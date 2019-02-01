Нарвские фирмы оказали помощь «Матвейке»

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Ребята показали спонсорам свои лучшие номера, с которыми они уже блистали на международных конкурсах. Фото: Ирина Токарева

В нарвском реабилитационном центре для детей с особыми потребностями «Матвейка» состоялся День друзей, открывшийся яркими выступлениями сразу несколько детских танцевальных пар. На праздник были приглашены фирмы, в течение месяца участвовавшие в благотворительной акции, в результате которой два тренировочных зала для юных танцоров были оборудованы зеркалами.

Руководитель «Матвейки» Рита Тернос сказала гостям: «Хочу поклониться до земли и предпринимателям, и руководителю SA Narva Linna Arendus Софье Хомяковой, которая была инициатором этого проекта: благодаря им осуществлено очень нужное для нас дело, которое мы сами ни за чтобы бы не осилили». Как пояснила Софья Хомякова, дружба и сотрудничество фонда с «Матвейкой» начались еще два года назад, когда впервые в рамках Нарвского энергетического забега в Липовой ямке был организован и забег для ребят с ограниченными возможностями. Он пришелся по душе всем участникам (никто не сошел с дистанции) и постепенно становится доброй традицией.

Месяц Добрых дел - акция, в ходе которой нарвские фирмы оказывают помощь «Матвейке», - по инициативе Narva Linna Arendus проводится уже во второй раз. Как рассказала Софья, в ходе акции салон красоты «Мишель» передал центру средства, заработанные всеми мастерами в течение одного рабочего дня, ресторан «Меретаре» приготовил для ребят пирожные ручной работы. Благодаря этим пожертвованиям в центре весело отметили Новый год - с Дедом Морозом и подарками.

Получили ребята в подарок и новый спортивный инвентарь, и большой набор канцтоваров со всем необходимым для рисования. Но главной целью акции было оборудование танцевальных залов зеркалами. Помощь в этом дорогостоящем деле оказали фирмы Nakro OÜ, Skatkeskus OÜ, Vant AS, Eesti Energomontaaž AS, Fama invest OÜ, Andruse Hulgikaubanduse OÜ, Mishell, Young&Active.

Член правления Eesti Energomontaaž AS Сергей Микрюков рассказал нашему изданию, что ни одну фирму дважды просить помочь не пришлось.

Сергей Микрюков:

- Мы все испытываем огромное уважение и к сильным духом детям, которые прекрасно выступают в ДК «Ругодив», - с их оптимизмом и отличными результатами они могут быть примером для других. И, конечно, важную работу ведут Сергей Середицкий и Рита Тернос, которые не только вселяют в детей веру в себя, но и оказывают поддержку их родителям. Мы с удовольствием помогли центру, не откажемся помогать и в дальнейшем.

Закончился День друзей в «Матвейке» уютным совместным чаепитием.

Ирина Токарева

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