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Социум+ВИДЕО. Мэр Нарвы подготовил музыкальный ответ на вопрос «Что он думает о кризисе в подготовке Нарвой заявки на титул «Культурная столица 2024»?

Дата публикации: Вчера, 15:47 Просмотрено: 222

+ВИДЕО. Мэр Нарвы подготовил музыкальный ответ на вопрос «Что он думает о кризисе в подготовке Нарвой заявки на титул «Культурная столица 2024»?

 

Комментарии (1)

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Семен Семеныч
Сегодня, 00:21
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Профукал культурную столицу - и поет! В футболке центристской.

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