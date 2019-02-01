Clubs travel проводит розыгрыш Тенерифе

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Фирма Clubs travel работает в Эстонии с 2001 года. За эти годы сотни людей посетили с помощью туристического агенства Канарские острова, Турцию, Грецию. Последние годы стало очень популярны Азиатские направления - курорты Таиланда и Вьетнама.

С 2018 года туристическое агенство Clubs travel проводит опросы потенциальных клиентов в торговых центрах Нарвы, Кохтла-Ярве, Силламяе с целью исследования рынка и привлечения новых туристов. В рекламных целях в 2018 году разыгрывались недели размещения бесплатного проживания в клубных отелях Паттайи (Таиланд) . В 2019 году Clubs travel проведет розыгрыш неделей размещения в клубе на Тенерифе. Если Вы заполнили анкету , то вас могут пригласить на рекламную презентацию семейного клуба , которое проходит в таллинском бюро фирмы Clubs travel.

На мероприятии будут рассказывать о том какие страны можно посетить с турагенством, какие отели предлагаются в этом сезоне . Консультанты покажут каталоги и видеоролики о клубах которые можно посетить в этом году. Обращаем внимание, что для тех кто заинтересуется покупкой тура – на рекламной презентации это можно сделать со скидкой! Для тех же клиентов, кто еще не готов бронировать поездки – будет предложена бесплатная консультация сотрудника бюро.

Клиенты могут задать индивидуальные вопросы о будущих поездках. Получить помощь в бронировании не только клубного отдыха, но и в выборе обычных туристических путевок с эстонскими туроператорами Novatours Teztour Tui Kidy tour Aurinko Muzenidis travel. Агенство Clubs travel предлагает туры всех операторов в одном бюро. Важно отметить , что цена для клиента при этом остается такой-же, как если бы он обратился напрямую к туроператору. Clubs travel имеет агентские договоры со всеми эстонскими туроператорами.

В дополнении к основным услугам в турбюро Clubs travel можно заказать авиабилеты на любые рейсы, оформить визы в Россию Белоруссию Украину и застраховать любую поездку с помощью страховых кампаний Salva и BTA.

Ну и для того, чтобы клиенты с удовольствием ехали в Таллинн , в конце рекламного мероприятия среди присутствующих проводиться розыгрыш призов:

Главный приз – РАЗМЕЩЕНИЕ В КЛУБЕ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА НА ТЕНЕРИФЕ ДЛЯ СЕМЬИ (максимум 3взрослых + ребенок до 11 лет) НА 1 НЕДЕЛЮ.

И ИСПАНСКИЕ ВИНА!

Участвуйте в опросе по туризму в торговых центрах Ида-Вирумаа и выигрывайте!

С условиями акции более подробно можно ознакомиться ЗДЕСЬ

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