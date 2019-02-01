Стоит ли форсировать смену вывесок?

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Вопрос о переименовании нарвских улиц Даумана и Тиймана, о котором не первый раз упоминало наше издание, заставляет пристальнее вглядеться в надлежащие страницы истории, чтобы аккуратно взвесить все «за» и «против».

Эти руководители Эстляндской трудовой коммуны, в ответственности которых нет сомнений - (слева направо) Х. Пегельман, Я. Анвельт, О. Рястас, Й. Кясперт, М. Тракман, К. Мюльберг и А. Вальнер, - были расстреляны в СССР в 1937-1938 годах, кроме Анвельта, умершего во время следствия. Фото: kommersant.ru

Некоторое время назад на заседании комиссии по городскому хозяйству главный архитектор и докладчик по данной теме Иван Сергеев, отвечая на вопрос депутата горсобрания Алексея Мяги о том, какие ещё улицы, кроме вышеуказанных, намечены к переименованию, ответил, что «таких улиц нет».

Депутат, однако, считает, что предварительный список имеется. Основание – рабочая ссылка на старую домашнюю страницу Департамента архитектуры и городского планирования: vana.narvaplan.ee/tanavad.htm. Если по ней пройти, откроется перечень нарвских улиц. «Кликабельными», то есть, уточнил Алексей Мяги, вызывающими всплытие информации о человеке, именем которого они названы, являются лишь некоторые, а именно:

Albert-August Tiimanni tanav 10.07.74 otsus 256 (endine Soldino tn);

Aleksei Juhhanovi tanav;

Ancis Daumani tanav 16.11.83 otsus 380;

Arsenti Bastrakovi tanav;

Igor Grafovi tanav;

Mihhail Gorbatsi tanav;

Mihhail Maslovi tanav 24.10.78 otsus 292 (endine Ravi tanav).

Есть ли основания убрать из памяти конкретных людей?

Алексей Мяги убежден в том, что материалы по каждой из перечисленных улиц подготовлены Департаментом архитектуры уже давно. Иван Сергеев, со своей стороны, в беседе с нашим корреспондентом отметил, что переименований, за исключением улиц Тиймана и Даумана, не планируется, а всплывающая информация содержит лишь краткие биографические данные, в чем легко убедиться на практике. К тому же, у департамента есть и актуальная страничка, которую можно использовать и на которой видно, что «кликабельными» являются около половины названий улиц.

Как бы то ни было, давайте на всякий случай запомним имена людей, в честь которых названы некоторые улицы. Алексей Семенович Юханов, Арсентий Михайлович Бастраков, Игорь Александрович Графов и Михаил Михайлович Горбач – военно­служащие Красной армии, погибли в одном и том же 1944 году в боях под Нарвой и в ее окрестностях, все посмертно удостоены званий Героев Советского Союза. И если Закон о на­именованиях запрещает увековечивать память тех, кто воевал против Эстонской Республики, то в данном случае повод отсутствует: эти люди боролись с нацистской Германией.

Знаменитый педиатр, академик Михаил Степанович Маслов (1885-1961) – уроженец Нарвы, окончил здесь классическую гимназию, затем Санкт-Петербургскую Военно-медицинскую академию, где позднее, после Первой мировой войны (когда он был начальником госпиталя), возглавлял кафедру детских болезней. М.С. Маслов – автор более 200 трудов, создатель научной школы, откуда вышли 10 докто­ров и 46 кандидатов медицинских наук. Правда, он еще имел звание генерал-майора медицинской службы, но это, согласимся, не аргумент для возможного переименования.

Страница 26 из упомянутого в статье документа. Различимы подписи Эллека и Леппика под списком находящихся в бегах лиц, чьи сбережения и имущество конфискованы. Фото: Алексей Мяги

Какая информация есть о Даумане и Тиймане

Прежде всего в архивном материале «Эстляндская трудовая коммуна. Нарвский уезд. Списки арестованных Нарвского отдела по борьбе с контрреволюцией. (Партархив, фонд 28, опись 28-1, ед. хр. 628)», который представил городской секретарь Антс Лийметс, под расстрельными списками подписи двух большевиков – латыша Анса Даумана (правильнее Ансис Дауманис, 1885-1920) и эстонца Альберта Августа Тиймана (1889-1942) отсутствуют. В «википедии» на эстонском языке (et.wikipedia.org) также нет данных об их участии в расправе над мирным населением.

А что же есть? Отмечено, что «Анс Дауман был в 1917 году выбран сначала мэром города Нарвы, после этого - председателем Нарвского городского собрания. В 1918 году после начала немецкой оккупации в Эстонии стал руководителем партизанского движения (et.wikipedia.org/wiki/Ants_Dauman)». Это – все. Далее: «другой деятель Альберт Август Тийман во время Эстляндской трудовой коммуны работал председателем исполнительного комитета Нарвы (et.wikipedia.org/wiki/Albert_Tiimann)». По сути, замечает в связи с этим Алексей Мяги, Тийман был руководителем городской управы или, по-нашему, мэром города, информации о том, что он принимал участие в расстрелах, также нет.

Положительный момент

В какой-то степени Дауман даже способствовал расширению Эстонской Республики. В статье, опубликованной в газете «Виру Проспект» от 13.12.2017 (prospekt.ee/narva_linn/8281-v-narve-sobirayutsya-pereimenovat-dve-ulicy-daumana-i-tiymana.html), читаем: «Есть мнение, что именно благодаря А. Дауману Нарва стала частью Эстонии (до этого город территориально относился к Петербургской губернии). На просторах интернета можно найти информацию, что, опираясь на решение городского совета, Нарвская городская управа направила 14 ноября 1917 года в Петроград заявление, сопровождаемое личным посланием городского головы А. Даумана, в котором содержалась просьба выделить Нарву (вместе с Ивангородом) из Ямбургского земства (уезда) и присоединить к Эстляндской губернии. Однако Антс Лийметс, ссылаясь на мнение иных историков, утверждает, что все эти процессы начались несколько ранее, и личной заслуги Даумана в них нет».

Относительно «просторов интернета» можно привести достаточно серьезную публикацию на сайте «Моя Эстония» под заголовком «Антс Эрнестович Дауман – как Дауман возвращал Нарву Эстонии», где, кстати, отмечено, что уже 17 ноября пришел положительный ответ из Совнаркома за подписью В.И. Ленина (myestonia.ru/publ/31-1-0-119).

По поводу того, что «процессы начались несколько ранее» – в принципе верно. Действительно (читаем далее в статье): «После Февральской революции, когда Россия стала республикой, встал вопрос об эстонских границах и воссоединении Нарвы с Эстляндской губернией». Но: «Дело получило довольно быстрый ход лишь при новой власти, после падения Временного правительства». Так что заслуга латышского политика, резко ускорившего ход истории, налицо.

Теоретически Дауман мог воевать против эстонской армии на рубеже 1918-1919 годов, так как ранее сформировал Нарвский полк Красной гвардии. Но даже если и так, он, будучи офицером еще царской армии, все-таки сражался в бою, да и погиб в бою – позже, на польском фронте.

Действующий при Министерстве финансов Совет по географическим названиям в середине марта соберется для того, чтобы обсудить ситуацию с возможным переименованием нарвских улиц Тиймана и Даумана.

С соответствующим предложением к совету обратился Департамент архитектуры и городского планирования Нарвы.

Кто же несет ответственность?

Председателем Нарвской Чрезвычайной комиссии по борьбе с контр­революцией во время пика деятельности Эстляндской трудовой коммуны на рубеже 1918-1919 годов был некто Эллек. О нём можно прочитать в большой статье «Коммунарва. Как 100 лет назад Эстония не стала советской» Алексея Алексеева, опубликованной 1 декабря 2018 года в газете «Коммерсантъ» (пользуемся случаем поблагодарить члена комиссии по городскому хозяйству Владимира Джежело за предоставленную ссылку с текстом статьи). Здесь отмечено, в частности, что именно Оскар Эллек 8 января 1919 года подписал справку о расстреле священнослужителей Александра Павлиновича Волкова и Дмитрия Степановича Чистосердова, а также «добровольца-белогвардейца» Вячеслава Владимировича Корсакова, причем без всякого суда.

Пытливые любители истории могут заглянуть в автобиографию уроженца Таллинна Оскара Генриховича Эллека (1875-1933), опубликованную в сборнике «Воспоминания членов СПБ Совета рабочих депутатов» (Ленинград, 1926, факсимиле есть в интернете), естественно, не содержащую вопиющих фактов.

Зато в эстонской историографии этот товарищ документально заклеймен как уничтожитель 53 человек в течение недолгого правления Эстляндской трудовой коммуны (См.: Taavi Minnik «Vana bolseviku» portree. Seikleja, bandiit, veriste katega tsekist, Kominterni agent – eestlane Oskar Ellek». arvamus.postimees.ee).

Подписи Эллека, а также секретаря Леппика (его личность пока установить не удалось), имеются в выше­упомянутом архивном документе, причем, как по-эстонски, так и по-русски, например, в сопровождающем письме, согласно которому в Ямбургскую ЧК из Нарвы в январе 1919 года было направлено 27 «арестантов, заложников и белогвардейцев».

Каковы дальнейшие шаги?

На заседании комиссии по городскому хозяйству было принято, видимо, единственно возможное с точки зрения логики решение – обсудить вопрос о переименовании во всех комиссиях городского собрания прежде, чем представить его на обсуждение депутатам.

Нелишне здесь напомнить, что, строго говоря, инициатором переименования улиц выступило общество Vana Narva Selts еще в 2004 году, как сообщил нашему изданию Алексей Мяги. Но с июня 2012 года, уточнил он, эта организация в Коммерческом регистре не числится. Другое дело, что комиссия по названиям гор­управы вернулась к этой теме и на заседании 25 октября прошлого года выдвинула конкретные предложения по переименованию улиц Даумана и Тиймана («НГ» от 28.12.2018).

Как подчеркнул Иван Сергеев, вопросы такого плана решаются коллегиально, к тому же в законе содержится требование общественного оповещения в случае планов переименования улиц. Проект решения по переименованию улиц Тиймана и Даумана был вывешен на городском сайте на публичное обсуждение еще с 22 ноября по 7 декабря прошлого года, соответствующие объявления были даны в газеты, где публикуется официальная информация. Для обеспечения надлежащей ясности Департамент архитектуры и городского планирования запрашивает у соответствующих инстанций дополнительные исторические материалы.

Сергей Трохачев