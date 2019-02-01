Нарвские борцы сумо готовятся к первенству Европы

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Нарвские спортсмены из «Энергии» завоевали на истекшей неделе в Ляэнемаа шесть призовых мест на чемпионате Эстонии по сумо среди взрослых, а также мальчиков и девочек в возрастных группах U8 (2011 г.р. и моложе), U10 (2009-2011 г.р.) и U12 (2007-2009 г.р.).

Титул чемпионов Европы будут оспаривать (слева направо) Роман Маркилов, Влада Степанова, Алина Мехиляйнен, Артур Дубов и Анастасия Сазонова. Фото: СШ "Энергия"

В соревновании участвовали 202 спортсмена из 20 клубов республики, при этом во взрослой группе нарвитяне в целом заняли 3-е место.

В индивидуальном зачете у взрослых победителями стали Артур Дубов (до 100 кг) и Влада Степанова (до 55 кг). Серебряную медаль завоевала Алина Мехиляйнен (55 кг), а в число бронзовых призеров вошли Роман Маркилов (85 кг), отмеченный в конце января за достижения предшествующего года на церемонии награждения лучших спортсменов Нарвы (см. «НГ» от 6 февраля), и Анастасия Сазонова (65 кг). К этому следует добавить еще одну бронзовую награду Егора Елуфимова, выступавшего в группе 12-летних.

На открытии соревнований известный сумоист Кайдо Хёвельсон (Баруто) награждал по результатам прошлого года лучших спортсменов и тренеров. В номинации «Лучший судья Эстонии 2018» был отмечен тренер «Энергии» Иван Новицкий.

Таким образом, по результатам этих поединков среди взрослых отбирались лучшие спортсмены на чемпионат Европы по борьбе сумо, который состоится в Таллинне 19-21 апреля.