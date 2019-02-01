+ Галерея. Нарвская галерея знакомит с творчеством знаменитых эстонских художников

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День рождения Эстонии Нарва отметила в том числе и открытием выставки «Эстонское искусство 100» в нарвской Художественной галерее. И что очень радостно сказать: приобщиться к прекрасному в этот праздничный день 24 февраля поспешило большое количество народа.

Два больших живописных полотна живого классика эстонского искусства Юри Аррака «Варьете» и «Семья» были приобретены нарвской Художественной галереей в 80-х годах прошлого века. Тогда у галереи был бюджет для пополнения своих фондов.

Что, отчасти и неудивительно: ведь, как было широко проанонсировано за несколько недель до открытия, эта выставка представляет уникальную возможность проследить развитие эстонского изобразительного искусства от Августа Янсена до Юри Аррака и Николая Кормашова и увидеть произведения, которые на сегодняшний день считаются хрестоматийными.

В двух залах на первом этаже представлено более 30 живописных работ. В малом зале — период от 1918 года и до начала Второй мировой войны, в большом зале - от 1944 года и до наших дней.

- Мы счастливы дать возможность нар­витянам и гостям нашего города познакомиться с работами таких корифеев, как Вольдемар Ноормяги, Александер Нормак, Эдуард Вербер, Малле Лейс, Энн Пылдроос и другие, чьи имена уже вписаны во все учебники по истории эстонского искусства, - говорит директор нарвской Художественной галереи и городской художник Нарвы Денис Полубояров. - Далеко не каждая художественная галерея провинциального города может похвастаться таким собранием. Большинство представленных здесь работ когда-то уже экспонировались в галерее, но затем ввиду дефицита выставочной площади они были убраны в запасники.

Однако, обещает Полубояров, сформированная ныне выставка получает статус постоянной, и не исключает, что она будет дополнена работами и других эстонских мастеров.

- В целом наш фонд огромен и уникален. И без пре­увеличения, в нем есть настоящие шедевры; взять хотя бы графические листы, датированные XVII веком. В том числе в фондах широко представлено и эстонское искусство. Мы всегда позиционируем Нарву как город пересечения многих культур, как город мультикультурный и многонациональный. Да, такова наша история, и в этом наше богатство. Но при этом хотелось бы представить Нарву еще и как город, с которого начинается Эстония. Вот почему мы предлагаем нашим посетителям открыть для себя, во-первых, эстонскую живопись. Тем более что у нас есть что показать, - говорит Полубояров.

- Есть ли надежда, что когда-то мы увидим если не все, то еще очень многое из запасников галереи? - не могли не спросить мы у директора.

- Надежда есть всегда! - последовал ожидаемый ответ. - Сейчас масштабная реконструкция проходит в Нарвском замке. Со временем Художественную галерею тоже будут ждать и ремонт и реконструкция, а следовательно, увеличение выставочных площадей.

Светлана Зайцева

Фотогалерея: Светлана Зайцева