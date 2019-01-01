Если не Культурная столица, то хотя бы Культурная провинция? И уже сейчас - местная фабрика троллей

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В интернет-пространстве (в большей степени в социальной сети Facebook) сегодня идет активное обсуждение ситуации, сложившейся вокруг участия (или не участия) Нарвы во втором этапе конкурса на титул Культурной столицы Европы 2024. Предлагаем нашим читателям познакомиться с мнениями некоторых нарвитян.

Foto: Narva Linnavalitsus

«Дальнейшее кандидирование - напрасная трата денег»

Иван СЕРГЕЕВ, главный архитектор Нарвы:

- Времени у нас осталось 5 месяцев (срок подачи заявки — 1 августа), а объем работы, которую необходимо проделать, колоссален. Что бы мы ни делали, поверьте, мы просто банально не успеем. Думать, что мы справимся «своими силами», с одной стороны, нереалистично, с другой стороны, в корне неверно: ведь именно сотрудничество с соседями, страной и Европой в целом является как одним из смыслов данного мероприятия вообще, так и одним из критериев, по которому заявка от города будет в результате оцениваться Европейской комиссией.

Во-первых, гордое «сделаем сами» - это очередной шаг в сторону изолированности города и сигнал для потенциальных партнеров, что мы не заинтересованы в сотрудничестве с ними. Такой подход скорее вредит, чем улучшает нашу ситуацию, не только с точки зрения конкурса Культурной столицы, но и с точки зрения развития города вообще. В конце концов, учитывая уровень подготовки Тарту и тех ресурсов, которые город на них тратит, даже если мы доползем каким-то образом до финиша, то победа нам не светит.

Во-вторых, я призываю осознать, что нынешний момент по-своему прекрасен. Он напоминает ситуацию в семье, когда все в конце концов выговорились, вылили все, что накопилось на душе, и теперь можно продолжать жить дальше. Очищенными и обновленными.

В-третьих, несмотря на утверждения некоторых лиц, что у Нарвы была довольно слабая заявка, говорю: у нас была сильная предварительная заявка.

Могу заверить вас в этом как человек, участвовавший в ее составлении и лично защищавший ее перед Европейской комиссией 23 октября. К Тарту, кстати, тоже были претензии. Да и вообще ни один процесс не идеален, но Нарва прошла во второй тур конкурса наравне с Тарту.

В целом мы — Нарва — за прошедший год очень многого достигли. В качестве побочного, но далеко не случайного эффекта вступления Нарвы в состязание за титул Культурной столицы у Нарвы было самое активное лето за прошедшие годы: в городе никогда столько всего не происходило, о Нарве никогда столько позитивного не говорилось и не писалось, никогда не было такого интереса к нашему городу со стороны политиков, инвесторов, а поток туристов прыгнул на самый высокий уровень за последние 17 лет.

Наши партнеры по предварительной заявке — Хелен Силдна, с ее командой Shiftworks, Марис Хеллранд и Рагнар Сиил — проделали колоссальную работу, включив в игру все свои ресурсы, и эффект этой работы невозможно переоценить, если посмотреть на конкретные результаты прошлого года.

В общем и целом очевидно, что мы что-то сделали правильно. На самом деле, учитывая ресурсы (человеческие, временные, финансовые), я думаю, мы даже перевыполнили план. Такого в Нарве раньше не было никогда. Ну, может, только в XVII веке, когда мы тоже почти стали столицей.

А дальше-то что?

Мне представляется, что дискуссия, которая возникла вокруг Культурной столицы в последние несколько недель, крайне полезна, так как вскрыла определенные нарывы: сбои в коммуникации между народом и властью, а также между отдельными ветвями нарвской власти. Это сигнал всем нам: и горуправе (частью которой я сам являюсь), и горсобранию, и горожанам.

Однако, я убежден, что на данном этапе продолжение словесной перестрелки деструктивно и ведет нас в никуда. Скорее, это нивелирует полученные ранее дивиденды и ссорит окончательно стороны, которые, на самом деле, очень многого вместе достигли. Пора остановиться.

Для меня лично на перспективах выигрыша Нарвой титула Культурной столицы Европы 2024 года поставлен крест. С моей точки зрения, дальнейшее кандидирование именно на этот титул и тем образом, который был предложен, это напрасная трата денег. Надо искать новый вектор.

А что с подписями? Для меня подписи — это знак, что прямая демократия — реальность и что жители могут и должны озвучивать свои интересы. В изменившейся ситуации надо понять, как конструктивно использовать эту возникшую энергию. А это, на мой взгляд, возможно только через диалог.

Потому, думаю, необходимо собрать открытое для всех желающих совещание с участием горсобрания, горуправы, представителей #MyNarva2024

(инициативы, которая убедительно продемонстрировала общественный интерес жителей к теме Культурной столицы и проделала в очень короткий срок гигантскую разъяснительную работу) и обсудить, что же мы можем вынести из всего этого и как использовать высвободившуюся в течение последних пары недель энергию на благо нашего города.

Что, с моей точки зрения, конкретно мог бы сделать город (и я лично готов участвовать в этих действиях, как могу). Во-первых, стоит составить стратегию вовлечения, как это сделано в некоторых других самоуправлениях, чтобы была сформирована конкретная политика участия горожан в решении городских вопросов. Не формальная (ведь закон это и так предусматривает), а настоящая стратегия, которую потом должны будут взять на вооружение все ветви местной власти (да, включая и отдел архитектуры).

Во-вторых, следует довести до конца составление новой стратегии развития сферы культуры Нарвы. Концепция этой стратегии уже была составлена в рамках подготовки предварительной заявки, надо просто продолжить работу.

В-третьих, 75 тысячами, которые уже выделены в бюджете на подготовку заявки, можно было бы поддержать ту же Vaba Lava Narva и другие, заслуживающие внимания инициативы, например, Центр свободного творчества. Наши дачники и лодочники тоже вполне достойны поддержки и признания созданной ими целой субкультуры дач у нас в городе через «Дача фест» и так далее.

На мой взгляд, возникший момент полон потенциала и может изменить наш город к лучшему. 1000 подписей людей, которые отдали свои голоса за лучшее будущее в этом городе, - этим нельзя пренебрегать.

«Мы забыли о наших партнёрах»

Юрий Рауд, депутат Нарвского городского собрания:

- Согласен с тем, что сегодня титула Культурной столицы Европы мы оказались недостойны и недостойны даже потенциального аванса на 2024 год. Но я не согласен с тем, что надо «проехать» сегодняшнюю ситуацию. Считаю, что надо назвать вещи своими именами, надо знать виновных и то, как мы ... упустили этот шанс. Конфликт начался с обвинения от лица городской власти в вымогательстве и шантаже. Но, как я понимаю, абсурдность обвинения в том, что фирма не просила себе денег, фирма заявила, что кроме того, что она за выделенные деньги сделает формальную заявку, город должен и САМ тоже выполнить вполне конкретные действия, обязательные для города-кандидата, и на них должен будет выделить и потратить дополнительно свои средства. А без этого даже идеально сделанная 100-страничная книга будет недостаточной. Вот и всё „вымогательство», вот и весь „шантаж». К сожалению, наши руководители из горсобрания сумели за две недели не просто дистанцироваться, а публично противопоставить себя ВСЕМ возможным партнёрам - городской управе, горожанам, активистам.

Кто-то, собирая подписи, оказался у них обманщиком, кто-то, видимо, дебилами, неспособными понять, под чем подписываются, кто вёл всю предварительную заявку первого этапа - лентяями и бездельниками.

А ещё мы забыли о наших партнёрах из Раквере, из Питера, из Усть-Нарвы, ведь они мечтали вместе с Нар­вой стать частью Культурной столицы. А их усилия, мечты и надежды куда? С ними и сейчас никто ничего не обсуждает, потому что даже в Нарве ещё никто ничего не решил за эти несколько недель конфликта.

Нарва в очередной раз показала, что нельзя нас с этой властью брать в партнёры, кинем, обманем, обольём грязью, отвернёмся. И, как ни крути, это тоже вопрос культуры - культуры политической.

Рад я только одному, что своё мнение и видение ситуации высказало очень много народа, и это позволяет каждому из нас определиться, с кем кому по пути.

Кстати, вы заметили, что к этим давно знакомым нам местным болотным комментаторам в последнее время присоединились новые подпевалы - свежеиспечённые неизвестные фейсбучные аккаунты якобы нарвитян, подтявкивающие провластными комментариями? Похоже, у нас заработала местная «фабрика троллей», создающая фейковых персонажей, т.к. в открытую защищать действия властей уже некому. И это тоже показатель.

Но в то, что Нарва станет если уж не столицей, то просто городом культуры, мы не просто обязаны верить, но и должны продолжать делать - каждый всё от него зависящее.

«Культурная провинция Европы»

Валерия Лаврова, инициатор создания движения #my Narva 2024 от лица активистов:

- Существует множество самых разнообразных путей, как идти Нарве дальше. Например:

1. Нарва может попытаться все-таки своими силами продолжить весь процесс подачи заявки, участия в конкурсе. Очень вероятно, что проиграем, но нельзя останавливаться. В теории шансы на успех есть всегда.

2. Можно отказаться от европейского масштаба, но составить амбициозную стратегию развития культуры и городской среды Нарвы, писать и реализовывать другие амбициозные проекты в разных сферах.

3. Можно серьезно заняться «старыми» и «новыми» фестивалями и событиями: вернуть Байк-фест, развить фестиваль Мравинского и уделить внимание Нарвскому симфоническому оркестру, сосредоточиться на международном Шопеновском конкурсе юных пианистов, заметно поддержать театр «Ильмарине» и Центр свободного творчества, налаживать контакт с Vaba Lava, финансировать Дни оперы в Нарве…У нас есть замок и Художественная галерея. Можно попробовать стать столицей Моды (вспомним Creative Narva). Самым разным мероприятиям и инициативам нет конца!

4. Попробовать повернуть всю ситуацию в свою пользу. Тарту действительно сильный конкурент. Они давно готовятся и участвуют в конкурсе уже во второй раз. Для жителей Европы по большому счету мы все (и Тарту, и Нарва, расположенные друг от друга в двух часах езды) - «Восточная Европа». Может, Нарве попробовать объединиться с Тарту (хотя бы предложить)?

Тарту (как Культурная столица Европы 2024) сможет говорить об «искусстве выживать» в глобальном смысле, а Нарва (как Культурная провинция Европы 2024) будет поднимать проблемы и темы маленьких провинциальных городов, темы национальных меньшинств и субкультур. Наши ежедневные темы понятны во многих городах Европы. Мы живем на границе, мы умеем использовать свои особенности и выживать, мы храним традиции и являемся уникальным местом, где можно увидеть разные пласты истории и культуры.

Это будет красивый тандем :) и новый титул #Культурная Провинция Европы2024.

Если сразу на Европейский уровень Нарва не потянула, то хоть на государственном уровне можно наладить связи и быть чуть более открытыми.

по матералам Facebook

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