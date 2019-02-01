Программа на русском языке для начинающих предпринимателей – Дизайн-инкубатор в Нарве

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Нарвский мультимедиа-инкубатор OBJEKT в сотрудничестве с Таллиннском Инкубатором творческой экономики проведут в Нарве программу для молодых предприятий в области дизайна – это будет интенсивное практическое обучение для начинающих творческих бизнесменов Ида-Вирумаа, которое поможет создать свою фирму, научиться ею управлять и запустить успешный бизнес. Старт 7 марта.

Обучение пройдет на русском языке. В программе – тренинги, практические работы, персональные консультации с менторами, посещение Таллиннского Инкубатора и представление бизнес-проектов участников. Программа состоит из четырех тематических блоков, каждый из которых приблизит участников к успеху.

На обучение могут регистрироваться команды в составе от одного до четырех человек, которые представляют одну бизнес-идею. Программа нацелена на начинающих предпринимателей в сфере творческой экономики.

Цена: 48 евро / команда

Регистрация – до 2 марта 2019 включительно: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMT5ek0nz2FHiYRHrHwY-bMaoTjJecb8rUjI0SRuViGcyrCQ/viewform?usp=sf_link

Программа:

1 часть

7 марта 14:30-17:45 в Нарве

Основы создания предприятия. Бизнес-модель.

Ментор: Пеэтер Марк

Миссия, видение, ценности вашего предприятия и бренда. Бизнес-модели для разных предприятий.

Какова ваша бизнес-модель?

2 часть

22 марта 14:30-17:45 в Нарве

Клиент и ценностное предложение.

Ментор: Пеэтер Марк

Кто ваш клиент? Какую ценность ваш продукт представляет клиенту? Что для него важно на самом деле? Как это протестировать?

Тестирование вашего продукта на потенциальной аудитории.

Бизнес-модель для вашего предприятия.

3 часть

12 апреля 14:30-17:45 в Нарве

Финансы, себестоимость продукта, налоги, основы ведения бухгалтерии.

Ментор: Пеэтер Марк

Как начать предпринимательскую деятельность.

Расчеты себестоимости продукта.

Возможно ли получить прибыль от данного продукта по данной цене?

Составление базового финансового прогноза.

4 часть

Поездка в Таллиннский Инкубатор креативной экономики.

(Дата будет назначена на первом занятии. Транспорт обеспечат организаторы)

Менторы: Пеэтер Марк, Маргус Альвисте, Ульви Кала, Керсти Тянавсуу, а также консультанты Таллиннского Инкубатора.

Экскурсия в Инкубатор, встреча с предприятиями-инкубантами.

Персональные консультации с менторами.

Участники проекта представят свои бизнес-проекты и получат обратную связь от консультантов Таллиннского Инкубатора.

Менторы:

Пеэтер Марк – ментор Таллиннского Инкубатора креативной экономики, который работал со многими начинающими предприятиями в ходе программы инкубации, консультируя их по различным вопросам от стратегического управления до руководства продажами и экспорта. Он опытный предприниматель, сейчас работающий в области B2B-продаж и маркетинга. В последние годы он сфокусировался на стартапах, в том числе основал фирмы, занимающиеся облачными сервисами, такие как Cloutex и Cloudbee.

Маргус Альвисте – преподаватель и ментор с 20-летним опытом. Его направления – это стратегическое управление, управление изменениями, лидерство. Именно то, что нужно начинающим предпринимателям.

Ульви Кала – глава фирмы Baltic Intertex, которая помогает модным дизайнерам в разработке продукта. 20 лет назад она сама начинала свой бизнес с нуля. В Таллиннском Инкубаторе она дает консультации по разработке дизайна одежды, мотивации и командной работе, планированию времени, успешной коммуникации.

Керсти Тянавсуу – главный бухгалтер Таллиннского Инкубатора и консультант в вопросах основ предпринимательской деятельности, бухгалтерского учета, налогообложения, которая помогла многим участникам программы инкубации понять финансовую сторону организации предприятия.

Проект поддержан Фондом развития предпринимательства (EAS).

Дополнительная информация: Юлия Родина julia@inkubaator.ee