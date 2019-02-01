+ Галерея. Рита Тернос: «Нас не нужно жалеть, мы и наши дети - счастливые люди»

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Сегодня, 22 февраля, состоялась церемония торжественного вручения президентских наград.

В настоящее время в центре проводят досуг около 30 ребят разного возраста.

Рита Тернос, создатель и руководитель нарвского центра для детей с особыми потребностями «Матвейка», в этом году удостоена президентской награды - ордена Красного Креста IV степени. Детей с ограниченными возможностями не нужно жалеть, в них нужно верить и поддерживать во всем - тогда они вырастут полноценными людьми, а не клиентами домов престарелых, полагает Рита.

- «Матвейка» - центр, о котором многие нарвитяне знают. Знают, что назван он в честь вашего сына Матвея, который родился с ДЦП, но сейчас учится в обычной школе, участвует в соревнованиях по танцам на колясках, словом, живет полной жизнью - и не только он, но и многие другие ребята, которые здесь занимаются.

- С чего все начиналось, как родилась идея создать такой центр?

- Спустя четыре года после рождения Матвея возникло понимание, что можно было бы давать ребенку больше. Мне не было достаточно того, что в Нарве есть садик для детей с особыми потребностями и есть реабилитационные центры в Эстонии, куда регулярно ездят родители с особыми детьми.

Должна быть и у наших детей возможность интересно проводить свободное время, играть, общаться - это важно для их развития, для их будущего, в конце концов.

Первоначально я обошла все местные учреждения - Социальный департамент, отдел образования, и везде слышала одно: «Вы первая, кто к нам пришел с таким вопросом». Это вызывало недоумение, поскольку я знала, что в Нарве мы - далеко не единственная семья, где растет ребенок с ДЦП.

В конце концов я поняла, что есть только два варианта: или смириться, или делать все самой. Первоначально при создании центра я исходила из потребностей Матвея, а теперь я учусь и у других детей, других родителей: тому, что и как можно еще сделать для ребят.

- Детский церебральный паралич поддается лечению, возможна ли кардинальная реабилитация?

- По-разному бывает. Кто-то научится самостоятельно держать ложку, а кто-то встанет на ноги и пойдет, да так, что его не отличишь от здорового. Но диагноз и при этом все равно никуда не исчезнет - это болезнь, с которой нужно бороться каждый день, не делая перерывов, и чем больше усилий вложено - тем лучше результат. Очень важно, чтобы ребенок получил как можно больше именно на начальном этапе своей жизни, тогда он сможет ее прожить полноценно, и жизнь его не закончится потом где-нибудь в доме престарелых.

До сегодняшнего дня мало кто видит таких детей в будущем полноценными, и часто приходится слышать: «А на что вы рассчитываете? Вы еще и после девятого класса куда-то хотите?» Да, мы хотим, и все для этого делаем, и знаем - результат будет.

- Как вы относитесь к инклюзивному образованию, это правильный подход - чтобы больные и здоровые дети учились вместе?

- Инклюзия должна быть добровольной с обеих сторон - и со стороны детей с особыми потребностями и их родителей, и со стороны школы, только тогда это будет эффективно.

На примере своего ребенка я могу сказать - в школе нет сейчас таких условий, чтобы дети с особыми потребностями и здоровые дети могли общаться, дружить. Да, когда Матвей приходит в школу и никто не удивляется, что он в коляске или на раме, и он слышит со всех сторон от ребят: «Привет, Матвей!» - это момент позитивный. Но дружить или даже просто общаться в школе с детьми у него нет возможности: зачем другим детям подходить к нему на перемене, когда им хочется побегать, поиграть. У него тоже нет времени к ним подойти - нужно собрать учебники, перейти в другой класс - на это уходит вся перемена. Конечно, можно было бы перемену сделать дольше, можно было бы поставить кучу поручней в коридорах, чтобы было легче передвигаться... Но это же нужно заморачиваться, думать об этом...

Если говорить совсем жестко - инклюзия в школе сейчас невозможна потому, что в наших детей никто не верит. Не верит в то, что у них есть будущее, что они могут научиться всему.

Рита Тернос CV Родилась и выросла в Калласте, родной язык - эстонский, но училась в русской школе. По первому образованию - почтовый работник, по второму - экономист. В Нарву переехала в 26 лет, работала вначале на почтамте, а затем в Нарвской больнице экономистом по медуслугам. Центр «Матвейка» был задуман в 2011 году, открыт в 2012 году, работал вначале на Линда, 4, а с этого года переехал в помещение бывшего детсада на Мыйза, 1. В настоящее время здесь проводят досуг около 30 ребят разного возраста, в центре есть различные кружки, также 15 человек посещают тренировки, где занимаются инклюзивными танцами. У Риты пятеро детей, муж - Сергей Середницкий, много лет был тренером детской футбольной команды, а сейчас работает с детьми в центре «Матвейка».

- И это, наверное, тот момент, который больше всего ранит?

- Да, это очень обидно. Есть такой ярлык, который педагоги вешают на родителя особенного ребенка: «Вы чересчур любите своего ребенка и не можете его объективно оценить». Но мы-то видим, что ребенок - умный, что у него хорошая память.

Вообще ребенок, которому с рождения приходилось преодолевать столько трудностей, развивать в себе волю, трудолюбие и так далее - может быть даже мудрее своих сверстников. Кто знает, может быть, он в будущем станет хорошим психологом или врачом?

А нам говорят: «С вашей-то математикой - и в десятый класс?» Конечно, и школу можно понять - там свои давно сложившиеся правила и методы работы, и вдруг все это менять, ради кого? Ради нескольких особенных детей?

Трудностей с образованием много, приходится биться, доказывать. Отчасти и поэтому Матвей у меня довольно публичный ребенок, и мне легко именно на его примере что-то показать и, возможно, придать смелости другим родителям. Думаю, многие еще до нас не дошли, может быть, даже не слышали о нас.

- Но, те, чьи дети у вас занимаются, очень довольны их прогрессом, тем что они здесь делают уроки, рисуют, поют, и даже танцуют...

-- Это в первую очередь заслуга их родителей. Мы лишь создаем среду, в которой дети - успешны, равны, поддерживают друг друга.

У нас сейчас четверо танцуют на колясках, остальные - на своих двоих, но у большинства - тяжелая и глубокая степень инвалидности. Мы говорим об этом только потому, что их никуда не брали, а у нас они - международные призеры.

- Как вы вообще вышли на эти танцы на колясках?

- У нас был юбилей, центру исполнилось пять лет, и мы пригласили друзей - такую же организацию из Санкт-Петербурга. Они приехали и в качестве подарка дали выступление: две девочки-близняшки станцевали на колясках. В России это дело очень развито, а для нас было открытием. У нас Матвей очень любит спорт, и его брат и сестра всегда занимались спортом, но его самого не брали никуда.

С другой стороны, соревноваться с обычными детьми, наверное, не так уж весело - должен быть азарт, желание победить, а это возможно, только когда дети на равных. Поэтому мы ухватились за эту возможность, и сейчас с нашими детьми занимаются лучшие тренеры по инклюзивным танцам, они специально приезжают к нам из Санкт-Петербурга.

Для детей с ДЦП занятия физкультурой - не такое уж удовольствие, многие движения вызывают боль, и очень здорово, когда эти занятия можно превратить в игру, в удовольствие - и так происходит во время танцев.

Самый большой прогресс у Матвея - с первого сентября он ходит по школе на раме - такой специальной опоре, и расстояния, которые он может на ней пройти, уже гораздо больше, чем раньше.

- Кто вас поддерживает?

- Изначально и довольно долго это были только друзья семьи и мой старший сын, который живет отдельно, но очень любит своих братьев и сестру. Он помогал нам с самого начала и делает это до сих пор - например, когда город объявил аукцион на аренду здания на Мыйза, 1, именно он помог нам материально, чтобы мы могли участвовать в этом аукционе.

Потом нас поддерживала и пресса, несколько раз проводились акции в нашу поддержку, их было довольно много. Но я хочу подчеркнуть, что все пожертвования, которые для нас собирали, всегда шли на вполне конкретные вещи.

К, примеру, Рождественский благовест, который проводило в нашу поддержку Радио-4, помог собрать рекордную сумму пожертвований - 23 тысячи евро, и мы приобрели на них подвесную тренажерную систему для неходячих детей - два ребенка могут надеть специальные жилеты и с помощью этой системы встать на ноги, делать развивающие упражнения. Это дает новые возможности, и, по-моему, в Ида-Вирумаа такая система есть только у нас.

Другие жертвователи собрали нам деньги на поездку на соревнования в Москву - дети поехали и выиграли.

Без поддержки у нас не было на все это никаких шансов - мы такие бедные, что у нас вообще никогда ни на что не было никаких шансов. Но мы всегда озвучивали свои идеи и всегда в конечном итоге их осуществляли. Есть и другие планы, их много, и надеюсь, их тоже со временем осуществим.

Поддержка, любая - очень важна. Например, я сижу уставшая, в стрессе, и вдруг звонок: «Можно мы придем, организуем для ваших ребят такое-то мероприятие?» Открывается дверь, заходит женщина с коробкой печенья: «Можно ваших ребят угостить?»

- Но, наверное, как и в любой работе, в вашей много подводных камней и трудностей?

- Да, я иногда и расстраиваюсь, и плачу, и в стрессе пребываю, но то, что у нас есть, меня делает просто счастливой. Иногда иду по центру и вижу: тут кто-то играет, тут обедают, там делают уроки, в другом углу кто-то играет с кошками - и я понимаю, что у детей это важное место есть. Если вернуться на семь лет назад, то у меня не было такого места, куда я могла бы привести своего ребенка, оставить его там, доверить другим.

Я его доверяла садику, но часто бывало так, что прихожу и вижу - все гуляют, а он привязан к коляске - тяжелый ребенок, и никто его не посадит хотя бы в песочницу - мол, его затолкают, ударят, у нас спины болят его таскать.

- А что вас поддерживает изнутри?

- Я считаю себя счастливым человеком, хотя знаю, что принято таких, как я, жалеть. Один старый знакомый, узнав, что у моего ребенка ДЦП, даже так сказал мне: «Соболезную». Но я себя несчастной не чувствую. Мой ребенок любит других людей, любит учиться. Да, он никогда не ходил, но у него есть эта цель - научиться ходить. Он счастливый ребенок, а мы - счастливые родители, у которых много друзей и вообще добрых людей, которые поддерживают и помогают.

И тут для сочувствия нет вообще никакого повода. Конечно, есть родители, у которых все хуже, чем у нас, но я уверена, что и они находят поводы для счастья. А если не находят, если просто чувствуют, что всю жизнь «несут крест», то мне очень жалко таких родителей.

Комментарий мамы

Ирэна Абдукаримова, мама 11-летней Алисы, которая посещает «Матвейку»:

- Для Алисы заниматься танцами - большое счастье. И для нас тоже. Видеть, что твой ребенок выступает и в это время его коляску никто не замечает - все смотрят с восхищением на танец - это просто здорово. И нас пригласили 23 февраля участвовать в концерте в «Ругодиве» вместе с другими коллективами, а в мае мы едем в Сочи на международные соревнования.

Ребята чувствуют, что они чего-то стоят, что они могут удивить и порадовать других, это чувство для них - очень важно.

Ирина Токарева

Фотогалерея: Ирина Токарева