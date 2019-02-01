Шесть спортсменов "Конкиро" стали чемпионами

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В рамках ежегодного фестиваля боевых искусств в Таллинне 15-17 февраля прошли два чемпионата Эстонии по кикбоксингу и тайскому боксу среди взрослых и юниоров.

Даниил Гайдук 2 марта выступит в "Битве под Нарвой". Фото: клуб "Конкиро"

От Нарвы как всегда выступили – и весьма успешно – бойцы спортивного клуба "Конкиро", собравшие в целом полный комплект медалей.

В различных весовых категориях кикбоксинга чемпионские титулы завоевали Виктория Назарова, Алекс Сабинин, Илья Скальнов и Даниил Гайдук.

Серебряным призером стал Илья Куксов и бронзовым Максим Антонов.

В тайском боксе чемпионский ряд продолжили Илья Скальнов (вторично), а также Андрес Ойтсар. Были здесь и две серебряные медали у Ильи Куксова (вторая аналогичная награда) и Александры Джикаевой и одна бронзовая – у чемпиона в кикбоксинге Алекса Сабинина.

Президент клуба и тренер нарвитян Сергей Тимофеев объясняет 2-е место Александры тем, что она выступала в категории до 63,5 кг при собственном весе весе 44 кг, причем "по ударной технике Саша явно выиграла, но по клинчу проиграла" с общим счётом 1:2.

Сергей Трохачев