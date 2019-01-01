Социум+ВИДЕО. Мэр Нарвы подготовил музыкальный ответ на вопрос «Что он думает о кризисе в подготовке Нарвой заявки на титул «Культурная столица 2024»? Дата публикации: Вчера, 15:47 Просмотрено: 222 Комментарии (1) Семен Семеныч Сегодня, 00:21 Цитировать Профукал культурную столицу - и поет! В футболке центристской. Добавление комментариев: Имя: Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера Вопрос: девять - один (ответ пишите цифрами) Ответ: Добавить