что хотела бы оставить пост директора Visagino TAU («я все равно буду помогать»), но в то же время понимает, что никто из деканов директорство на себя не возьмет. «Человек должен заниматься тем, что у него лучше всего получается, - убеждена Аста. – Если человек руководит факультетом и к нему тянутся творческие люди, то не надо пытаться делать из него бюрократа».

«Вечные» студенты

- Скажите, Аста, есть ли такие студенты Visagino TAU, которые посещают его со дня основания?

- Да, и их немало! За прошедшие 19 лет вижу, как я сама изменилась внешне, а они, как мне кажется, остались совершенно такими же, что и два десятилетия назад. Наши женщины всегда подтянуты, хорошо одеты, никогда не придут на занятия без макияжа. А ведь некоторые из них уже переступили восьмой десяток! У этих людей неиссякаемый интерес к жизни, к творчеству, к истории Литвы, с которой мы знакомимся в наших поездках. Некоторых студенток Visagino TAU не могут застать дома не только их близкие, но и старость.

Даже в соседних районах есть много интересных мест с эдукационными программами.

Мы поговорили с Астой Селюнене и о других пожилых Висагинаса. Конечно, у всех жизнь складывается по-разному – кому-то быть активным мешают болезни и различные недуги; кому-то достаточно близкого окружения или он просто домосед по натуре.

Но 19 лет существования Visagino TAU уже доказали: творчество и активная общественная деятельность могут приносить радость и удовлетворение даже когда вам 65+.

Инна Негода

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