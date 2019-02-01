«Дух Нарвы» призывает к восстановлению исторического облика города

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13 февраля в Нарвском колледже был продемонстрирован фильм «Дух Нарвы», созданный Нарвским медиаклубом и посвященный 75-й годовщине бомбардировки города. Героем этой документальной ленты стал известный архитектор и реставратор Фреди Арманд Томпс, отметивший в минувшем году свое 90-летие и выступивший по окончании сеанса перед собравшимися зрителями. Господин Томпс предложил свое оригинальное видение реконструкции города.

Фреди Арманд Томпс убежден в том, что даже подвалы старинных зданий способны вызвать интерес у туристов. Фото: Сергей Трохачев

Два основных впечатления, признается с экрана Фреди Томпс, определили всю его дальнейшую жизнь. Родившийся в Кохала в 1928 году, он впервые побывал в Нарве 11-летним ребенком, то есть до войны. Второй приезд состоялся в 1947 году, и это было страшное зрелище, потому что молодой человек застал тотальные руины, образовавшиеся после Нарвской наступательной операции 24-30 июля 1944 года, а возможно, и ранее, после мартовских авиационных налетов, когда Нарву, по словам руководителя Нарвского общества охраны памятников старины Юри Тыниссона, ночью «бомбили около двухсот самолетов», а днем город постоянно обстреливали из пушек». Все увиденное резко повлияло на решение Фреди Томпса стать не только архитектором, но и реставратором.

Можно ли рассмотреть прежний вид города?

Пока в нашем распоряжении только макет Старой Нарвы – удивительное творение замечательного мастера Федора Шанцына, которое до сих пор не обрело стационарного пристанища и уже достаточно давно практически скрыто от заинтересованных посетителей, о чем в фильме повествует короткий эпизод.

Страсти по макету не чтобы являются отдельной частью фильма, но скорее образуют крайне значимый информативно-визуальный ряд, перемежающийся кадрами пребывания в Нарве президента Керсти Кальюлайд и комментариями по этому поводу жителей Нарвы. Что же касается непосредственно макета, то зафиксированные в фильме выступления руководителя Нарвского симфонического оркестра Анатолия Щуры, директора Нарвского музея Иво Пости, писательницы Сильвии Ильменской, журналиста Рейна Сикка и многих других на встрече с руководителями горуправы осенью прошлого года в Нарвском колледже содержали немало критических замечаний по адресу властей, однако взвешенных предложений о пространстве для размещения макета не прозвучало. А хотелось бы, подчеркнул участник встречи и главный архитектор города Иван Сергеев, иметь не только «абстрактные общие идеи», но выражение готовности участвовать в определенных работах.

Реставрация Старой Нарвы возможна

И таких работ немало, рассказал собравшимся по окончании фильма Фреди Томпс, который, начиная с 1960-х годов уже многое сделал по части реставрации нарвского замкового комплекса и Ратуши и сейчас преисполнен множеством идей, в частности, по поводу восстановления домика Петра Великого. Это здание, полагает Фреди Томпс, следовало бы восстановить в первую очередь, тем более, что более логичного места для макета Старой Нарвы, пожалуй, не придумать. Общее же основание самое простое: аналогичный домик в таллиннском Кадриорге стабильно привлекает туристов, а это – деньги. В данном случае уместно заметить, что в «Программе развития Нарвы на период 2008 – 2021 гг.» номером 86-м как раз и предусмотрено восстановление этой исторической постройки, которое должно начаться в этом году, а завершиться в 2021 году за счет городского бюджета, на что потребуется в общей сложности 1600000 евро.

Кроме того, если учесть, что, по словам Мадиса Туудера, который в статье 2015 года, будучи тогда старшим инспектором по охране памятников старины Нарвской горуправы, отметил, что «в Старой Нарве сохранилось всего 19 довоенных зданий», объем реставрационных работ вовсе не кажется столь уж значительным.

Что осталось за кадром?

Если фильм приурочен к 75-летию разрушения Нарвы, было бы естественно ожидать от авторов хоть краткого исторического экскурса. Кто в высшем эшелоне советского руководства отдал приказ о бомбардировке? Надо полагать, командующий Ленинградским фронтом маршал Л.А. Говоров. Кто непосредственно осуществлял операцию, приведшуюк фактической ликвидации города? Официально это командующий 2-й ударной армией генерал-лейтенант И.И. Федюнинский и командующий 8-й армией генерал-лейтенант Ф.Н. Стариков, которых поддерживали 13-я воздушная армия во главе с генерал-лейтенантом авиации С.Д. Рыбальченко, а также часть сил Балтийского флота адмирала В.Ф. Трибуца. Кроме того: рассматривались ли советским руководством иные варианты уничтожения нацистского плацдарма (а это все-таки 5 дивизий и 2 моторизованные бригады группы армий «Север») на территории города? Скажем, использование специально обученных диверсионных групп? Сюжеты такого рода могли бы стать захватывающими.

Нужен следующий фильм

Вопросы справедливы, заметил в беседе с нашим корреспондентом один из создателей фильма, член Нарвского медиаклуба Сергей Цветков, участвовавший в создании фильма о нарвском «лагерном кладбище», который победил на конкурсе документального кино в Торонто (см. подробнее «НГ» от 7.11.2018). Но в таком случае это будет совсем другой фильм. И таковой может создать медиаклуб – новая общественная организация, существующая 4 года при финансовой поддержке Британского Совета.

Потенциал у клуба более чем серьезный. Руководитель, профессор Тартуского университета Маарья Лыхмус, намечает и курирует основные направления, оператор Марина Корешкова удачно справляется и с монтажом, сам Сергей Цветков, между прочим, по основной специальности физик, выпускник знаменитого ленинградского Политеха, также снимает, но кроме того организует весь процесс, расставляет субтитры, занимается тем, что именуется postproduction, то есть продвижением конечного продукта. Эти три человека и сняли фильм «Дух Нарвы», став таким образом свое­об­раз­ным коллективным сценаристом и режиссером.

В ближайших планах медиаклуба – расширенная версия фильма о лагерном кладбище, который для Торонто был сокращен до 7 требуемых минут. Есть очевидцы тех событий, рассказал Сергей Цветков, которые сумели выжить в чудовищных условиях и готовы донести до нас скорбную правду.

Что же касается фильма, собравшего почти полную аудиторию в Нарвском колледже, то рассказ Фреди Томпса о до- и послевоенной Нарве, безусловно, поучителен и в конечном итоге сосредотачивает наше внимание на единственном зримом фрагменте истории – макете Старого города, который является ориентиром для будущих реставрационных работ и нуждается в немедленной заботе горожан.

Сергей Трохачев