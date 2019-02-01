Йыхвиская волость стремится установить связи с Питером

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Встреча в Йыхвиской основной Русской школе.

В канун 101-й годовщины образования Эстонской Республики, по приглашению властей Йыхвиской волости здесь побывала делегация Екатерингофского района Санкт-Петербурга.

Помощник старейшины Йыхвиской волости по развитию Макс Каур рассказал, что семь месяцев назад делегация Йыхви по приглашению Института Рерихов ездила в Питер на Всемирный Культурный форум. Там эстонцы познакомились с главой Екатерингофского муниципального округа Санкт-Петербурга Олегом Алексеевичем Смакотиным. Родилась обоюдная идея установить партнерские отношения.

На птичке, которую укрепил на школьном дереве пожеланий Олег Смакотин, написано: «Больше путешествуйте».

- Тогда мы и пригласили делегацию питерцев побывать у нас в канун нашего государственного праздника. В рамках наших возможностей, базирующихся на европейском законодательстве, мы развиваем проекты международного сотрудничества. В рамках европейского проекта «Эст-Рус», действующего между Евросоюзом и Россией, несмотря на различные санкции, мы намерены заключить договор о сотрудничестве Йыхвиской волости с Екатерингофским муниципальным округом Питера. Сотрудничество подразумевается в хозяйственно-экономической, культурной сферах, образовании, но, прежде всего, оно должно быть направлено на восстановление связей между людьми, а через них – на укрепление доверия между нашими странами. У нас уже есть такой договор с городом Кингисеппом Ленинградской области. Например, благодаря проекту «Эст-Рус», наши города смогут создать молодежные научные центры, - сказал Макс Каур.

- Господин Каур, а как такое сотрудничество соотносится с тем, что в Европе нынче стало модным, обвинять Россию во всех тяжких, а вы рассуждаете о сотрудничестве?

- Несмотря на то, что сегодня говорят некоторые политики, очевидно, что мы «обречены» дружить с нашими ближайшими соседями. Мы должны ответственно подходить к будущему, основываясь на мудром опыте своего народа. А он гласит, что с соседями надо жить в мире и согласии. У наших людей – жителей эстонского приграничья, существуют давние, исторически сложившиеся связи с Северо-западом России. У многих эти связи родственные, и разрушить их никому не удастся, как бы об этом не мечтали отельные политики.

Руководители Йыхвиской волости и глава Екатерингофа считают целесообразным заключить договор о дружбе их самоуправлений.

Гости пожелали мечтать и путешествовать

Один из дней своего пребывания в Йыхвиской волости, гости из России посвятили знакомству с эстонской системой образования. В Йыхви они

побывали в государственной гимназии и Русской основной школе, оборудованным по последнему слову современной электроники.

Директор Русской основной школы Ирина Анатольевна Шульгина не без гордости показала гостям классы с трансформирующейся мебелью, компьютерным оборудованием, которому могут позавидовать многие учебные заведения. А кухня в кабинете домоводства для девочек оборудована такой техникой, какой нет даже в некоторых ресторанах Эстонии. Директор подарила гостям книги, в создании которых принимали участие ее ученики.

Ирина Шульгина попросила гостей поддержать школьную традицию – оставить свои пожелания детям. Что же написал руководитель делегации из Питера?

Ирина Шульгина провела экскурсию по реновированной школе.

-Я пожелал детям больше путешествовать. Любое путешествие открывает мир, знакомит с другими людьми, их культурой.

- А в чем вы видите целесообразность заключения договора о сотрудничестве между вашим округом и волостью Йыхви?

- Целесообразность лежит на поверхности: мы во многом схожи, и наше сотрудничество поможет сохранить и укрепить отношения между людьми наших стран.

- Олег Алексеевич, а ведь мы живем в век царствования стереотипов. В Эстонии о России формируют «ужастики», и, наоборот – у вас рассказывают людям страшилки про Эстонию. Дружеские связи помогут разрушению этих стереотипов?

- Я могу сказать, что ни разу на территории Санкт-Петербурга и прилегающих к нему регионов ни разу не слышал от людей, чтобы они рассказывали какие-либо гадости про Эстонию. Может быть, из-за того, что люди, живущие где-то далеко – за Уралом, в Сибири, никогда не были в Эстонии, насмотревшись телевизор, могут нехорошо говорить о вашей стране, но у нас В Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях такого нет. Стереотипов-то, которые нужно разрушать, по большому счету и нет, они надуманы.

Одна из членов делегации из Питера пожелала детями мечтать.

Провожая гостей, директор школы Ирина Шульгина сказала:

- Я очень рада, что нас посетили люди из Санкт-Петербурга – города, в котором часто бывают наши учителя, получая там богатый опыт. Я рассчитываю на то, что отношения между Екатерингофским округом и Йыхви станут долгосрочными, ведь у нас и питерских коллег общий интерес: мы все хотим воспитать образованных, интеллигентных людей. Поэтому, чем больше у нас контактов и связей, тем ближе мы к этой цели. Поэтому обмен друг с другом накопленным опытом идет только на пользу делу.

Старейшина Йыхвиской волости Мартин Репинский уверен в том, что официальный договор о партнерских отношениях между Екатерингофским округом Санкт-Петербурга и северо-восточной эстонской Йыхвиской волостью будет подписан.

- Все к этому идет. Обмен положительным опытом еще никому не вредил. Не надо забывать, что есть европейская программа сотрудничества, оказывающая поддержку таким инициативам. Сотрудничество Европы и России никогда не прекращалось, существует оно и на уровне местных самоуправлений. Все это идет на пользу людям обоих государств.

Евгений Капов

Фото: Евгений Капов