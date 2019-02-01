Волейбольный турнир становится знаковым событием

Дата публикации: Вчера, 16:15 Просмотрено: 132

Команду Невской спортшколы (в синем) Алексей Богданов считает безусловным лидером. Фото: Сергей Трохачев

Международные соревнования среди юношей 2002-2003 и 2007-2008 гг. р. на призы спортивной школы «Энергия» и клуба «Виктория» с участием 21 команды из Эстонии (Нарва, Таллинн, Валга, Тарту), России и Литвы прошли 15-17 февраля на трех нарвских площадках.

Спортзала «Энергии» (Тал. ш., 30) элементарно не хватило бы для столь плотного графика, рассказал нашему изданию тренер и организатор турнира Алексей Богданов. Поэтому если старшие 9 команд боролись за медали в зале спортшколы, то самые юные 12 команд состязались также и в Нарвском спортивном центре (Раквере, 22д).

Немного личных впечатлений и результаты

Старшие гости из Санкт-Петер­бурга, Пскова, карельской Кондопоги и мурманского «Заозерска» были очень сильны. 15 февраля удалось понаблюдать исключительно красивую встречу между Карелией и Псковом. По нашему мнению, силы были примерно равны, разве что псковитяне оказались несколько выносливее и точнее в перехватах мяча над сеткой. В связи с чем и победили.

В целом неудивительно, что 1-е место досталось первой команде Нев­ской спортивной школы, готовящей кадры для олимпийского резерва. «Серебро» завоевала команда из Пскова, а бронзовыми призерами стали волейболисты из Мурманска.

Нарвитяне, подопечные Алексея Богданова, оказались на 6-м месте из 9. Причины? Ну вот хотя бы одна: идеальный рост волейболиста до 18 лет – это 190 см, считает Алексей Васильевич. А таких пока нет.

В юной возрастной категории первенствовали таллиннцы из клуба Audentes, что, кстати, в переводе с латинского значит «отважные». Гости из литовского Каунаса были вторыми, а команда Алексея Богданова довольно неожиданно стала третьей, что является лучшим результатом в последние годы, подчеркнул завуч спортшколы Константин Вергун.

Здесь же играли наравне с мальчиками и две команды девочек, которыми руководят тренеры «Энергии» Галина Алферова и Виктория Прусакова.

Интересно, что три питерские команды самых маленьких в отличие от старших товарищей оспаривали места лишь в конце таблицы.

Среди лучших нарвских игроков отмечены Леонид Свинкин, Артем Калашников и Илья Леонов.

Те, без кого невозможен турнир

Алексей Богданов специально отметил безукоризненную работу судей. Это были Эха Ноормяги, Татьяна Кечко, Валерия Нилова, Мария Тимофеева и 16-летний Алексей Шилкин, который к тому же играл в своей команде «Энергии»: такое сочетание, как выяснилось, вполне позволительно.

Руководитель Нарвского спортивного центра Андрей Шилин, также инструктор Феликс Оя обеспечили проведение значительного числа игр на двух площадках в большом зале, где обычно проводятся встречи по футзалу.

Турниры данного рода не состоялись бы без активной спонсорской поддержки. Как и ранее, помогли Нарвская горуправа, центры «Фама» и «Астри», завод теннисных ракеток, фирмы «Камины и плиты» и Kalev vesi, предприятие «Фортако», частный предприниматель Дмитрий Матвеев, грузинское кафе «Кахети», обеспечившее награждение всех команд.

Некоторые технические детали

Начнем с главного: для волейбола нужен паркет. Или во всяком случае некое пружинящее покрытие, обеспечивающее прыгучесть игроков. В зале «Энергии» это есть. Но площадки Нарвского спортивного центра предназначены для иных целей, в частности. Там в основании бетон, затем 2-сантиметровый дощатый слой и сверху прорезиненное покрытие, нечто вроде линолеума. Для футзала более чем приемлемо, – там прыгают меньше, отскок мяча не особо важен, – для волейбола – под вопросом, поскольку игроки там падают значительно чаще. Едва ли не каждый второй случай, отметил Константин Вергун: игрок тянется за мячом и... падает!

И тем не менее две площадки в Нарвском спортивном центре фактически спасли волейбольный турнир, который проводился уже в 12-й раз и вполне способен изрядно расширить свою географию. Что особенно важно в преддверие 125-летия волейбола, изобретенного в 1895 году преподавателем физического воспитания американцем Уильямом Морганом.

«Мы приглашаем друзей»

Как формируется турнир? Очень просто, объяснил Алексей Богданов. Прежде всего, это человеческие отношения. «Мы играем в Карелии – приглашаем их к нам» (в Карелии воспитанники Богданова выступают как минимум раз в год). И так далее по тому же принципу. На открытии турнира, чтобы помнили Нарву, каждому без исключения участнику, как спортсмену, так и тренеру, организаторы вручили памятные медали, и таким образом закрепили в сознании образ благожелательного города, где волейбол в чести. Пусть в этом году не смогли приехать команды из Германии, Польши, Латвии. Не беда – есть реальный шанс встретиться с ними в будущем. Потому что алгоритм действий сохраняется – «живое человеческое общение».

В данном случае этот алгоритм поддерживает непосредственно Алексей Богданов, что и отметил в своем приветствии мэр города Тармо Таммисте.

Сергей Трохачев