Есть еще капелька зрения… Как живется инвалидам по зрению в Даугавпилсе

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Валентина Баранова – инвалид по зрению и удивительная женщина. Она является членом Даугавпилсского общества слепых с 1977 года, принимает самое активное участие и в работе Совета жителей поселка Общество слепых. Поет, пишет стихотворения и занимается в театральной студии...

В ответ на наш вопрос о том, с какими трудностями сталкиваются слабовидящие и незрячие люди нашего города, Валентина ответила: «Раньше у меня было 30% зрения, а теперь 3. Но у моего мужа 8%, поэтому мы справляемся. Есть еще капелька зрения - и мы этому рады».

И всё же потом, нехотя (чтобы не подумали, что жалуется), Валентина рассказала, что на дорогах у нас по-прежнему ямы и выбоины, из-за чего подобные ей инвалиды по зрению испытывают серьезные проблемы. А горожане, увы, не всегда бывают отзывчивыми и с первого раза идут навстречу…

Жизнь в полутьме: горести и радости

Председателя Совета жителей поселка Общество слепых Людмилу Борску волнуют условия жизни слабовидящих даугавпилчан отнюдь не меньше: «Прежде всего, для того, чтобы инвалид по зрению мог спокойно переходить дорогу, в городе необходимы звуковые светофоры. Не все задумываются и о том, что первая ступенька при входе в магазины должна быть четко выражена. А еще, к сожалению, в городских супермаркетах нет работников, которые могут помочь человеку с нарушением зрения разобраться с ценами и составом продуктов».

Председатель Совета жителей поселка Общество слепых Людмила Борска.

Бытует мнение, что люди, в семье которых нет инвалидов по зрению, далеки от желаний и потребностей тех, кто имеет подобные проблемы. Но вот парадокс: когда стали выяснять, как горожане оценивают жизнь слабовидящих в Даугавпилсе, выяснилось, что это не совсем так…

Вот послушайте, что они говорят:

«Считаю, что наш город (за исключением поселка Общества слепых) для слабовидящих приспособлен чуть более, чем никак. Причем это не только мое мнение, и оно складывается из нескольких моментов. Например, я не помню, когда в последний раз видел в общественном месте надпись шрифтом Брайля. Может быть, исключение составляют медицинские учреждения, но остальные места не дают возможности слепому или слабовидящему человеку получить какую-либо информацию самостоятельно».

«Светофоры со звуковым сигналом в основном расположены в районе Общества слепых. То есть сама городская среда как бы намекает незрячим, что выезжать из этого района не стоит. Это не просто неудобно -- это унизительно! Тактильная тротуарная плитка встречается местами в городе, чаще на недавно реконструированных остановках общественного транспорта».

По мнению многих даугавпилчан в городе не хватает светофоров со звуковым сигналом

«Наибольшую опасность для человека с нарушением зрения представляют автомобили. Хоть ПДД и предусматривают внимательное отношение к слепым людям, иногда культура вождения у нас оставляет желать лучшего. Когда ты хорошо видишь и 80% водителей адекватно ведут себя на дороге – это отлично. Но когда не видишь совсем, риски увеличиваются в разы. Поэтому, хоть я и считаю, что в Даугавпилсе проживают в основном отзывчивые, готовые помочь слабовидящему люди, этого недостаточно. Для того чтобы инвалиды по зрению могли жить полноценной общественной жизнью, в нашем городе предстоит еще огромная работа».

Чтобы почувствовать себя нужными…

Не секрет, что человек, имеющий проблемы со здоровьем, зачастую закрывается от общества, которое кажется ему непонятным и враждебным. Уходит в себя, тем самым еще больше усугубляя свое душевное состояние…

В этой связи следует положительно оценить тот факт, что в Даугавпилсе существует целый ряд организаций, работающих с инвалидами по зрению: Даугавпилсская территориальная организация Латвийского общества слепых, Центр реабилитации, Даугавпилсский филиал Латвийской библиотеки для незрячих, а также Совет жителей поселка Общества слепых.

Центр реабилитации Латвийского общества слепых – республиканская организация, которая предоставляет услуги социальной реабилитации людям с частичной или полной утратой зрения. Предлагаемые услуги бесплатные, их оплачивает государство. Главная цель организации – помочь незрячим и слабовидящим людям освоить новые и дополнить уже имеющиеся навыки, столь необходимые для каждодневной жизни: готовить пищу; безопасно передвигаться в помещениях и на улице; определять денежные знаки, производить закупки; поддерживать в порядке одежду, место проживания; работать на компьютере и пользоваться мобильным телефоном…

Помимо этого, в Центре реабилитации незрячие и слабовидящие могут получить консультацию психолога, социального работника и других специалистов.

Даугавпилсская территориальная организация Латвийского общества незрячих объединяет инвалидов по зрению из Даугавпилсского, Дагдского и Краславского краев. В настоящий момент в обществе состоит около 350 человек. История организации ведется с 1958 года. Вслед за созданием Общества в Даугавпилсе построили поселок по улице Чиекуру, приспособленный для инвалидов по зрению. В настоящий момент председатель правления Даугавпилсской территориальной организации Латвийского Общества слепых 31-летний Роман Праневичус. В 2013-м году Роман получил диплом магистра психологии Даугавпилсского университета и является одним из самых образованных людей Латвийского общества слепых.

31-летний Роман Праневичус стал руководить Обществом слепых совсем недавно

Рассказывая о том, как живут сегодня слабовидящие даугавпилчане, которые являются членами возглавляемого им общества, Роман отметил: «Трудоустройство – одна из самых больших проблем инвалидов по зрению. Даже для людей с профессиональным образованием, которые хотят и могут работать. Работодатели не желают брать нас на работу, так как боятся: мы – какие-то другие. Хотя это всего лишь предрассудки, не имеющие ничего общего с реальностью.

Другими не менее важными проблемами являются доступность среды, а еще мизерные пенсии и пособия. Я, к примеру, как инвалид 1-й группы, получаю от государства 138 евро в месяц. Наверное, вам не нужно говорить, как трудно на эти деньги выжить…Получается какой-то замкнутый круг: и государство денег выделяет по минимуму, и на работу не устроиться. Раньше было проще, существовали предприятия, на которых незрячие люди могли работать. Теперь трудоустроиться удается единицам».

Даугавпилсская библиотека для незрячих и слабовидящих людей обслуживает Екабпилс, Ливаны, Краславу, располагая почти 5 тыс. экземплярами книг по системе Брайля, а также большим количеством озвученных книг на компакт-дисках и кассетах. Для инвалидов по зрению действует компьютерный зал, оборудованный соответствующим образом.

Библиотека для незрячих и слабовидящих располагая почти 5 тыс. экземплярами книг (пресс-фото)

До 1957 года библиотека осуществляла свою деятельность на общественных началах. Позднее, с появлением учреждений Общества слепых в Лиепае, Цесисе, Даугавпилсе все больше людей овладевали шрифтом по системе Брайля. В 1961 году была основана 19-я библиотека для слепых, с тремя штатными работниками в каждой.

Благодаря энтузиастам появилась студия звукозаписи, что дало старт «говорящим» книгам, которые в то время были большой редкостью, а сегодня вполне привычны.

Сегодня в библиотеке проводятся многие культурные мероприятий. А еще раз в неделю там организуются так называемые читки: сотрудники библиотеки вслух читают городские и республиканские газеты.

Совет жителей поселка Общества слепых насчитывает 72 человека. Возглавляет его инициативная и неравнодушная женщина – Людмила Борска. Под ее руководством несколько раз в неделю инвалиды по зрению собираются в однокомнатной квартире, которая находится в самом поселке. Прежде всего, там каждый может найти себе хобби по душе – плетение лозой, изготовление открыток, бисероплетение, декупаж, пейп-арт и другое В скором времени также планируются мастер-классы по мыловарению, валянию из сухой и мокрой шерсти.







Несколько раз в неделю инвалиды по зрению собираются в однокомнатной квартире, посвящая время занятиям по душе.

Помимо этого, слабовидящие и незрячие имеют возможность реализовать себя в творчестве и общественной жизни. Так, Общество слепых ежегодно проводит театрализованное представление – праздник Нептуна, демонстрирует мюзикл в рождественские праздники, отмечает День семьи и День первоклассника, организует Дни здоровья, Недели добрых дел и ряд других мероприятий.

Член Общества слепых Тамара говорит : «Наша Людмила умеет придумывать и организовывать интересные проекты. Недавно я окончила школу домашней медсестры: мы учились оказывать первую помощь, ухаживать за лежачими, делать уколы, измерять давление, а также делать лечебный массаж. Каждый мог получить как практические, так и теоретические знания. Признаюсь, что испытываю необыкновенное удовольствие от того, что смогла научиться чему-то новому и полезному».

Тамара довольна, что имеет возможность научиться чему-то новому и полезному

В прошлом году, благодаря активности членов Совета, в поселке удалось заложить Сад ощущений. Были высажены редкие деревья, проложены дорожки с разным покрытием, установлена детская площадка, новые скамейки, скворечники. Этой весной в саду появятся плодовые деревья и кустарники, а в дальнейших планах -- разбить клумбы с разными ароматными травами.





Этой весной в Саду ощущений появятся плодовые деревья и кустарники. А со временем — клумбы с ароматными травами и памятник незрячим.

«Из-за потери зрения, у человека обостряются другие органы чувств – осязание, обоняние, слух, зрение, вкус. Соответственно, улучшить жизнь инвалидов по зрению можно, если дать им возможность испытывать эти чувства. Так, в нашем саду существует дорожка разных ощущений: гладко заасфальтированная, брусчатая, гравийная. Каждый житель микрорайона, включая незрячих, может прочитать, какие именно саженцы имеются в парке: все посадки оборудованы табличками с тактильным шрифтом (шрифт Брайля). В скором времени к скворечникам будут прикреплены колокольчики, ведь для инвалидов по зрению главное - звучание», - рассказала Людмила Борска.

А совсем недавно, в прошлом году, Даугавпилсское общество слепых, превратившее свой некогда неприметный поселок в образцово-показательный, занялось реализацией нового проекта - здесь хотят установить памятник незрячим. И даже скульптор для реализации этой идеи есть - молодой талантливый выпускник Латвийской Академии художеств Харолдс Гертс.

На изготовление, доставку и установку памятника требуется 6,5 тысяч евро. Высота каменной скульптуры будет 1,80 м, и она будет установлена в Саду ощущений по улице Чиекуру.

По словам Людмилы, поддержку в реализации идеи оказывает как Городская дума, так и сами жители поселка. Так, в прошлом году было собрано 770 евро (инвалиды по зрению первой группы внесли 60 евро, а одна семья пожертвовала 100 евро).

К сведению В Латвии проживает около 3000 человек с нарушением зрения.

На учете в Даугавпилсской территориальной организации Латвийского общества незрячих состоит 350 человек, однако в городе насчитывается около 500 инвалидов по зрению.

Инвалид 1-й группы имеет право на помощника (ассистента), оплачиваемого государством.

Первые «звучащие» светофоры много лет назад появились в городе Лиепая.

В Зиемупе (небольшой поселок под Лиепаей) в 2015 году открылся Сад успокоения души - место отдыха, получения информации и реабилитации для людей с инвалидностью и нарушениями зрения. Как сообщает портал liepajnikiem.lv, более 200 добровольцев помогали в строительстве и обустройстве реабилитационного центра.

В 2015 году в трёх рижских парках было установлено 12 тактильных стендов. В каждом из них есть план, по которому сможет ориентироваться любой человек, в том числе и незрячий.

Одним из недавних заметных мероприятий в Даугавпилсе стала специальная выставка «Прикосновение».

На выставке «Прикосновение» незрячие и слабовидящие имели возможность «увидеть» достопримечательности Риги.

Благодаря рельефным фотографиям и трехмерным моделям незрячие и слабовидящие имели возможность «увидеть» достопримечательности Риги, а также древние национальные символы Латвии. Более того, во время презентации выставки всем присутствующем также была предоставлена возможность еще больше окунуться в познание рижских достопримечательностей благодаря аудиогиду.

На открытии выставки присутствовала ее автор и руководитель столичного общества Socintegra Мария Кожарина.

Госпожу Кожарину,как опытного руководителя общества, попросили оценить жизнь слабовидящих и незрячих в нашей стране и городе: «Скорее всего, люди, которые не сталкиваются с такими проблемами, скажут, что ничего в этой области не происходит. Точно так же есть незрячие, которые скептически относятся к любым проектам и новшествам. Но я могу сказать: общими усилиями мы меняем эту ситуацию к лучшему! К нашим проблемам стали прислушиваться. Допустим, появляется много рельефной информации по Риге, в том числе и благодаря нашей организации.

Мария Кожарина - руководитель столичного общества Socintegra и автор выставки «Прикосновение»

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Несколько лет назад Мария Иванова – бывший руководитель Общества слепых Даугавпилса, самоотверженная женщина, много десятков лет помогавшая людям, утратившим зрение, кавалер Креста Признания – произнесла удивительно точные слова: «Отсутствие зрения не мешает человеку мыслить и достигать поставленных целей. Слепой человек – равноправный участник общества». Хочется только, чтобы окружающий помнили о том, что эти «равноправные участники общества» все же требуют более внимательного, бережного отношения к себе!

Катрина ОРЛОВА

Фото Юрия Дунайского

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