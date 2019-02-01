Национально-культурным обществам Нарвы придется ждать принятия допбюджета

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В этом году националь­но-культурные общества Нарвы получили из городского бюджета такую же сумму, как и в прошлом году - 8 тысяч евро. Вопрос о дополнительном финансировании пока остается открытым.

Подавляющее большинство национально-культурных обществ Нарвы несколько лет назад перебрались в Дом народов на ул. Креэнхольми, 25. Фото: архив «ВП»

На заседании 14 февраля комиссия по распределению поддержки проектов национально-культурных обществ распределила выделенные средства между 24 ходатаями, различными городскими НКО. Суммы поддержки – разные, но остались на уровне прошлых лет. В комиссию вошли представители Отдела культуры Виктория Лутус и Дмитрий Вергун, депутаты городского собрания Владимир Мижуй и Владимир Бутузов, а также директор ДК «Ругодив» Елена Калядина.

Заместитель заведующей Отделом культуры и член комиссии Дмитрий Вергун пояснил:

- Комиссия распределила только те средства, которые уже выделены в городском бюджете, принятом в декабре прошлого года. На сегодня это 8 тысяч евро. Если городское собрание найдёт возможность еще выделить средства в дополнительном бюджете (ближайший – в марте-апреле), то наша комиссия опять соберется и распределит эти деньги. Проблема, с которой национально-культурные общества обратились к городским властям, известна, мы обсуждали её также и на нашей комиссии и надеемся, будет решена положительно.

Напомним, что в январе восемь представителей нарвских национально-культурных обществ обратились к председателям трех комиссий городского собрания с просьбой увеличить размер субсидий для национально-культурных обществ в связи с резким ростом стоимости аренды в Доме народов (Креэнхольми, 25) или снизить стоимость аренды. В обращении отмечалось, что после переезда в Дом народов арендная плата за три года выросла на 60-85%, и выделяемая субсидия уже не покрывает даже расходы обществ на аренду городского имущества.

Ранее председатель горсобрания Нарвы Ирина Янович говорила в комментарии rus.err.ee, что в настоящий момент ничего меняться не будет, так как бюджет на 2019 год уже утвержден, а общества не представили свои соображения в период обсуждения бюджета. Однако она обещала, что обращение национально-культурных обществ рассмотрит комиссия горсобрания по культуре.

Председатель белорусского общества «Сябры» Людмила Аннус прокомментировала ситуацию так:

- Мы очень рассчитываем на то, что депутаты согласятся выделить дополнительные средства в дополнительном бюджете на нужды обществ. Замечу, что мы не обращались к городским властям до принятия бюджета в ноябре 2018 года, так как надеялись, что рост аренды в 2019-м остановится, тем более что все председатели писали по этому поводу ходатайства. Однако, получив в январе договора с новой суммой оплаты, нам ничего не оставалось, как писать новое ходатайство о помощи. Хотелось бы также получить приглашение от комиссии по культуре на заседание, где будет рассматриваться наше обращение, тогда мы бы имели возможность напрямую ответить депутатам, если у них возникнут вопросы.

Софья Боборенко